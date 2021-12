Airport Grenchen: Hartbelagpiste ist über 50 Jahre alt

Geschichte Flughafen Grenchen: Der wichtigste Entwicklungsschritt geschah vor mehr als 50 Jahren Etwas mehr als ein halbes Jahrhundert ist es her, dass die Hartbelagspiste eröffnet wurde. Erst durch die anfänglich 800 Meter lange Bahn wurde der aviatische Ganzjahresbetrieb in der Grenchner Witi möglich. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unmittelbar vor der Pistenverlängerung: Der westliche Teil über die aufgehobene Flughafenstrasse ist schon erstellt. Peter Brotschi (23. August 2001)

Die Aareebene zwischen dem Siedlungsgebiet von Grenchen und dem Fluss ist ein feuchtes Gebiet. Nach längeren Niederschlägen bilden sich jeweils kleinere und grössere Seen. Vor der zweiten Juragewässerkorrektion (im Bau zwischen 1962 bis 1973) kam es regelmässig zu Überschwemmungen.

Noch in den 1980er-Jahren erinnerten sich damals ältere Grenchner Pilotinnen und Piloten daran, wie um die Zeit des Zweiten Weltkriegs das Wasser der Aare manchmal an die Terrassenstufen des Flughafenrestaurants plätscherte.

Vor 55 Jahren wurde die Idee lanciert

Der im Jahr 1931 gegründete Flugplatz Grenchen war deshalb während der ersten vier Jahrzehnte im Winterhalbjahr oft geschlossen, nicht selten wochenlang. An einen Ganzjahresbetrieb war allein mit einer Graspiste nicht zu denken.

Robert Mathys sen. (1921–2000), Unternehmer und Aviatiker aus Bettlach, ergriff vor genau 55 Jahren die Initiative: Am 1. Dezember 1966 stellte er dem Verwaltungsrat der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG das Projekt einer Hartbelagspiste vor. Er habe damit die Verwaltungsräte «begeistert», heisst es in der Chronik. Für 1,2 Millionen Franken sollte eine Piste von 23 mal 800 Meter erstellt werden.

Um Kapital zu erhalten, verkaufte der Verwaltungsrat die sogenannte Montagehalle für 750'000 Franken an die Farner Flugzeugwerke AG. 1967 übernahm Robert Mathys das Präsidium des Verwaltungsrats von Urs Schild. Mit grossem Einsatz verfolgte er die Detailplanung für die Hartbelagspiste und die entsprechende Anpassung des Zonenplans.

In einem Gespräch mit dem Autor dieses Beitrags schilderte Robert Mathys einmal, wie viele persönliche Gespräche, vor allem mit Landwirten, er zu führen hatte, bis es zum grünen Licht für den Bau der Hartbelagspiste kommen konnte. Einen Dämpfer erhielt das Projekt im Jahr 1969, weil der Kanton eine Überdeckung des Witibachs erforderte. Dennoch gingen die Arbeiten schnell vorwärts und die Piste sowie die Rollwege konnten gebaut werden.

51 Jahre Hartbelagspiste beim Flughafen Grenchen.

Im Bild: die «Cessna 175 Skylark» HB-CMC, Baujahr 1959. Das erste Flugzeug, das in Grenchen von der Hartbelagspiste aus startete. Peter Brotschi

Flugpost begleitete den ersten Start auf der neuen Piste

Am 4. Dezember 1970 war es Flugplatzgründer Adolf Schild (1879–1972) vergönnt, mit 91 Lebensjahren das Band zur Inbetriebnahme der Hartbelagspiste zu durchschneiden. Robert Mathys vollzog gleich anschliessend den ersten Start auf der neuen Piste mit der «Cessna 175 Skylark» HB-CMC; das 1959 gebaute Flugzeug ist noch heute in Grenchen stationiert.

Mit an Bord hatte Mathys Flugpost: Die Couverts mit der Beschriftung des ersten Starts sind von ihm und vom zweiten Piloten Neuenschwander handsigniert. Die Pro-Juventute-Marke von 1970 im Wert von 30 plus 10 Rappen, die einen Buntspecht zeigt, trägt den Stempel der Post Grenchen vom 4.12.70.

Flugpost beim ersten Start: Originalcouvert mit den Unterschriften der Piloten Mathys und Neuenschwander. Peter Brotschi

Die Bauabrechnung ergab einen Kostenaufwand von fast 2,2 Millionen Franken. Darin eingeschlossen waren die Überdeckung des Witibachs, die Entwässerung des Flughafens, der Kontrollturm und eine Funkstation. Der Bund steuerte einen Beitrag von 656'000 Franken bei, der Kanton Solothurn 338'000 Franken, die Stadt Grenchen 375'000 Franken und die Stadt Solothurn 50'000 Franken. Der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG verblieb ein Aufwand von rund 774'000 Franken.

Verlängerung auf einen Kilometer erforderte neuen Kreisel

Unmittelbar nach der Jahrtausendwende wurde die Hartbelagspiste um 200 auf 1000 Meter verlängert, mehrheitlich Richtung Osten. Damals wurde die Flughafenstrasse, die direkt Richtung Arch führte, aufgehoben und über den neu erbauten Kreisel geleitet.

Ebenso wurde der Flurweg geschlossen, der einst unmittelbar um den Pistenkopf Ost zum Witibach und von dort zum Römerbrüggli geführt hatte und von Spaziergängern gerne benutzt worden war. Heute ist diese Brücke über den Witibach von der Gegend nördlich des Flughafens nur über einen Umweg über das Gemeindegebiet von Bettlach erreichbar.

Nach der Pistenverlängerung. Die beiden Pfeile bezeichnen die aufgehobene Flughafenstrasse sowie den ebenfalls aufgelassenen Flurweg im Osten (rechts). Peter Brotschi

(14. Juni 2006)

Anfang der 2010er-Jahre strebte der Verwaltungsrat der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG eine weitere Verlängerung um 450 Meter Richtung Osten an. Im September 2015 lehnte der Regierungsrat des Kantons Solothurn aber die Pistenverlängerung ab und empfahl dem Flughafen, das Projekt zurückzuziehen.

Professionelle Flugausbildung wurde erst so möglich

Die Eröffnung der Hartbelagspiste vor einem halben Jahrhundert blieb in der 90-jährigen Geschichte des Grenchner Flughafens der wichtigste Ausbauschritt. Die Aufnahme eines professionellen Betriebs in der Ausbildung von Pilotinnen und Piloten wurde damit erst ermöglicht. So erteilte 1971 der Verwaltungsrat der Regionalflugplatz Jura-Grenchen eine Schulungsbewilligung an die Segel- und Motorfluggruppe Grenchen, aus der die heute national renommierte Flugschule Grenchen herauswuchs.

In der Folge siedelten sich weitere Flugschulen an, die in der Summe den Flughafen Grenchen zur bedeutendsten Ausbildungsstätte der Schweizer Luftfahrt machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen