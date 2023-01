Grenchenberg: Als arbeitslose Uhrmacher Steine klopfen mussten

Geschichte Arbeitslose Uhrmacher waren die harte Arbeit am Grenchenberg nicht gewohnt Beim Bau der «neuen Bergstrasse» herrschte Hitze und Mangel an Trinkwasser. Viele Felssprengungen waren notwendig. Ein Blick zurück auf die Bauphase vor 100 Jahren. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 09.01.2023, 16.00 Uhr

Eine Gedenkinschrift des Solothurner Steinmetz Biberstein erinnert an den Bau der Grenchenbergstrasse vor 100 Jahren. Peter Brotschi

Mitte März 1921 begannen die Bauarbeiten an der Bergstrasse, welche die Stadt Grenchen mit den Jurahöhen verbindet. Die Gemeindeversammlung der Bürgergemeinde Grenchen genehmigte kurz zuvor den entsprechenden Baukredit, nachdem Bund und Kanton Subventionen zugesprochen hatten. Das ganze Projekt wurde als Notstandsarbeit ausgeführt, um in der damaligen schweren Wirtschaftskrise nach dem Ersten Weltkrieg die arbeitslosen Grenchner Uhrenarbeiter beschäftigen und entlöhnen zu können.

Doch die Uhrenmacher waren die schwere Bauarbeit anfänglich nicht gewohnt. Anton Cadotsch, Oberförster der Bürgergemeinde Grenchen, hatte die Bauleitung inne und schrieb in seinem rückblickenden Baubericht, dass in den ersten Wochen die Arbeitsleistung weniger befriedigend gewesen sei.

Zwar sei der Arbeitswille im Allgemeinen «ein recht guter» gewesen. Aber «hauptsächlich bei den ausgedehnten Sprengarbeiten hatte man Mühe, da es sich fast ausnahmslos um frühere Uhrenmacher handelte, denen eine solch schwere Arbeit ganz ungewohnt war». Zwei Monate nach Beginn der Bauarbeiten waren insgesamt 150 Arbeitslose eingestellt worden, die eine Hälfte setzte sich aus Gemeindebürgern von Grenchen zusammen, die andere aus Einwohnern der Uhrenstadt.

Uhrenarbeiter waren sich die Schwerstarbeit nicht gewohnt. Stadtarchiv Grenchen

Trinkwasser in Korbflaschen angeschleppt

Der Sommer 1921 war ein sehr heisser. Der vollständige Mangel an Trinkwasser auf der ganzen Arbeitsstrecke machte sich stark bemerkbar. So mussten einige Männer nur damit beschäftigt werden, das Wasser in grossen Korbflaschen auf einer Wegstrecke von über einer Stunde zu den Arbeitern herzutragen.

Im ersten Sommer wurde der Unterbau erstellt und die Mauern errichtet. Im Jahr 1922 wurde das Steinbett gelegt und mit der Beschotterung begonnen, was dann 1923 fertig ausgeführt wurde. In den Wintern ruhten die Arbeiten jeweils. Das mangelnde Wasser im Sommer 1921 machte sich auch bei den Ausführungen der vielen Stützmauern bemerkbar. An einigen Stellen konnte deswegen keine Mauer mit Mörtel erstellt werden, sondern nur Trockenmauern, die dann stärker dimensioniert wurden.

Alter Bergweg mit bis zu 18 Prozent Steigung In den Berichten und Protokollen gibt es auch spannende Hinweise auf historische Begebenheiten, die allerdings im Kontext zum Projekt der neuen Bergstrasse nicht näher ausgeführt werden. So kam es offenbar auf der (heutigen alten) Bergstrasse beim Holztransport zu Todesfällen. In seinem Projektbeschrieb vom 26. Februar 1921 weist Förster Anton Cadotsch darauf hin, dass der bestehende Bergweg mit seinen 16 bis 18 Prozent Steigung und engen Kurven einer richtigen Holzabfuhr nicht zu genügen vermochte. Wörtlich hielt er fest: «Es ist besonders der Transport von Nutzholz nur in beschränktem Masse möglich und direkt gefährlich, wie mehrere dabei vorgekommene Unfälle mit teilweise tödlichem Ausgang beweisen.» Zudem ist den Unterlagen zu entnehmen, dass der Weg in den Ittenberg, im Volksmund das heutige Hufeisen, in der Zeit unmittelbar vor 1921 erbaut worden war. Cadotsch schrieb: «Das Trace (der neuen Strasse) geht von der in den letzten Jahren neu erstellen Ittenbergstrasse aus. In einer grossen Kurve gelangt man an den Fuss des steilen Jurahanges, längs dessen sich das Projekt ostwärts zieht bis zum Staatswald Grenchen.» (pbg)

In einigen grossen Strassenschleifen wurden die vorgesehenen Mauern durch Auffüllungen ersetzt. Dort konnte man jeweils der Materialabtrag deponieren. Alle Mauern wurden auf dem felsigen Untergrund fundiert. Das Steinbett der Strasse sollte laut Planung 3,4 Meter betragen, bei einer Höhe von 20 Zentimetern. Dann wurde es aber auf eine Breite von 3,6 Metern ausgeführt und auf eine Höhe von mindestens 25 Zentimetern, an manchen Stellen sogar bis 40 Zentimetern.

Bautrupp mit Steinbrecher-Maschine. Stadtarchiv Grenchen

Wer die Bergstrasse befährt, kann noch heute gut erkennen, dass für den Bau sehr viele Felssprengungen notwendig waren. Das half bei der Schotterung der Strasse. Oberförster Anton Cadotsch hielt nämlich in seinem Bericht fest, dass die Ausbeute an natürlichem Schottermaterial viel kleiner ausgefallen sei, als man ursprünglich angenommen hatte.

So wurde eine fahrbare Steinbrechmaschine mit Benzinmotor angemietet, sodass das Kies für den grössten Teil der Strasse aus dem Sprengmaterial vor Ort gebrochen werden konnte. Hinter dem grossen Kehr in der «Bättlerchuchi» wurde bei den Bauarbeiten eine wasserführende Lehmschicht angestochen, worauf es zu Rutschungen kam. Das Wasser wurde in der Folge in einem Brunnen gefasst. Damit war das Trinkwasserproblem gelöst.

Grosszügig dimensionierte Kurven

Schon in seinem Projektbericht vom 26. Februar 1921 hielt Förster Cadotsch fest, der Bau der Kurven werde in einer Weise ausgeführt, dass die Bergstrasse auch «mit Langholzfuhrwerken befahren werden kann». Der kleinste Radius habe die Kehrung im Staatswald mit 30 Metern. Damit meinte Anton Cadotsch die östlichste Stelle der Strasse in der Flur Bättlerchuchi, wo sich heute die BGU-Haltestelle Bettlachrank befindet.

Apropos BGU: Der Grenchner Förster konnte sich vor 100 Jahren wohl kaum vorstellen, dass Fahrzeuge in der Grösse der heutigen Linien- und Reisebusse einmal die Bergstrasse intensiv befahren werden, aber er ahnte wohl etwas voraus. Wörtlich schrieb er: «Da die Strasse sehr stark begangen werden wird, wurden auf sämtlichen Mauern zur Sicherheit des Verkehrs Schutzgeländer angebracht.»

Der Plan zeigt die Kehrkurve bei der Bättlerchuchi, wo die Strasse die Wendung nimmt, Richtung Stierenberg. Bürgerarchiv Grenchen/pbg

Im Archiv der Bürgergemeinde Grenchen sind neben den Protokollen und Berichten auch der Plan der Strassenführung, die Querprofile sowie die Aufzeichnungen über das abgetragene Material erhalten. Minutiös ist aufgezeichnet, wie viel Fels- und Erdmaterial von einem zum nächsten Profilpunkt abgetragen werden musste.

Die Länge der neuen Strasse wurde mit 5,5 Kilometern angegeben, mit einer Steigung, die zwischen vier bis zehn Prozent beträgt. Für die gesamte Strasse beliefen sich die Kosten auf rund 326’000 Franken, womit der Betrag unter dem Voranschlag von 330’000 Franken blieb. Das Bauprojekt konnte ohne grösseren Unfall abgeschlossen werden.

Kohlemeiler bei der «Bättlerchuchi» Im Protokoll finden sich auch Hinweise auf die Köhlerei in Grenchen, also die Herstellung von Holzkohle mit einem Kohlenmeiler. So befand sich der Kohlplatz offenbar im Raum Bättlerchuchi – dort, wo die Strasse heute die 180-Grad-Wendung macht. Im Protokoll des Bürgerrats der Bürgergemeinde Grenchen heisst es zur Projektbegehung vom 18. Oktober 1919: «Das Projekt (…) geht dann in nordöstlicher Richtung mit einer Steigung von 8 bis 10 Prozent bis zur sogen. Bettlerküche. Östlich derselben auf dem Kohlplatz, Terrain des Staates ist der II. Kehr & zieht sich das Projekt von da Richtung Stierenberg-Wäsmeli mit einer Steigung von 5,5 bis 8 Prozent.» (pbg)

Im Verlaufe des Septembers 1923 konnten die Arbeiten beendet werden. Am 17. September 1923 besichtigte die Staatswirtschaftskommission des Kantonsrats zusammen mit Regierungsrat Ferdinand von Arx (im Amt von 1914 bis 1936) das neue Werk. Drei Tage später, am 20. September 1923, ein Donnerstag, nahm Kantonsoberförster Furrer zusammen mit den Behörden der Bürgergemeinde Grenchen die Strasse ab.

Viel Handarbeit an der Bergflanke: Mit Schaufel und Pickel. Bürgerarchiv Grenchen/pbg

Dabei marschierte die versammelte Gesellschaft die Strasse hinauf und besichtigte dabei auch die Gedenkinschrift zu den Notstandsarbeiten und die Jahreszahlen, die von Steinmetz Biberstein aus Solothurn vor dem ersten Geländer in den Felsen gehauen wurden. Beim anschliessenden «pikanten Mittagessen» im Stierenberg gab der «Vertreter des Staates», Kantonsoberförster Furrer, seiner Freude und Genugtuung Ausdruck. Er habe die volle Überzeugung, notierte die Presse, dass das der beste Bergweg sei, den er je gesehen habe.

«Ein lebendiges Denkmal für die Nachwelt»

Dann brachte er «ein Wohl auf den schönen, guten Wald Grenchens». Gottfried Tschui-Walker, Präsident (damals Ammann) der Bürgergemeinde Grenchen von 1921 bis 1933, überreichte Oberförster Anton Cadotsch «als Anerkennung für seine grossen neuen Verdienste eine goldene Uhr mit Widmung». Der Zeitungsbericht schliesst mit dem Satz: «Und nun ist der Weg dem Verkehr übergeben und bleibt als lebendiges Denkmal der Nachwelt überliefert.»

Zweiter Teil Vor 100 Jahren, zwischen 1921 und 1923, wurde die heutige «neue Bergstrasse» als Projekt zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit gebaut. In einem zweiteiligen Beitrag blicken wir auf die Entstehung dieser wichtigen Grenchner Strasse zurück, die mit den durchgeführten Verkehrssperrungen aufgrund von Abrutschen, anstehenden Sanierungsarbeiten und hängigen Einsprachen momentan auch ein Politikum ist. Im ersten Beitrag ging es um die Beschlussfassung zum Bauprojekt, im obigen Artikel geht es um technische Aspekte des Baus und dessen behördliche Abnahme. Die beiden Artikel basieren auf den im Archiv der Bürgergemeinde Grenchen aufbewahrten Protokollen und Unterlagen.

