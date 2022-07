Augenarzt in Grenchen übergibt seine Praxis

Geschäftsübergabe 33 Jahre lang war er der «Haus-Augenarzt» von Grenchen – jetzt hört er nach und nach auf Nach über drei Jahrzehnten übergibt Dieter Steiner seine Praxis an das Augenzentrum vue. Er freut sich, dass sein sein Lebenswerk weitergeführt wird. Die Räumlichkeiten im Ebosa-Haus werden jedoch aufgegeben. Peter Brotschi Jetzt kommentieren 12.07.2022, 14.00 Uhr

Noch einen Tag pro Woche ist Dieter Steiner (links) in seiner Praxis an der Kapellstrasse anzutreffen, die er an Teodora Balogh und Christian Prünte vom Augenzentrum vue übergibt. Peter Brotschi

Er erlebte einiges in seiner 33 Jahre dauernden Praxistätigkeit: Dr. med. Dieter Steiner, Augenarzt in Grenchen. Nicht weniger als 32'000 Patientinnen und Patienten betreute er während dieser Zeit im Ebosa-Haus an der Kapellstrasse. Nun neigt sich das Berufsleben des einzigen Grenchner «Haus-Augenarztes» gegen sein Ende zu. An Silvester dieses Jahres wird Dieter Steiner zum letzten Mal für sich die Praxistüre abschliessen.

Begonnen hat der Mediziner seine Praxistätigkeit Anfang November 1989. Zuvor war er sich keineswegs sicher, wo er sich als Augenarzt niederlassen sollte. Aufgewachsen in Bellach, absolvierte er die Kantonsschule in Solothurn und studierte anschliessend Medizin an der Universität Basel. So trug er sich zuerst mit dem Gedanken, sich in der Stadt am Rheinknie oder in ihrer Umgebung niederzulassen.

Aber es kam anders. Einerseits war er in der Zeit als Assistenzarzt auch am Spital Grenchen tätig, andererseits waren besonders zwei Personen mitbeteiligt, dass Dieter Steiner seine Praxis schliesslich in der Uhrenstadt eröffnete: zuerst seine in Grenchen aufgewachsene Ehefrau Regula, dann aber auch der damalige Stadtpräsident Eduard Rothen.

Grenchen war nämlich in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahren augenmedizinisch unterversorgt, sodass sich auch die Politik um die Niederlassung eines Arztes für Ophthalmologie – so der medizinische Fachbegriff für Augenheilkunde – bemühte. Das Potenzial für eine erfolgreiche Augenpraxis sei gegeben, hiess es damals aus dem Stadthaus.

Stadtpräsident Rothen sollte recht behalten: «Die Praxis lief vom ersten Tag an gut», erinnert sich Dieter Steiner. Das Einzugsgebiet seiner Patientinnen und Patienten reichte weit über die Stadt hinaus in den gesamten Leberberg, Bucheggberg, Wasseramt und ins benachbarte Bernbiet. Sogar aus dem Thal und Gäu fuhren sie nach Grenchen zu «Doktor Steiner».

Ein nahtloser Übergang

Die gute Nachricht ist die, dass die Stadt Grenchen keinen Augenarzt verliert, wenn Dieter Steiner Ende Jahre beruflich definitiv zurücktritt. «Ich schätze mich ausserordentlich glücklich, dass mein Lebenswerk weitergeführt wird», sagt Steiner gegenüber dieser Zeitung. In der Tat teilt er sich die Praxis schon jetzt mit dem Augenzentrum vue, das seinen Hauptsitz im Medizinischen Zentrum in Biel hat.

An der Spitze von «vue» steht dessen Gründer Christian Prünte, Professor und Chefarzt an der Augenklinik des Universitätsspitals Basel. Der Arzt und Wissenschafter schaut in seiner Ausbildung und in seinem beruflichen Werdegang auf eine lange Liste der Tätigkeit an Universitäten in Deutschland, der Schweiz und Österreich zurück.

Dieter Steiner und Christian Prünte kennen sich schon lange, sie haben eine gemeinsame Zeit als Assistenzärzte verbracht. «Die Gründung in Biel erfolgte auch durch eine persönliche Verbundenheit mit dem Seeland», hält Christian Prünte fest, «da meine Ehefrau Alexandra nämlich Heimwehbielerin ist.»

Mit der Gründung von «vue» könne man augenmedizinische Spezialbehandlungen anbieten, die vorher im Raum Biel noch nicht existierten. Er und sein Team freuten sich, dass mit der Erweiterung des Augenzentrums nach Grenchen die medizinische Tätigkeit von Dieter Steiner weitergeführt werden könne.

Nachfolgerin von Dieter Steiner vor Ort ist Teodora Balogh, die den Standort des vue-Augenzentrums in Grenchen leitet. Die promovierte Ärztin stammt aus Ungarn und erlangte ihr Arztdiplom mit Auszeichnung «cum laude» an der Universität Debrecen. Das Facharztdiplom für Augenheilkunde erhielt sie 2006 mit Auszeichnung. Sie arbeitet seit 2014 in Grenchen und lebt mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in Lommiswil.

Im Interesse einer fortlaufenden Betreuung der Patientinnen und Patienten und guten Übergabe ist Dieter Steiner dieses Jahr noch einen Tag pro Woche in der Praxis tätig. Der jahrzehntelange Standort im Ebosa-Haus an der Kapellstrasse wird aber demnächst Geschichte sein: Das Augenzentrum vue beabsichtigt einen Umzug in das neue Medizinische Zentrum an der Storchengasse, das im ehemaligen Bundesamt für Wohnungswesen entstehen wird (wir berichteten).

Als «Einzelkämpfer» hatte Dieter Steiner in den über 30 Jahren in seiner Praxis einiges an Arbeit zu leisten. «Manchmal musste ich bis 60 Konsultationen an einem Tag bewältigen», hält er fest. Das habe sich mit der Zeit geändert, die Betreuung der Patientinnen und Patienten gehe heute über das rein Medizinische hinaus und verlange nach mehr Zeit pro Person.

«Ich freue mich sehr auf den neuen Lebensabschnitt, auch wenn ich den Patientenkontakt sicher vermissen werde.» Die Entwicklung der Augenmedizin werde er über die Fachliteratur weiterverfolgen. Langweilig wird es Dieter Steiner aber auch im «Ruhestand» sicher nicht. Da ist zuerst seine Familie mit den Enkelkindern, aber auch sein Hobby, der Ausdauersport auf dem Mountainbike und im Schwimmbecken.

Rückblickend hält er fest, dass die Wahl von Grenchen als Arbeits- und Lebensort ein ausserordentlich glücklicher gewesen sei: «Die Menschen von Grenchen, die Patientinnen und Patienten, haben mir sehr viel für mein Leben gegeben. Und für mich und meine Familie war und ist Grenchen ein schöner Ort am Jura mit wunderbarer Umgebung. Ein ideales Gesamtpaket für Arbeit und Freizeit, ich bereue meine Wahl von 1989 nicht.»

