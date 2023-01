Grenchner Lehrer und Historker German Vogt stibt mit 93

German Vogt (1929–2023) German Vogt hielt das historische Gewissen Grenchens wach – jetzt ist er im 94. Lebensjahr gestorben Mit German Vogt verliert Grenchen viel historisches Wissen über die Uhrenindustrie. Er schrieb oft für das Grenchner Jahrbuch und auch für diese Zeitung. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

«Stadthistoriker» German Vogt kämpfte sich durch so manches Grenchner Archiv und förderte dabei viel vergessenes Wissen zu Tage. Hansjörg Sahli

German Vogt war hauptberuflich Bezirkslehrer an Grenchens Schulen und wirkte dort während mehrerer Jahrzehnte – von 1954 bis 1993. Noch bekannter wurde er in Grenchen jedoch als Laienhistoriker. Er verfasste ab 1977 viele Beiträge zur Ortsgeschichte im Grenchner Jahrbuch. Sein spezielles Interesse galt dabei der Geschichte der Grenchner Industrie, speziell der Uhrenindustrie.

Dort wiederum richtete er sein Augenmerk auf die Transformationszeit und die Geschichte der Swatch, welche für Grenchen wie für die gesamte Schweizer Uhrenindustrie eine wichtige Weichenstellung bedeutete. German Vogt sorgte immer wieder dafür, dass insbesondere die Rolle von Ernst Thomke dabei nicht vergessen ging.

In Grenchen verwurzelt

Daneben verfasste er zahlreiche Porträts über interessante Grenchner Persönlichkeiten und beschrieb den Wandel der Landwirtschaft. Er stammte selber aus einer Bauernfamilie. German Vogt wurde am 20. September 1929 als jüngstes von vier Geschwistern in Grenchen geboren.

Seinen autobiografischen Notizen ist zu entnehmen, dass sein Vater schon 1944 starb. Damals war German 15-jährig und in der Kanti Solothurn. So verbrachte German sechs Jahre bei seinem Stiefvater in Dornach. Als junger Mann habe er «nebulöse Vorstellungen über die Zukunft gehabt», berichtet er. «Meine Erkenntnis an der Kanti Solothurn: Die Lieblingsbeschäftigung der Schüler war das Ärgern der Lehrer.» Und so verzichtete er auf den zunächst favorisierten Lehrerberuf. Ein Chemiestudium musste er wegen Krankheit aber abbrechen.

2012 konnte German Vogt aus den Händen von Stadtpräsident Boris Banga den Kulturpreis der Stadt Grenchen entgegennehmen. Oliver Menge

«Nach erfolglosen Bewerbungen machten mich Kameraden darauf aufmerksam, dass an den solothurnischen Primarschulen grosse Lehrernot herrsche.» Im Januar 1949 übernahm er ohne Lehrerausbildung eine 6. Klasse in Grenchen. Als die Klasse am besten abschnitt bei der Bez-Prüfung, war für ihn der Nebel gelüftet. 1953 erhielt Vogt das Bezirkslehrerdiplom der Uni Bern.

1959 heiratete er Edith Schwager aus Zürich und hatte mit ihr zwei Söhne und zwei Töchter. 2019 konnten sie die diamantene Hochzeit feiern. Vogt bekleidete für die CVP diverse Kommissionsämter in der Einwohner- und in der Bürgergemeinde Grenchen. Von 1963 bis 1972 präsidierte er den Solothurner Bezirkslehrerverein. Er war auch jahrzehntelang Berichterstatter dieser Zeitung, vorab über das Geschehen in der Bürgergemeinde.

Mit Ernst Thomke (r.) anlässlich der Kulturpreisverleihung 2012. Oliver Menge

Die Arbeitstechniken als historischer Forscher brachte sich German Vogt mehrheitlich autodidaktisch bei. Kantonsweit bekannt wurde er mit einer Publikation im Jahrbuch für Solothurner Geschichte 2005: «Nationalsozialismus im Kanton Solothurn 1939–1945».

Die am Ende 240-seitige Arbeit hatte Vogt nach seiner Pensionierung auf Anregung der Kulturkommission in Angriff genommen. Die Stiftung Kreatives Alter Zürich verlieh Vogt dafür 2008 einen Preis von 10'000 Franken.

Umfangreiche Recherchen zum Zweiten Weltkrieg

Bereits in den 1990er-Jahren hatte er im Grenchner Jahrbuch über verschiedene Grenchner Aspekte rund um den Zweiten Weltkrieg publiziert. So über den Nationalsozialismus in Grenchen (1996), Ortswehr und Anbauschlacht (1997) und Zeitzünderproduktion (1998).

German Vogt in seinem Arbeitszimmer in Grenchen mit seinem Buch zum Nationalsozialismus im Kanton Solothurn. Oliver Menge

Seine Fähigkeiten stellte er auch dem Historischen Lexikon der Schweiz zur Verfügung. Über 30 Beiträge über Grenchner oder kantonale Persönlichkeiten sowie über Industriebetriebe seien es geworden, berichtete German Vogt.

2012 wurde ihm der Kulturpreis der Stadt Grenchen verliehen. German Vogt verstarb am Samstag, 21. Januar 2023. Die Abschiedsfeier findet am 17. Februar um 10.30 Uhr auf dem Friedhof Grenchen statt.

