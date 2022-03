Unterschriftensammler Christian Riesen reagiert mit Enttäuschung auf die geplante Ungültigerklärung seiner Unterschriftensammlung. Für ihn sei das ein Zeichen, dass «am Volk vorbei politisiert» werde. Es gehe ihm nicht um die Polizei sondern um den Einbezug des Volkes. Dass in so kurzer Zeit so viele Unterschriften zusammengekommen seien, sei ein Zeichen, dass die Bevölkerung das auch so sehe. »Dass das jetzt aus Formalitäts gründen ignoriert wird, ist nicht gerade volksnah.»