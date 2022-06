Rapper Bligg: Einziges Solokonzert in Grenchen

Gemeinschaftsantennen Dieses Geburtstagsgeschenk kann sich sehen lassen: GAG feiert in Grenchen das 50-Jahr-Jubiläum mit Schweizer Musikstars Die Gemeinschaftsantennen-Anlage Region Grenchen AG, kurz GAG, bringt zum 50-Jahre-Jubiläum Span, Eliane, Florian Ast, Nils Burri und – Bligg. Sie plant zudem die Realisierung des Glasfaser-Ausbaus bis in die Haushalte. Andreas Toggweiler 1 Kommentar 19.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Rapper Bligg gibt am 3. September sein einziges Solokonzert des Jahres auf dem Grenchner Marktplatz. Urs Hanhart

GAG-Chef Marcel Gaggioli macht zum Jubiläum des 50-jährigen Bestehens der Gemeinschaftsantennen-Anlage Region Grenchen AG am Freitag und Samstag, 2. und 3. September, ein Fass auf. Am Samstag gibt es das einzige Solo-Konzert von Rapper Bligg im Jahr 2022 in der Schweiz auf dem Grenchner Marktplatz.

Bligg tourt heuer fast ausschliesslich mit Marc Sway zusammen als Blay durch den Konzertsommer. Die Tickets für das exklusive Konzert können nicht gekauft werden – sie werden bei der Bevölkerung verlost (vgl. unten).

Vor Bligg spielt der Berner Newcomer Nils Burri. Bereits am Freitag geht die Post ab mit Auftritten der legendären Span und von Florian Ast mit Band. Als Special Guest tritt die Luzerner Balladenqueen Eliane auf.

GAG-Chef: «Ein Dank für die Kundentreue»

Mit diesem Fest begeht die Gemeinschaftsantenne Region Grenchen ihr 50-Jahre Jubiläum. Sie ist der lokale Anbieter von TV-, Internet, Mobile- und Telefonie-Dienstleistungen und versorgt 16 Gemeinden in der Region.

«Damit möchten wir uns bei der Bevölkerung für die Kundentreue bedanken», sagt Marcel Gaggioli, CEO der GAG. «Wir spüren unsererseits, dass die Menschen stolz darauf sind, dass die Stadt Grenchen und die Gemeinden Pieterlen, Lengnau, Bettlach und Selzach ein eigenes Telekom-Unternehmen besitzen, das mit den nationalen Anbietern mithalten kann.»

CEO Marcel Gaggioli, CEO der GAG, rollt zum Jubiläum auch die Glasfaser aus. Andreas Toggweiler

Doch das ist nur die Hälfte der Good News. Gleichzeitig kündigt die GAG an, dass sie ihr Glasfaser-Ausbauprogramm jetzt so richtig forciert. In der Gemeinde Grenchen erfolgt der Roll-out für die flächendeckende Versorgung aller Haushalte mit der schnellsten Internet-Technologie über Glasfaser ab 2023.

Quartier für Quartier sollen alle Wohnungen und Büros eine Glasfaserleitung bis in die Wohnung erhalten. Fiber to the home (FTTH), heisst das Zauberwort im aktuellen Fachjargon. Weiter GAG-Gemeinden werden folgen. Marcel Gaggioli erklärt:

«Mit dieser Technologie wollen wir unseren bestehenden wie auch potenziellen Kundinnen und Kunden die Sicherheit geben, für die künftigen Entwicklungen des Internets bereit zu sein.»

Zwar biete die heutige Koaxialkabel-Technologie noch einige Zeit genügend Bandbreite für sehr schnelles Internet. Es gelte aber, für die Entwicklungen der Zukunft gerüstet zu sein.

Gaggioli nennt unter anderem das Internet der Dinge oder die Smart-City-Strategie von Grenchen.

Die GAG gehört zu über 50 Prozent der Stadt Grenchen. Die anderen Anteile gehören den Gemeinden Pieterlen, Lengnau, Bettlach und Selzach. In weiteren zehn Gemeinden, von Lommiswil bis Orpund, und von Dotzigen bis Leuzigen gehört die Netzinfrastruktur der GAG. Zudem ist Aegerten Signalbezügerin. Bis in die Gemeinden wird das Signal bereits über Glasfasern geliefert.

Internet und Signale von Quickline

Die Firma Quickline mit Sitz in Nidau ist der Provider, der 22 weitere Kabelnetze der Schweiz mit Multimedia und Internet versorgt. Diese sind Besitzer von Quickline. «Wir waren die ersten in der Schweiz, die Replay TV, damals unter dem Namen ‹Verte!› angeboten haben», sagt Gaggioli nicht ohne Stolz.

Viel Technik: Klimatisierter Serverraum im Keller des GAG-Gebäudes an der Alpenstrasse. at.

Quickline bedient gut 320’000 Kundinnen und Kunden mit dem TV-Signal, mehr als die Hälfte davon auch mit Internet. Der Umsatz 2021 betrug 245 Mio. Fr. Beim Breitbandnetz war man 2021 Testsieger beim Fachportal «Connect».

Doch das Rad der Zeit dreht sich weiter und technologisch immer schneller. Andere Kabelnetze sind zum Teil weiter mit FTTH. Für Gaggioli ein Grund, dass er an der GAG-Generalversammlung im vergangenen Mai die einstimmige Zustimmung für den FTTH-Rollout erhalten hat. «Im Glasfasernetz soll Netz-Neutralität herrschen, denn dort gibt es Platz genug für alle», ist Gaggioli überzeugt.

Weitere Details und der Zeitplan sollen noch dieses Jahr folgen. Baubeginn soll im Nordwesten der Stadt Grenchen sein. Später folgen weitere Gemeinden.

Fünf Gemeinden gründeten 1972 die GAG Die Gemeinschaftsantennen-Anlage Region Grenchen AG wurde am 20. April 1972 gegründet, um den Radio- und TV-Signalempfang per Kabelnetz technisch zu ermöglichen und den Antennenwald auf den Hausdächern auszulichten. 13 Millionen Franken waren für das Projekt budgetiert. Zu den Gründergemeinden gehören nebst Grenchen auch Pieterlen, Lengnau, Bettlach, und Selzach. Die Antennenhöhe auf dem Grenchenberg war mit 28 Metern festgelegt.

Gaggioli betont, dass vielen heute wieder bewusst werde, wie wichtig es sei, dass die Telekomnetze in der Hand der Bevölkerung verbleiben und sie damit auch einen lokalen Ansprechpartner haben. «Wir können mit unserem Werkhof in Grenchen sehr rasch reagieren», meint der Chef von 22 Mitarbeitenden (20 Vollzeitstellen). «Wir bieten Arbeitsplätze, zahlen Steuern und schütten Dividenden an unsere Aktionärsgemeinden aus.»

Organisatorisch ist die GAG aufgeteilt in die Bereiche Netzbau, Technik, Finanzen & Administration sowie Marketing & Verkauf. Der Hauptsitz befindet sich in einem Wohnquartier an der Alpenstrasse im oberen Stadtteil Grenchens.

Präsenz im Stadtzentrum geplant

Ist das nicht ein Handicap? Wäre es nicht besser, einen Shop im Stadtzentrum zu haben? Gaggioli: «Je zentraler, desto mehr Vorteile für die Laufkundschaft, das ist so. Am heutigen Standort haben wir alle Mitarbeitenden aller Abteilungen unter einem Dach, was auch Vorteile mit sich bringt». Die Fäden der Technik laufen in einem Serverraum im Kellergeschoss mit millionenteuren Geräten zusammen, von wo die Signale für das Einzugsgebiet verteilt werden.

GAG Verkaufslokal an der Alpenstrasse in Grenchen. at.

Einen Ausblick in die nahe Zukunft gibt Gaggioli: «Wir werden künftig präsent im Stadtzentrum sein.» Die Zusammenarbeit mit den lokalen Vertriebspartnern werde man ausbauen. Weiter will man in einem nächsten Schritt ein «Kommunikations-Kompetenz-Zentrum» realisieren.

Tickets für das Konzert von Bligg am 3. September können nicht gekauft, sondern ausschliesslich gewonnen werden. Die Anmeldung für den Wettbewerb erfolgt via www.gagnet.ch/50jahre, oder QR-Code. Tickets für den Event vom Freitag, 2. September, mit SPAN, Florian Ast & Band und special Guest Eliane sind ab sofort über eventfrog.ch erhältlich. Bis 31.07. gibt es Rabatt. Die Konzerte an beiden Eventtagen starten jeweils um 18.30 Uhr.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen