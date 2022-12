Gemeindeversammlung Grenchen: Sparen und trotzdem Steuern senken

Gemeindeversammlung Sparen, investieren, Steuern senken: Der Grenchner Politikmix für 2023 wartet auf den Segen des Volkes Grenchen rechnet für 2023 mit einem Millionen-Überschuss und will die Steuern mehr als geplant senken. Die Gemeindeversammlung vom Mittwoch hat das letzte Wort. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 05.12.2022, 12.00 Uhr

Die Gemeindeversammlung entscheidet auch über einen Kredit von 1,554 Millionen Franken für die Sanierung des Beckens und der Wasseraufbereitung im Hallenbad. Oliver Menge

Die Gemeindeversammlung kann am Mittwoch wieder einmal über ein Budget befinden, das einen ansehnlichen Ertragsüberschuss von 1,644 Millionen Franken vorsieht, was rund 5,4 Millionen Franken besser ist als das Budget 2022.

Während der Aufwand gegenüber dem Vorjahresbudget eine deutliche Abnahme aufweist – um fast 2,5 Millionen auf 133 Millionen Franken – ist der Ertrag mit knapp 135 Millionen Franken um fast 3 Millionen Franken höher. Ein Teil dieser Abweichungen stammt aus Transferleistungen vom und zum Kanton, ein anderer Teil aus der Auslagerung von Aufgaben (Verselbstständigung der Kitas und Rückübertragung der kantonspolizeilichen Aufgaben an den Kanton) und der damit verbundenen Aufwandreduktion. Die Auflösung der Stadtpolizei zeitigt somit ihre erwarteten Früchte.

Effektive Mehrausgaben werden beim Personal, beim Sachaufwand und bei den Abschreibungen erwartet. Der Finanzaufwand liegt wesentlich unter dem Vorjahresbudget. Auf der Ertragsseite wird mit einem höheren Fiskalertrag und höheren Entgelten gerechnet. Der Steuerertrag liegt 1,6 Millionen Franken über dem Vorjahresbudget. Der Steuersatz für die juristischen Personen soll unverändert bei 120 Prozent bleiben.

Steuersenkung wird beschleunigt

Der Steuersatz für natürliche Personen wird stärker als in der «Kompass-Strategie» geplant gesenkt. Diese sieht eine jährliche Reduktion um 1 Punkt vor. 2,5 Punkte auf 117,5 Prozent soll die Senkung aber diesmal betragen. Also mehr als Doppelte des ursprünglich vorgesehenen jährlichen Zielpfades zum Erreichen des kantonalen Durchschnittes.

Begründet wird dies unter anderem mit den nun erfolgten Einsparungen bei der Polizei. Die SP hat am Wochenende aufgerufen, die Steuersenkung in diesem Ausmass nicht zu genehmigen. Bei einem budgetierten Überschuss dieser Höhe dürfte sie allerdings einen schweren Stand haben.

«Die Leistungsentflechtung zwischen Kanton und Gemeinden führt nach wie vor in einzelnen Bereichen zu Minder- oder Mehraufwand. Die endgültigen Auswirkungen dieser Entflechtungen auf die Gemeindefinanzen werden sich erst in ein paar Jahren zeigen», schreibt Finanzverwalter David Baumgartner in seinen Ausführungen zum Budget.

Die wichtigsten Kennzahlen des Budgets 2023 im Vergleich. Finanzverwaltung Grenchen

Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen von noch 11,78 Millionen Franken vor: 10,39 Millionen Franken für ordentliche Investitionen und 1,39 Millionen Franken für Investitionen in die Spezialfinanzierungen. Schwerpunkte bei den Investitionen sind: Erweiterung des Feuerwehrgebäudes, die Dachsanierung im Schulhaus III, die Sanierung der Schulschwimmhalle, Start des Projekts Schulhaus Kastels (unter anderem Schulraumerweiterung, neue Doppelturnhalle) und Ersatzbeschaffungen beim Rettungsdienst.

Zudem werden diverse Strassenbauprojekte durchgeführt, insbesondere die Sanierung der Karl-Mathy-Strasse und der Bahnhofstrasse inklusive Kreisel. Zudem soll mit der Umgestaltung beim Bahnhof Süd begonnen werden.

Sanierung des Schwimmbades beantragt

Ursprünglich waren noch deutlich höhere Investitionen geplant. Der Gemeinderat hat aber anlässlich der Budgetverhandlungen vom Oktober das Steuer herumgerissen. So wird mit der Planung der Stadtpark-Aufwertung zugewartet, ebenso mit Investitionen in die Minigolf-Anlage. Die Sanierung der Romontstrasse (immerhin 750'000 Franken) muss ebenfalls warten wie auch der neue Treppenweg im Eichholz und weitere kleinere Posten, die im Budget gestrichen oder hinausgeschoben wurden.

Gnade gefunden hat aber im Gemeinderat die erwähnte Sanierung der Schwimmhalle. Sie wird der Gemeindeversammlung in einem gesonderten Traktandum vorgelegt. Beantragt wird ein Kredit in der Höhe von 1,554 Millionen Franken (Baukostenindex vom April 2022).

Die Bauarbeiten umfassen eine Neuauskleidung des undichten Schwimmbeckens inklusive Asbestsanierung, eine neue Beleuchtung (LED) eine neue Wasseraufbereitungsanlage und neue Abluftleitungen, um die Luftumwälzung zur Ableitung von Feuchtigkeit zu verbessern.

Gemeindeversammlung Mittwoch, 7. Dezember, 19.30 Uhr, Theatersaal Parktheater

