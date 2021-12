SP unterliegt mit Antrag, auf Steuersenkung zu verzichten

Gemeindeversammlung SP scheitert mit dem Antrag, den Steuersatz für Natürliche Personen nicht zu senken Weder die von Finanzverwalter David Baumgartner düster geschilderten Finanzaussichten noch die engagierten Voten aus den Reihen der SP und der Grünen vermochten die Stimmberechtigten umzustimmen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 07.12.2021, 22.15 Uhr

105 Stimmberechtigte besuchten die Gemeindeversammlung im Parktheater. Oliver Menge

Die SP Grenchen hatte im Vorfeld der Gemeindeversammlung dafür geworben, auf die im Rahmen des langjährigen Programms Kompass vorgesehene Steuersenkung für das nächste Jahr zu verzichten.

SP-Gemeinderätin Angela Kummer begründete das Anliegen damit, dass der Finanzplan der Stadt für die nächsten Jahre schlimm aussehe. Es müssten Massnahmen eingeleitet werden, die von der SP auch unterstützt würden. Die Stadt habe aber kein Ausgabenproblem, sondern ein Einnahmenproblem, da in Grenchen mehrheitlich Leute mit nicht allzu hohen Einkommen oder Vermögen leben und arbeiten und folglich auch nicht besonders hohe Steuereinnahmen eingehen. Auf der Ausgabenseite habe man alles unternommen, jede Abteilung getrimmt und verzichtet wo möglich. Aber es reiche einfach nicht.

Es bestehe ein Investitionsstau bei Strassen, bei gemeindeeigenen Liegenschaften. Man sei nun bei der Halbzeit des von allen Parteien gestützten Programms «Kompass» angelangt. Ein Programm, bei dem Wohnen und Leben im Mittelpunkt stehen, um Leute nach Grenchen zu locken, die mehr Steuererträge generieren. Aber von diesen Steuererträgen habe man bisher noch nichts gemerkt.

Im Gegenzug seien diverse Ausgaben zurückgestellt worden – Stichwort Kastels und drohender Verzicht auf diverse Posten im Projekt – es bestehe dringender Bedarf nach zusätzlichem Schulraum. Investitionen in öffentliche Parkanlagen, den Stadtpark und Spielplätze seien nötig. Wenn man den Steuersatz auf 121 % belasse, habe die Stadt 300'000 Franken mehr zur Verfügung, um diese Aufgaben zu bewältigen.

Unterstützung von SP und Grünen

Sowohl SP-Gemeinderat Daniel Hafner als auch David Horisberger von den Grünen versuchten, den Antrag Kummers zu stützen. Hafner argumentierte damit, dass es einfach nicht angehe, an allen Ecken und Enden zu sparen, bei der Stadtpolizei, bei Schulen etc. und gleichzeitig die Steuern zu senken. Das sei ein Zeichen, das keiner verstehen könne, auch nicht in Solothurn. Schliesslich erhalte Grenchen als finanzschwache Gemeinde Millionen aus dem Finanzausgleich.

Horisberger meinte, es könne nicht sein, stur an einer auf lange Jahre konzipierten Strategie festzuhalten, wenn sie offensichtlich nicht aufgehe. Die Schülerzahlen seien am Wachsen und er habe im April 20 mit Freude das Siegerprojekt für das Schulhaus Kastels betrachtet. Die letzten tiefroten zwei Budgetjahre 21 und 22 müssten reichen, um jeden davon zu überzeugen, man müsse jetzt einen Marschhalt einlegen bei den Steuersenkungen.

Nachdem auch der parteilose Heinz Kohler bekräftigte, dass man neuen Mittelstand nur mit guten Schulen nach Grenchen locken kann und seiner Frage, wie man in der heutigen Zeit überhaupt darauf kommen könne, die Steuern zu senken, warf ein sichtlich genervter Stadtpräsident François Scheidegger ein, es sei jetzt nicht nötig, auf Panik zu machen. Grenchen habe nie gespart bei den Schulen und das Projekt Kastels sei nicht Gegenstand des Budgets. Scheidegger warnte davor, jetzt einfach alles zu vermischen.

«Alternative Fakten» wie von Donald T.

FDP-Gemeinderat Alex Kohli wiederholte im Grunde Scheideggers Richtigstellung, warf den Antragstellern aber auch Unredlichkeit vor. Ja, die Steuersenkung führe zu einem Steuerausfall von 300'000 Franken im Jahr, Das beeinträchtige die Investitionsfähigkeit der Stadt aber in keinster Weise. Der Erneuerungsschritt im Kastels und die Steuersenkung hätten rein gar nichts miteinander zu tun und er sei der Meinung, alternative Fakten, wie man sie von Donald T. kenne, hätten hier nichts verloren.

In der Abstimmung über den Antrag der SP, den Steuersatz für Natürliche Personen nicht um einen Punkt zu senken, sondern auf demselben Wert von 121 % der Staatssteuer zu belassen wie im laufenden Jahr, waren schätzungsweise zwei Drittel der 105 Stimmberechtigten dagegen, nur ein Drittel bei einer Enthaltung stimmten dafür. Auf eine Auszählung wurde verzichtet. Im Gegenzug stimmten alle bis auf zwei Stimmberechtigte für eine Erhöhung des Steuersatzes bei Juristischen Personen auf 120 %. Eine Stimme war dagegen, eine weitere enthielt sich der Stimme. Da der Kanton die Steuern für Juristische Personen gleichzeitig gesenkt hat, bleibt die Steuerbelastung dieselbe.

Das Budget wurde schliesslich mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung grossmehrheitlich angenommen.

