Rüti bezahlt nichts an die Sanierung des OSZ Arch

Umsturzpläne in Deutschland Einer der verhafteten Reichsbürger soll ein Kind aus dem Kanton Solothurn entführt haben

In Deutschland konnten Ermittler bei einer Grossaktion 25 Personen verhaften, die einen Umsturz geplant haben sollen. Einer der Verhafteten, ein ehemaliger Offizier, hat Verbindungen in den Kanton Solothurn. Er soll sich sogar an der Entführung eines Kindes beteiligt haben.