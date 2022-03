Rüti: Klares Ja zum Wechsel der Oberstufe nach Büren an der Aare

Gemeindeversammlung Rüti Breiteres Bildungsangebot überzeugte – Oberstufe wechselt nach Büren an der Aare Die Gemeindeversammlung von Rüti beschliesst den Austritt aus dem Gemeindeverband Oberstufenzentrum Arch. Im Schuljahr 2024/2025 wird die 7. Klasse erstmals die Schule Büren an der Aare besuchen. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 18.03.2022, 10.51 Uhr

Oberstufenschulhaus Büren a. A.: Hier gehen die Kinder aus Rüti künftig zur Schule. Andreas Toggweiler

Nur gerade sieben Monate betrug die Vorlaufzeit für den wichtigen Entscheid zur Übertragung der öffentlichen Aufgabe an die Schule Büren a/A und damit den Austritt aus dem Verband Oberestufenzentrum Arch. Die Meinungen waren gemacht.

An drei Infoveranstaltungen wurden Chancen und Risiken des Wechsels gegeneinander abgewogen, so dass an der Gemeindeversammlung mit 76 von 615 Stimmberechtigten in der Mehrzweckhalle Rüti neben der nochmaligen Argumentation für den Wechsel durch den Gemeindepräsidenten Theodor Bösiger nur noch zwei Fragen gestellt wurden. Mit 72 Stimmen bei vier Enthaltungen wurde der Wechsel beschlossen.

Somit fahren die rund 8 Oberstufenkinder pro Jahrgang neu nach Büren an die grössere Schule. «Das breitere Bildungsangebot mit mehr Unterrichtenden, die niveaugerechte Ausbildung, der eher mögliche Stützunterricht, der unabhängige Schulsozialdienst und die Tagesschule mit Mittagstisch bewog uns für den Bürener Entscheid» sagen anwesende Eltern.

Schulweg wird einen Kilometer länger

Der um einen Kilometer längere Schulweg sei Siebtklässlern zuzumuten. Die Gemeinde will den Schülern auch das Libero-Abo finanzieren. Die Busverbindungen nach Büren seien sehr gut und stimmten mit dem Stundenplan überein.

Vom Gemeindepräsidenten wurde auch der finanzielle Aspekt des Wechsels angesprochen, obwohl dies nicht der Grund für den Antrag sei. Das Oberstufenzentrum Arch muss saniert werden, so dass nach dem für Rüti unbefriedigenden Verteilschlüssel noch höhere Infrastrukturkosten angefallen wären.

Büren verrechnet den Mittelwert des Kantons für die Infrastruktur- und Betriebskosten ohne Lehrerbesoldung. Schulen mit weniger Kindern seien logischerweise teurer und würden vor allem in der Oberstufe nicht mehr der Zeit entsprechen.

Ein Novum: während der Gemeindeversammlung wurde ein Kinderhütedienst angeboten, der auch benutzt wurde. Margrit Renfer

Ein Novum an der Gemeindeversammlung war der angebotene Kinderhütedienst. «Je nach Themen und wenn wir Betreuende finden, wäre dies auch später möglich» sagt Bösiger. Er forderte die zahlreich anwesenden jungen Stimmberechtigten gleich auf, an den nächsten Gemeindewahlen teilzunehmen. «Kommt, helft mit. In Rüti könnt ihr etwas bewegen.» Er hofft, dass dann wirkliche Wahlen (das heisst, nicht stille Wahlen) durchgeführt werden können.

