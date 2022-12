Lommiswil: Keine Kürzungen für Vereine und Senioren

Gemeindeversammlung Volk überstimmt Gemeinderat: Die Lommiswiler wollen bei Vereinsbeiträgen und Seniorenreise nicht sparen Das Lommiswiler Stimmvolk diskutierte lebhaft über zahlreiche Geschäfte und wies dabei den Gemeinderat in die Schranken. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 14.12.2022, 11.00 Uhr

Daniela Tillessen und Adolf von Burg lieferten sich an der Gemeindeversammlung erneut «ein Gefecht». Carole Lauener

Gemeindepräsidentin Daniela Tillessen präsentierte den 76 an der Gemeindeversammlung anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern ein Budget mit einem Aufwandüberschuss von 552’347 Franken. Der Gemeinderat habe erwogen, die Steuern zu erhöhen, um ein besseres Resultat zu erzielen, bekannte sie.

Doch liege der Steuerfuss mit 127 Prozent für natürliche Personen bereits deutlich höher als der kantonale Durchschnitt und man wolle die Bevölkerung nicht noch stärker belasten. Eine gute Eigenkapitaldecke von 3,7 Millionen Franken, die in den letzten Jahren erwirtschaftet wurde, könne vorübergehend auch grössere Ausgabenüberschüsse verkraften.

Gründe für das um 226’400 Franken schlechtere Ergebnis als im Budget 2022 sind vor allem auf der Einnahmenseite zu finden. Mit dem Gegenvorschlag zur Initiative «Jetz si mir draa» werden rund 185’000 Franken weniger Steuereinnahmen von den natürlichen Personen erwartet. Aus dem Finanz- und Lastenausgleich gibt es 90’900 Franken weniger.

Keine Kürzungen auf Kosten der Vereine

«Dieses Ergebnis ist schlecht», konstatierte Tillessen. Aber ohne schmerzliche Abstriche wäre es noch schlechter ausgefallen, so die Gemeindepräsidentin. So mussten in den Plänen des Gemeinderates Vereinsbeiträge und die Seniorenreise Federn lassen. Doch dies goutierte das Volk nicht. Der Antrag von Adolf von Burg, diese Aufwendungen zu belassen wie bisher, wurde mit 57 Stimmen gutgeheissen.

Nettoinvestitionen sind im Umfang von 706’500 Franken geplant. Zu nennen sind dabei die Renovationsarbeiten der Dorfhalle, die in den letzten Jahren immer wieder zurückgestellt wurden, und die Neuanschaffung des Schulmobiliars. Dieses ist alt und entspricht nicht mehr den pädagogischen Bedürfnissen. Zudem wird aufgrund der steigenden Schülerzahl zusätzliches Mobiliar benötigt.

Bei den Investitionen beantragte Erika Pfeiffer für die Ausscheidung der Schutzzone Gänselochquelle 50’000 Franken, anstatt den budgetierten 20’000 Franken. Der Souverän stimmte einer Anhebung auf 30’000 Franken zu. Eine eventuelle weitere Erhöhung wird an der nächsten Gemeindeversammlung traktandiert. Mit den beantragten Änderungen nahm das Stimmvolk das Budget an.

Man rechnet mit weiteren Defiziten

Auch in den nächsten Jahren sind grössere Aufwandüberschüsse zu erwarten. Um die finanzielle Lage der Gemeinde mittelfristig zu stabilisieren, hat der Gemeinderat Weichen gestellt. Unter anderem der Wechsel der Verwaltungssoftware, die zwar einmalig 86’000 Franken kostet, jedoch zukünftig zu jährlichen Einsparungen von 100’000 Franken führt.

Anstatt ein neues Schulhaus für die stetig wachsende Schülerzahl zu bauen, soll das Schulhaus 1 wieder vollumfänglich als Schulhaus reaktiviert werden, damit dringend benötigter zusätzlicher Schulraum kostengünstig zur Verfügung steht. Mit der neuen Gemeindeordnung sollen Verwaltungs- und Behördenarbeit effizienter und kostenoptimierter erfolgen.

Ohne diese Massnahmen wird das Vermögen bei gleichbleibendem Steuersatz bis im Jahr 2027 auf 1,16 Millionen Franken schrumpfen. Mit diesen Vorkehrungen kann es auf dem Stand von 3,09 Millionen Franken gehalten werden, zeigte Tillessen auf.

Rege Diskussionen bei den Traktanden Totalrevisionen

Anträge gab es auch bei der Totalrevision der Gemeindeordnung und des Steuerreglements. Bei der Gemeindeordnung gaben die Finanz- und Vergabekompetenzen von Behörden und Kommissionen zu Diskussionen Anlass. Der Antrag von Urs Affolter, diese Kompetenzen nicht zu erhöhen, wurde mit 49 Stimmen gutgeheissen. Beim Steuerreglement unterlag ein weiterer Antrag von Urs Affolter, den Einheitsbezug nicht einzuführen, mit knappen 39 Stimmen.

