Grenchen: Postulat für mehr Transparenz mit Stichentscheid des Stadtpräsidenten abgelehnt

Zum Schluss wurde es an der Gemeindeversammlung noch spannend. Ein Vorstoss für mehr Transparenz in der Verwaltung und in der GRK machte 32 Ja- und 32 Neinstimmen. Stadtpräsident François Scheidegger musste entscheiden.

Andreas Toggweiler 29.09.2021, 10.58 Uhr