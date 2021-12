SP Grenchen mobilisiert gegen Steuersenkung

Gemeindeversammlung Die SP Grenchen will gegen die Steuersenkung mobilisieren In einem Inserat im Grenchner «Stadt-Anzeiger» will die SP die Bevölkerung für die Gemeindeversammlung mobilisieren. Sie soll gegen die geplante Steuersenkung stimmen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 04.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Inserat der SP im «Grenchner Stadt-Anzeiger». at.

«Bitte kommt am Dienstag, 7. Dezember 2021, 19.30 Uhr, ins Parktheater an die Gemeindeversammlung! Wir wollen keine weitere Steuersenkung, wenn die angemessene Erweiterung des Schulhauses Kastels und weitere wichtige Projekte nicht finanziert werden können. Kinder haben Besseres als Container verdient!» So schreibt Parteipräsidentin Angela Kummer im Namen der Partei und der Gemeinderatsfraktion.

Die Stadt wollte im Rahmen des Kompass-Programms, das jedes Jahr eine Steuersenkung von einem Prozentpunkt vorsieht, weitergehen und so den Grenchner Steuersatz auf den kantonalen Durchschnitt senken. Die SP stimmte im Budgetprozess gegen die Senkung – erfolglos – und versucht es jetzt neu in der Gemeindeversammlung.

Angela Kummer erklärt im Interview, warum die SP jetzt in die Offensive geht:

Die SP hat dem Budget im Gemeinderat zugestimmt. Haben Sie ihre Meinung geändert?

Angela Kummer, Präsidentin SP Grenchen. zvg

Nein, die SP-Fraktion hat an der Budget-Gemeinderatssitzung vom 26. Oktober die Senkung des Steuersatzes für natürliche Personen nicht mitgetragen. Wir haben konkret den Antrag gestellt, den Steuersatz für natürliche Personen im Jahr 2022 wie in diesem Jahr auf 121 Prozent zu belassen. Zum einen wurden in den Gruppenberatungen schon viele Projekte aus Finanzgründen zurückgestellt (namentlich Strassensanierungen) oder redimensioniert (zum Beispiel die Renovation der Schulschwimmhalle) sowie happige Kürzungen vorgenommen (etwa beim Schulmaterial und der Sistierung von Verwaltungsstellen). Man muss aufpassen, dass die Dienstleistungen nicht allzu fest zurückgefahren werden, damit die Stadt ein attraktiver Wohn- und Lebensort bleibt.

Das kann auch als Abkehr der SP vom Kompass-Ziel verstanden werden. Stellt die SP den Kompass neu?

Nein, die SP-Fraktion steht grundsätzlich immer noch klar zum Kompass-Ziel. Die Frage ist, wie man den Kompass definiert. Hauptpunkt beim Kompass ist der Schwerpunkt auf die Attraktivierung der «Wohn- und Lebensqualität». Das Ziel ist nicht, die Steuersenkung auf den kantonalen Durchschnitt auf Biegen und Brechen hinzukriegen, sondern den Finanzhaushalt nachhaltig zu stabilisieren.

Der Gemeinderat hat Ende 2018 – beim Abschluss des «Kompass Standortentwicklung» – einstimmig festgehalten, dass die Höhe des Steuersatzes jedes Jahr neu festgelegt wird und der jeweiligen Situation angepasst wird.

Ende 2018 hat noch niemand die Pandemie kommen sehen. Zudem hat das im Kompass eingeplante Netto-Bevölkerungswachstum noch nicht massgeblich zu einer Verbesserung des Steuersubstrats geführt. Drittens sind viele finanzpolitische Massnahmen noch in der Umsetzungsphase. Etwa das effizientere Finanzierungsmodell bei der Kinderbetreuung; oder sie sind noch nicht mal begonnen (Konzentration ÖV-Angebot). Es wäre unseres Erachtens verfrüht, weitere Steuersenkungen für alle durchzuziehen.

Die Steuern für Unternehmen werden aber erhöht. Da haben Sie nichts dagegen?

Nein. Die Belastung für die Firmen bleibt ja praktisch gleich, weil der Kanton die Steuern senkte.

Laut Finanzverwalter wird die Rechnung 2021 nicht so schlecht wie befürchtet. Ist das nicht eine Überreaktion der SP?

Das stimmt. Die Rechnung wird nicht so schlecht ausfallen wie budgetiert. Dennoch zeigt der Finanzplan ein wirklich negatives Bild, was der Gemeinderat ja zu drei Finanzworkshops im Frühjahr 2021 bewog und Massnahmen nach und nach umgesetzt werden. Wir wollen aber eine angemessene Schulhausinfrastruktur, qualitativ guten Wohn- und Lebensraum für alle Bewohnerinnen und Bewohner, einen angemessenen Unterhalt bei den Freizeiteinrichtungen. Namentlich bei der Fussballinfrastruktur, der Schulschwimmhalle und dem Ferienheim Prägelz. Sowie, dass die Stadt weiterhin eine verlässliche Arbeitgeberin ist.

Auf dem Spiel steht aktuell die zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der städtischen Tätigkeiten gerade nach dem «Kompass Leben und Wohnen». Oder will die Stimmbevölkerung effektiv, dass wir das Ferienheim Prägelz verkaufen müssen, das Fussballstadion Brühl nicht saniert werden kann oder dass die Schülerinnen und Schüler des Schulkreises Kastels in Holzcontainer zur Schule gehen und nicht in angemessener Zeit eine Doppelturnhalle auf ihrem Schulgelände haben?

Leute an die Gemeindeversammlung zu bringen gegen eine Steuererhöhung, ist das eine. Sie gegen eine Steuersenkung zu mobilisieren, das andere. Schätzt die SP ihre Mobilisierungskraft richtig ein?

Uns geht es um Information und Transparenz. Es muss vor der Gemeindeversammlung klar sein, wie die Meinungen sind. Da macht die Stadtverwaltung im Hinblick auf die Gemeindeversammlung leider sehr wenig. Ein Inserat als «Einladung zur Gemeindeversammlung» reicht der Stimmbevölkerung nicht, um zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Die SP will nur ihre Haltung klar kommunizieren.

Was übrigens bisher noch kein Thema war, sind die Steuerausfälle für die Gemeinden, welche bei der Annahme des Gegenvorschlags der Regierung zur Volksinitiative «Jetz si mir draa» drohen. Die Berechnungen gehen dabei von Steuerausfällen für Grenchen von rund 2 Mio. Fr. aus. Die Initiative würde aber auf kantonaler Ebene zu einer gerechteren Steuerpolitik führen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen