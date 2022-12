Bettlach: Souverän genehmigt happiges Defizit

Gemeindeversammlung Bettlach Das Volk genehmigt das Defizit für 2023 – allerdings nicht, ohne nachzufragen An der Bettlacher Gemeindeversammlung in der Büelenhalle wurde klar, dass es schon bald vorbei sein könnte mit den attraktiven Steuersätzen – insbesondere das Generationenprojekt «Sanierung Schulhaus Einschlag» dürfte in Zukunft eine Rolle spielen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 14.12.2022, 20.49 Uhr

In Bettlach könnte es schon bald vorbei sein mit attraktiven Steuersätzen. Peter Brotschi

Gleich zu Beginn der Versammlung stellte Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut Bettlachs neuen Bauverwalter Thomas Schütz vor, der seine Arbeit am 1. Juli dieses Jahres aufgenommen hat. Dieser kam denn auch gleich zum Einsatz und stellte den 48 anwesenden Stimmberechtigten die drei Strassenprojekte vor, über die die Gemeindeversammlung beschliessen sollte. Es handelte sich dabei um neue, nicht gebundene Ausgaben in der Investitionsrechnung, die 200'000 Franken überstiegen und deshalb in die Kompetenz der Gemeindeversammlung fallen.

Thomas Schütz ist seit dem 1. Juli neuer Bauverwalter Bettlachs. zvg

Der Souverän hiess die drei Projekte alle gut, Erlimoosstrasse Mitte und Meisenweg einstimmig, beim Chrüzliacker West gab es eine Gegenstimme, nachdem einige Votanten wissen wollten, wie das genau mit der beabsichtigten Verbreiterung von Strasse und Trottoir und Entfernung der Verkehrsberuhigungsmassnahmen – sprich Schwellen – aussieht.

Ein tiefrotes Budget mit Dreiviertelmillionen Defizit

Finanzverwalter Gregor Mrhar präsentierte danach das Budget 2023, das mit einem Defizit von 727'300 Franken in der Erfolgsrechnung abschliesst. Der Finanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf beinahe 2 Millionen Franken, der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei minus 15,31 Prozent.

Budgetvergleich 2022–2023 Bettlacher Finanzen Budget 2022 Budget 2023 Erfolgsrechnung

Gesamtaufwand 26'571 26'806

Gesamtertrag 26'550 26'079

Jahresergebnis –21 –727

Steuereinnahmen 16'300 16'000

(jeweils in 1000 Franken) Investitionsrechnung

Ausgaben 2402 1794

Einnahmen 109 102

Nettoinvestitionen 2293 1692

(jeweils in 1000 Franken) Weitere Kennzahlen

Steuerfuss nat. Pers. 95 95

Steuerfuss jur. Pers. 95 95

Selbstfinanzierungsgrad 11,4 –15,3

(jeweils in Prozent)

Mrhar verwies aber auch darauf, dass der Abschluss für das laufende Jahr 2022 eventuell besser ausfalle, als budgetiert worden war, was den ehemaligen Mitte-Gemeinderat und Finanzexperten Thomas Steiner zur Frage veranlasste, was es mit dem «eventuell besser» auf sich habe und ob Mrhar da nicht genauer sein könne. Dies sei für ihn zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht möglich, erklärte der Finanzverwalter. Das Budget wurde bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung genehmigt.

Den Finanzplan dem Budget beilegen wäre sinnvoll

Gleich zwei Einwohner kritisierten, dass der normale Stimmbürger ja gar nicht wisse, wie es eigentlich um die Finanzen der Gemeinde stehe, und es äusserst hilfreich wäre, wenn der Finanzplan, der ja die Entwicklung über mehrere Jahre abbilde, wenigstens dem Budget beigelegt würde.

Nur so könne man sich ein Bild machen und entscheiden, ob man den bisher erfreulichen und attraktiven Steuerfuss nicht doch eines Tages anpacken müsse, insbesondere, wenn so grosse Investitionen wie für den Einschlag in Haus stünden. Die Frage für den einfachen Bürger sei einfach: Wann kommt die rote Lampe?

Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut erwiderte darauf, dass der Finanzplan eigentlich jederzeit einsehbar, aber im Grunde schon bei der Veröffentlichung bereits veraltet sei. Man werde den Wunsch aber prüfen.

Traktandum «Verschiedenes» gab zu reden

Nach der Kündigung der stellvertretenden Gemeindeschreiberin Manuela Schmid sei man auf der Suche nach Ersatz, was nicht einfach sei, sagte die Gemeindepräsidentin. Leibundgut dankte auch dem bisherigen Friedhofsgärtner Jürg Wigger, der Geschäft und die Aufgabe seinem Nachfolger übergibt. Sie orientierte auch über den weit fortgeschrittenen Stand der Ortsplanung.

Aus den Reihen der Versammlung kamen einige kritische Fragen und Anmerkungen: Was unternimmt die Gemeinde, um das Dorfzentrum zu stärken? Mit Verweis auf das Ärztezentrum an der Bielstrasse und den künftigen Käseladen unmittelbar daneben werde man bald amerikanische Verhältnisse haben, meinte Thomas Steiner.

Hugo Kocher erwähnte gleich eine ganze Reihe von Sachverhalten, wo die Behörden ihre Arbeit seiner Meinung nach nicht zufriedenstellend erledige. Und auch die Fragen nach einer Parkplatzbewirtschaftung und Tempo 30 tauchten auf. Leibundgut versicherte den Anwesenden, man habe die Probleme auf dem Radar und vieles sei schon in Arbeit.

