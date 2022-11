Grenchen: Bessere Strassen zum Preis vieler Baustellen

Strassennetz Grenchen: Noch 21 Kilometer der Gemeindestrassen sind in einem «kritischen oder schlechten» Zustand Die Baudirektion hat am Dienstag den Grenchner Gemeinderat über den Zustand der Gemeindestrassen orientiert. Er ist besser als auch schon. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 15.11.2022, 20.58 Uhr

Aktueller Zustand der Grenchner Gemeindestrassen. Baudirektion Grenchen

Der Zustand wurde 2017 erstmals maschinell erfasst und zeigte damals grossen Handlungsbedarf auf. In den vergangenen fünf Jahren konnten jedoch 76 175 Quadratmeter Gemeindestrassen (inkl. Gehwege) saniert werden, wie der Orientierungs-Vorlage zu entnehmen ist.

Nachholbedarf besteht heute vor allem noch auf Strassen am Rande der Stadt, wie eine Illustration der Baudirektion zeigt. Priorität hat weiterhin die Sanierung der viel befahrenen Hauptachsen. Das Gemeindestrassennetz inklusive Kunstbauten und Beleuchtung hat einen Wert von 218 Millionen Franken.

Noch 21 Kilometer sind kritisch oder gar schlecht

Laut Tiefbauchef Thomas Rüegger sind insbesondere gewisse Quartierstrassen in einem schlechten Zustand, dies aber auch, da sie zum Teil alt sind und nicht nach heutigen Standards gebaut wurden. Er erläuterte detailliert, was in den Jahren 2017 bis heute erreicht wurde und nach welchem System der Strassenzustand erfasst und kartografiert wird.

«Wir haben in den letzten Jahren einiges an Rückstand aufholen können, doch es bleibt noch viel zu tun»,

sagte Rüegger. Denn noch immer zeige die Zustandsanalyse 21 km Gemeindestrassen auf, die einem kritischen oder gar schlechten Zustand seien.

Stadtpräsident François Scheidegger würdigte das Erreichte, gab aber zu bedenken, dass man den Einwohnerinnen und Einwohnern nicht zu viele Baustellen zumuten dürfe. «Insbesondere die langen Zeiträume der Baustellen geben zu denken, ich erinnere an die Karl Mathy Strasse», sagte Scheidegger. Er werde regelmässig von verärgerten Mitbürgern bezüglich Baustellen kontaktiert.

Stadtbaumeister Aquil Briggen sagte dazu, dass praktisch alle Baustellen innerhalb des mit dem Unternehmer vereinbarten Zeitplans abgeschlossen worden seien. Erschwerend sei in diesem Zusammenhang, dass die Strassen für den Verkehr jeweils befahrbar bleiben müssten, insbesondere auch für den Bus. Dies verkompliziere die Baustellen.

Viel Lob für die Tiefbau-Abteilung

Die Fraktionssprecher lobten das Vorgehen der Baudirektion unisono und zeigten sich von der systematischen Unterhaltsplanung beeindruckt. «Das ist eine gute Sache und wurde professionell aufgegleist», meinte etwa Patrick Crausaz (glp). Er wollte zudem wissen, was denn eine Zustandsanalyse des Strassennetzes koste. - 30 000 Franken, lautete die Antwort von Rüegger, « weshalb wir das auch nicht alle Jahre machen können.»

So lautete der Befund noch vor 5 Jahren. Baudirektion Grenchen

Im ähnlichen Zusammenhang war eine Motion von Vize-Stadtpräsident Remo Bill traktandiert, der ein Unterhaltskonzept sowohl für Tiefbauten als auch für den Hochbau forderte. Der Vorstoss wurde wegen Abwesenheit des Motionärs von SP-Fraktionschef Alex Kaufmann vertreten. Kaufmann:

«Im Hochbau ist ein ähnliches Vorgehen wie im Tiefbau nötig.»

Kleinere Hochbau-Objekte würden sonst allzu leicht vergessen - «etwa das Stadtdach, das schon lange rinnt und mit wenig Aufwand repariert werden könnte». Auch beim Friedhof bestehe Handlungsbedarf.

«Die wichtigen Objekte kennen wir sehr wohl und auch kleinere Reparaturen werden laufend vorgenommen», sagte dazu Aquil Briggen. «Ein Konzept ist aber nur solange nützlich, als auch das nötige Geld gesprochen wird, um es umzusetzen», meinte er im Blick wohl auf die aktuelle Investitionsrechnung 2023, aus welcher der Rat an der letzten Sitzung gleich reihenweise kleinere Investitionsvorhaben herausgestrichen hat - aus rein finanziellen Gründen.

Die Motion von Remo Bill wurde einstimmig überwiesen.

