Gemeinderatswahlen In Grenchen hoffen die Grünliberalen auf einen zweiten Sitz, die CVP denkt bis 2030 und die EVP an die Schwächsten Die Gemeinderatswahlen in Grenchen stehen vor der Tür. Einen Blick in die Programme der Parteien, für die zweite Ausgabe bei den Mitte-Parteien.

Der Wahlkampf in Grenchen geht nach den Kantonsratswahlen weiter: Nun soll die Stadtexekutive erneuert werden. Andreas Toggweiler

Sie lächeln uns von Wahlplakaten an. Aber wie überzeugen sie uns sonst, die Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat in Grenchen? Wir haben bei den jeweiligen Parteien nachgefragt.

Zum zweiten Teil unserer Serie zu Gemeinderatswahlen nehmen wir die Parteiprogramme der Mitte-Parteien unter die Lupe.

Die CVP hat eine Agenda bis 2030

Langfristig denken: Das ist das aktuelle Motto der Christdemokraten. Somit schlägt Parteipräsident, Kantonsrat und Gemeinderat Matthias Meier-Moreno keine Ziele für die kommende Legislatur, sondern für das Jahrzehnt vor:

«Unsere Agenda 2030 ist kein Parteiprogramm, sondern eine längerfristigere Planung.»

Denn das alte Cliché, wonach die Mühlen der Politik langsam mahlen, kennt Meier-Moreno bestens.

Gemeinderat und CVP-Präsident Matthias Meier-Moreno tritt für seine Wiederwahl an. Hanspeter Bärtschi

Die Website der CVP ist deshalb die bisher ausführlichste aller Lokalparteien und geht weit bis in die Details. So listet die Mitte-Partei zahlreiche Themen, in denen sie sich engagieren will: von der Familienpolitik zur Bildung, von der Infrastruktur zur Energiewende bis hin zur Belebung der Innenstadt, der Digitalisierung und dem Verkehrsfluss.

Eine praxisorientierte Schulbildung

Gerade in der Bildung will sich die CVP für eine «handlungsorientiertere» Schule engagieren. Die CVP kritisiert eine «Reformflut» des öffentlichen Schulsystems, das Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Administration sehr stark belastet. Auch soll die Sekundarstufe weniger kopflastig sein und die Schülerinnen und Schüler besser auf ihre zukünftigen Lehrstellen vorbereiten.

Da Bildungspolitik von Kanton und Bund vorgegeben ist, sieht Meier-Moreno die Aufgabe eines Grenchner Gemeinderates oder eines Kantonsrates darin, die kantonalen und Bundesbehörden auf die Mängel hinzuweisen – und vielleicht kleinere Aktionen in den Schulen durchzuführen. «Beim leerstehenden Werkhof lässt sich womöglich ein Workshop durchführen, damit junge Menschen mal in einem Bagger sitzen.»

Eine bessere Durchmischung in Sachen Baupolitik

Apropos Bagger: Die CVP will, dass die Stadt eine aktive Baupolitik verfolgt, indem sie Liegenschaften kauft. Dabei soll die Stadt auch der Bodenversiegelung entgegenwirken und gezielt bauen: «Man kann auch eine Liegenschaft umnutzen oder abreissen und grün lassen», meint Meier-Moreno.

Alternatives Wohnen wie das Anlocken von Kunststudenten mit der Vermietung von Ateliers, die Förderung der Durchmischung in Quartieren mit hoher Konzentration von Menschen mit Migrationshintergrund sind weitere mögliche Aspekte der CVP-Baupolitik – Hand in Hand mit strengeren Auflagen an die Industrie, Parkplätze unterirdisch anzulegen, statt Grünflächen zu betonieren.

Die CVP wolle sich auch für einen besseren Autobahnanschluss sowie ein Überdenken der Velowege in die Stadt einsetzen.

Die Grünliberalen wollen einen zweiten Sitz

Im Kantonsrat haben die Grünliberalen (glp) ihre Sitzanzahl soeben verdoppelt. Diese Leistung wollen die Grenchner wiederholen, haben sie doch 2017 im Alleingang (ohne Listenverbindung) ihren Sitz im Gemeinderat halten können – nun hoffen sie auf einen zweiten. Parteipräsidentin und Kantonsrätin Nicole Hirt ist überzeugt, dass die glp die «Themen, die die Menschen bewegen», vereint: die wirtschaftliche Situation, die die Coronakrise in Gefahr bringt, sowie das steigende Umweltbewusstsein.

Kantonsrätin hofft auf einen zweiten Sitz der glp im Gemeinderat. Archivbild

Hier greift sie viele Themen auf, die auch die Grünen, die SP und die CVP befürworten:

«Wir müssen wegkommen von fossilen Brennstoffen zu Gunsten von erneuerbaren Energien, vor allem Sonne und Holz und bei geeigneten Standorten und Bedingungen auch Wasser und Wind.»

Das helfe einerseits, um die Klimaziele zu erreichen, aber generiere auch Wertschöpfung für die Region.

Grün auf den Dächern, in die Höhe bauen, alternative Energien

Dabei soll die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen, meint Hirt – die Gemeinde sollte auf stadteigene Liegenschaften die Installation von Fotovoltaikanlagen immer prüfen und bei Eignung umsetzen. Zudem gäbe es weitere Massnahmen, die die Stadt treffen könnte: Wärmeverbünde mit Holz, Elektrobusse statt Gasbusse.

In Sachen Baupolitik schlägt die glp Ähnliches vor wie linke Parteien und die CVP: Auch sie will die Betonierung stoppen. Dafür sollte in Grenchen in die Höhe gebaut werden, meint Hirt und die Stadt soll noch grüner werden, «wenn Grenchen gemäss Kompass-Schwerpunkt den Fokus auf ‹Leben und Wohnen› setzen will»: So könnten Parks/Friedhöfe naturnah gestaltet werden und Dächerbegrünung ins Auge gefasst werden – im Weiteren soll die Attraktivität für den Langsamverkehr gesteigert werden, schlägt die glp weiter vor.

Ja zum Bootshafen, aber keine weiteren Bootsplätzen

Wie alle anderen Parteien befürwortet die glp den Bootshafen – allerdings verlangt sie, wie die SP und die Grünen, dass ökologische Ersatzmassnahmen getroffen werden. Zudem dürften die aktuellen Kontingente an Bootsplätzen, die jetzt über weite Strecken an der Aare verstreut vorkommen, nicht erhöht werden.

Die EVP sieht sich als «Sprachrohr für unangenehme Problematiken»

Die Evangelische Volkspartei (EVP) nimmt zum ersten Mal teil an den Gemeinderatswahlen in Grenchen. Erklärtes Ziel: der Einzug in die Exekutive. Dabei ist der Spitzenkandidat Ferenkeh Tarawally. Letzterer sieht die EVP als «Sprachrohr für unangenehme gesellschaftliche Problematiken».

Ferenkey Tarawally will in den Gemeinderat für die Evangelische Partei. Zvg

Diese sind gemäss Tarawally die Achtung aller Generationen und der Kampf für die Arbeitsplätze von Menschen über 50, der Kampf gegen Menschenhandel und einen schonenden und nachhaltigen Umgang für Umwelt und Natur.

Die EVP will sich auch für eine familien- und kinderfreundliche Politik einsetzen, die Ausbreitung von Drogen eindämmen und dabei die Süchtigen ernstnehmen, Migrantinnen und Migranten menschenwürdig integrieren und sich im Allgemeinen für die Schwächeren der Gesellschaft einsetzen.

Weniger Beton

In der Baupolitik stellt sich die EVP in derselben Position wie die meisten anderen Parteien in Grenchen, wie Tarawally erklärt:

«Der Bautätigkeit in Grenchen möchte ich einen Riegel schieben und unsere Landschaft und das noch nicht überbaute Land zu schützen, damit die Stadt nicht ungebrochen weiter zubetoniert wird.»

Auch die EVP will sich für Umwelt- und Klimaschutz starkmachen. Gemäss der Mitte-Partei sollen erneuerbare Energien gefördert werden, grundsätzlich durch «Anreizsysteme» und nicht durch «Verpflichtungen». Ökologische Landwirtschaft sollte deutlich stärker unterstützt werden. Tarawally gewichtet «Umweltschutz stärker als das Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig ist Umweltschutz aber ohne Wirtschaftswachstum über eine längere Zeit nicht möglich, da nicht finanzierbar. Daher braucht es eine gute und gesunde Balance».

Zusammenhalt und Integration fördern

Als Evangelische Partei ist die «Politik für die Schwächsten» eines der Kernanliegen der EVP, sagt Tarawally. Deshalb sei eine gute Integrationspolitik wichtig für ihn und diese beginne mit der Sprache: «Deutschkenntnisse sind für mich eine klare Voraussetzung, um sich in der Schweizer Gesellschaft zurechtfinden und orientieren zu können.»

Gleichwohl betont er auch, dass eine Politik für die Schwächsten «für die Bevölkerung hier sozial und finanziell tragbar sei» und er erwarte auch von Ausländern, dass sie einen Willen und echte Bemühungen zur Integration zeigen. Im Gegenteil zu linken Parteien würde er einen Stimm- und Wahlrecht auf lokaler Ebene für Nicht-Schweizer nicht begrüssen: «Wer sich um den Schweizer Pass bemüht, beweist damit quasi, dass er sich hier integriert hat bzw. weiter integrieren will und ist in der Folge auch stimm- und wahlberechtigt.»