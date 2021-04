Gemeinderatswahlen Die neue Grenchner Gemeinderätin: Untypische Frau, untypische SVP-Politikerin Nicole Arnold ist das neue Gesicht der Grenchner Exekutive. Die SVP-Frau verteidigt traditionelle Werte der SVP, aber nicht unbedingt auf derselben Art und Weise. Jocelyn Daloz 27.04.2021, 05.00 Uhr

Nicole Arnold war Kandidatin für den Gemeinderat Lengnau 2019. Nun ist sie Gemeinderätin in Grenchen.

Nicole Arnold kommt aus einer Wirtsfamilie, zählt über 1300 Diensttage beim Militär und hat vier Kinder: Dass ihr Schweizer Werte am Herzen liegen, kann man getrost sagen. Bei ihr reimt «Tradition» auf «Zukunft».

Und doch überrascht vieles bei dieser mehrsprachigen Gastronomin, die die SVP-Fraktion des Gemeinderates um einen Sitz verstärkt und gleichwohl die – fast schon beschämend – niedrige Frauenquote in der Grenchner Exekutive ein wenig steigert.

Wirtin, Hundeführerin, Major

Nicole Arnold hat Gastronomie im Blut – ihre Eltern führten das «Cadran» und das «Pöstli» in Grenchen und so ist es wenig überraschend, dass sie eine Kochlehre im Berner Kursaal nach Abschluss der Sekundarstufe antrat. Sie absolvierte danach eine Serviceausbildung im «Schweizerhof» in Bern und die Hotelfachschule in Thun.

Danach trieb es sie zum Militär. Als Hundeführerin bewies sich Rekrutin Nicole Arnold in dieser Männerwelt. Sie gehört zu den ersten Frauen, die sich dem Fusilierkorps anschliessen. Gegenüber dem «Blick» sagte sie jüngst: «Das war happig. Am Anfang wurde ich belächelt. Als man gemerkt hat, dass meine Leistung gut war und auch ich die Zielscheibe traf, stieg die Akzeptanz.» Die junge Frau verweigerte jede Extrawurst und kletterte die Sprossen der Militärhierarchie bis zum Major hinauf, führte französischsprachige Kompanien und «lernte die Schweiz und viele Menschen kennen».

Konservative Werte erhalten ...

Das Militär hat ihre politische Einstellung entscheidend mitgeprägt, wie sie selber sagt:

«Mir liegt die Sicherheit unseres politischen Systems und unserer Infrastruktur am Herzen.»

Sie will die Unabhängigkeit der Schweiz schützen, sich nicht abhängig machen von – beispielsweise – fremden Richtern aus dem Ausland oder «allem rund herum, wo es nicht unbedingt besser läuft als bei uns».

Bis anhin klingen ihre Aussagen wie aus der SVP-Broschüre herausgelesen. Dass sie sich mit dem Grundsatz der bürgerlichen Partei gegenüber Tradition und Familie identifiziert, sagt sie auch ganz offen: «Für mich ist Familie die Zukunft des Landes. Ohne Kinder keine Zukunft.»

... über progressive Forderungen

Dabei überrascht sie aber mit ihrer Einstellung zur Familienpolitik – denn sie unterstützt die Haltung, dass die Arbeit zu Hause, insbesondere von Frauen, zu wenig wertgeschätzt werde. «Kann man sich nur im Berufsleben betätigen oder ist die Arbeit zu Hause auch etwas wert?», fragt sich die vierfache Mutter. «Müsste die Arbeit der Menschen, die sich um ihre Kinder oder die älteren Personen zu Hause kümmern, nicht auch entschädigt werden? Da scheidet sich meine Meinung mit der Doktrin der SVP etwas», sagt sie.

Eine Entschädigung der Care-Arbeit – auch wenn sie das links-belastete Wort selber nicht benutzt – würde sie also befürworten, ähnlich wie viele Forderungen von Seiten links-ausgerichteter Feministinnen. Denn, «wenn diese Arbeit auswärts ausgeübt wird, in der Kita oder im Altersheim, wird diese ja bezahlt».

Für eine bessere Schule in Grenchen

Familien- und Jugendthemen werden deshalb auch ein zentrales Anliegen der frisch gewählten Gemeinderätin. Sie will sich für den Ausbau der Schulinfrastrukturen engagieren und für ambitionierte Bildungsziele. Beispielsweise findet sie die französischen Lehrmittel unpassend: «Ich weiss nicht, wie die Kinder damit Französisch lernen sollen», sagt die mehrsprachige Gastronomin – sie beherrscht nebst Französisch auch Englisch, Spanisch und etwas Italienisch. Das Lernen der Sprache könnte über Austauschprojekte gefördert werden.

Sie will auch Kinder motivieren, in Vereinen mitzumachen. Denn das Vereinsleben sei unabdingbar für die Schweizer Gesellschaft und sie bedauert, dass bei vielen Vereinen der Nachwuchs fehle. Dieser könnte etwa über Schnuppertrainings gefördert werden. «Junge Menschen für Vereine begeistern, zeigt ihnen, dass soziale Medien alleine das Gemeinwesen nicht ausmachen. In einem Verein lernt man, dass man in der Gesellschaft nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten hat.»

Professionelle Ziele in Grenchen

Nicole Arnold wird auch künftig in Grenchen wieder im Gastgewerbe tätig sein – bis vor kurzem führte sie das Restaurant Adler im benachbarten Lengnau, nun soll sie aber wieder etwas in der Uhrenstadt machen – was, kann sie noch nicht verraten. Im nächsten Jahr übernimmt sie auch ein Mandat beim kantonalen Turnfest in Bern.