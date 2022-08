Gemeinderat Selzach beschliesst Legislaturziele 2021 - 2025

Gemeinderat Selzach So einfach ist es nicht mit dem Erarbeiten von Legislaturzielen Der Gemeinderat Selzach diskutiert lang und intensiv darüber, ob Altreu nun speziell erwähnt werden soll Oliver Menge Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die grossen Besucherströme und die prekäre Parkplatzsituation in Altreu waren Diskussionsthema bei der Erarbeitung der Legislaturziele Selzachs. Hansjörg Sahli

Der Gemeinderat hatte bereits im letzten Jahr den «gewohnten» Weg der Legislaturplanung verlassen. Statt wie bisher einzelne Projekte in den Vordergrund zu stellen, rückte man für die Legislaturplanung 2021 - 2025 die Entwicklung und das Potenzial der Gemeinde als Ganzes in den Fokus.

In einem ersten Workshop wurden, basierend auf den von Mitgliedern des Gemeinderates, der Kommissionen und der Verwaltung mitgebrachten Zukunftsbilder, Bereiche und Ziele formuliert, dies unter dem Motto «Zukunftsbilder Selzach 2030». Diese Ziele wurden in einem Folgeworkshop mit Massnahmen konkretisiert und Anfang Juli priorisiert.

Gemeindeschreiber Mario Caspar orientierte den Gemeinderat über das weitere Vorgehen, wie mit den einzelnen Zielen zu verfahren sein wird. Doch zunächst sollte der Gemeinderat die strategischen Ziele und Massnahmen beschliessen.

Dazu war ein Beschluss entworfen worden, in denen die Ziele der einzelnen Bereiche genannt wurden, die Massnahmen und Verantwortlichkeiten sollen erst zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert werden .

Und so begannen die Diskussionen. Denn Gemeinderätin Beatrice Nützi Müller, notabene die einzige in Altreu wohnhafte Gemeinderätin, war gar nicht einverstanden mit dem raschen Vorgehen. Denn offenbar hatten es bei der Priorisierung oder sogar schon vorher nur solche Ziele «geschafft», zu denen auch umsetzbare Massnahmen erarbeitet wurden. Und genau zum Knackpunkt «Altreu» war das nicht so einfach gelungen, weshalb Altreu wiederholt rausgeflogen war.

Die Problematik rund um Altreu ist nicht neu

Die Probleme, denen die Gemeinde in diesem Ortsteil aufgrund des starken Besucheraufkommens einfach nicht Herr wird, sind allgemein bekannt – zwei Arbeitsgruppen sind bereits an der Arbeit. Doch das war der SP-Gemeinderätin zu wenig. Sie monierte, dass «Altreu» schon in den Vorbesprechungen ständig übergangen worden sei und die dortigen Probleme für Anwohnerinnen und Anwohner zu wenig berücksichtigt würden.

Das wiederum führte dazu, dass man die ursprünglichen Listen konsultierte um festzustellen, ob damals etwa «falsch gezählt» wurde. Ein Antrag von Nützi Müller für einen zusätzliches, Altreu-spezifisches Ziel, dort die Besucherströme lenken zu wollen, wurde mit 7 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung aber abgelehnt.

Gemeindepräsidentin Silvia Spycher, der irgendwann ein wenig der Kragen platzte, sagte deutlich, es gebe ein klar formuliertes Ziel – Prüfen von Verkehrsmassnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und Lebensqualität – bei welchem alle Teile Selzachs gemeint seien, auch Altreu.

Der Gemeinderat stimmte der bereinigten Liste schliesslich mit 10 zu 1 Stimme zu.

Waldtage 2024 in Selzach wurden vorgestellt

Peter Brotschi, Präsident des Verbandes der Bürgergemeinden und Waldeigentümer Kanton Solothurn umriss das Grobkonzept der Waldtage 2024, die im Brühlwald Selzach stattfinden sollen. Die Kernbotschaften: Der Wald verdient Respekt, ist Lebensraum für eine vielfältige Fauna und Flora und der Klimawandel verändert den Wald. Der definitive Entscheid über die Durchführung fällt Ende Oktober.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen