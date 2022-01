Pieterlen will Dorfkern mit Planungszone schützen

Gemeinderat Pieterlen will sein Dorfzentrum mit einer Planungszone schützen Der Pieterler Gemeinderat hat für den Dorfkern eine Planungszone erlassen. Er verzichtet auf repetitive Covid-Tests in den Schulen. 24.01.2022, 16.59 Uhr

Pieterlen von Norden gesehen. Hanspeter Bärtschi

Das Gebiet rund um den historischen Ortskern bildet einen wichtigen Teil der Identität von Pieterlen. Zur Wahrung der ortsbaulichen Qualität will der Gemeinderat einen «Entwicklungsplan» erstellen. Bis zu dessen Fertigstellung wird eine Planungszone mit einer Gültigkeit von max. zwei Jahren erlassen. Dies ist eine Medienmitteilung des Gemeinderates zu entnehmen.

Planungszone für 2 Jahre im Dorfkern Pieterlens. zvg

Verzicht auf repetitives Testen in der Schule Pieterlen

Der Kanton informierte die Schulen am 05.01.2022 über die Möglichkeit repetitives Testen wieder zu ermöglichen. Das Testen wäre für das Personal wie auch die Schülerinnen und Schüler obligatorisch gewesen. Der Gemeinderat Pieterlen sprach sich unter diesen Umständen und wegen der sehr hohen Fallzahlen für das regelmässige Testen aus.

In der Zwischenzeit habe der Kanton die Bedingungen geändert (Tests basieren auf Freiwilligkeit; mind. 80% müssen mitmachen). «Der Gemeinderat hat die Kommunikation via Medien mit Befremden zur Kenntnis genommen und musste nun auf seinen Beschluss zurückkommen, heisst es in einer Mitteilung.

Der Gemeinderat Pieterlen verzichtet auf das regelmässige Testen in der Schule (es bleibt beim Ausbruchtesten). Der Gemeinderat werde den Regierungsrat schriftlich «auf die unglückliche Vorgehensweise und Kommunikation aufmerksam machen.»

Am 01.12.2021 führte das Regierungsstatthalteramt die periodische Kontrolle auf der Verwaltung durch. Laut Schlussbericht hinterlässt die Verwaltungsführung in der Einwohnergemeinde Pieterlen «einen sehr positiven Eindruck.« Die Gemeinde werde im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemäss geführt und verwaltet. Es wurden laut Gemeinderatsmitteilung keine Mängel oder Unregelmässigkeiten festgestellt. «Der Gemeinderat nimmt diese Rückmeldung gerne entgegen und gibt den Dank an das Gemeindepersonal weiter.» (at.)