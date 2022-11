Bettlach will weniger Mehrkosten beim Buskonzept

Gemeinderat Neues Buskonzept: Bettlach will die Mehrkosten reduzieren Der Gemeinderat Bettlach begrüsst grundsätzlich die Anpassungen und neuen Linienführungen im Buskonzept, er hat aber trotzdem wichtige Anliegen und will die Kosten für die Gemeinde senken. Oliver Menge Jetzt kommentieren 30.11.2022, 14.37 Uhr

Ab 2026 soll für die Region Grenchen das Busangebot neu aufgestellt werden. Die Gemeinden können sich dazu äussern. Urs Lindt

Ende August wurde der Gemeinderat über das neue Buskonzept in der Region Grenchen, Bettlach, Selzach informiert und setzte in der Folge eine Arbeitsgruppe ein, welche sich zu zwei Sitzungen getroffen hat. Das neue Buskonzept war von einer breit abgestützten Arbeitsgruppe ausgearbeitet und vom Kanton in die Mitwirkung geschickt worden, es soll 2026 in Kraft treten. Die Mitwirkungsfrist läuft am 2. Dezember ab.

Die Bettlacher Arbeitsgruppe hat in der Diskussion wesentliche Punkte angesprochen und schlug konkrete Lösungsansätze vor, welche zu einer qualitativen Verbesserung für Bettlach und einer Reduzierung der prognostizierten Mehrkosten führen.

Wenig frequentierte und nahe beieinanderliegende Haltestellen sollen aufgehoben werden, was sich auf die Anzahl Haltestellenabfahrten auswirkt. Die Diebold-Schilling-Strasse, die im Buskonzept nicht mehr berücksichtigt war, soll weiterhin mit einem halbstündlichen Kurs bedient werden, allerdings – wie auch die Grenchenstrasse – nicht mehr als Ringschlaufe, was je zwei zusätzliche Haltestellen bedingt.

Die Linie A auf der Bielstrasse will die Arbeitsgruppe vorerst nur im Halbstundentakt verkehren lassen, was zu einer Reduktion der Mehrkosten von rund 40'000 Franken führt.

Busse stehen länger an den Bahnhöfen

In der Mitwirkung begrüsst die Arbeitsgruppe die Verbesserung der Anschlüsse an die Schnell- und Regionalzüge. Dadurch, dass die Busse länger am Bahnhof stünden, erreiche man eine Attraktivierung des ÖV und eine Frequenzsteigerung, weil man sich sicherer sein könne, den Zug oder Bus nicht mehr zu verpassen.

Die Allmend soll mit einem Sonntagsangebot erschlossen werden. Die Arbeitsgruppe erachtete dies im Hinblick auf das Unesco-Weltnaturerbe Bettlachstock und die vielen Spaziermöglichkeiten, auch für ältere Einwohnerinnen und Einwohner, als sinnvoll.

Im Gemeinderat wurde dies ebenfalls als sinnvoll erachtet. FDP-Gemeinderat André von Arb sagte unter anderem, dass man dadurch im Winter eventuell die immer wieder chaotischen Parkplatzverhältnisse beim Schiessstand und der Schlittelpiste besser in den Griff bekommt.

Auch die SP-Fraktion äusserte sich positiv zum geplanten Sonntagsangebot zur Allmend. Man müsse den Bettlacherinnen und Bettlachern aber wahrscheinlich ein, zwei Jahre Zeit geben, bis sie die Vorteile sehen würden und auf den ÖV umsteigen, sagte Mathias Stricker von der SP.

Der Gemeinderat verabschiedete den Mitwirkungsbericht zum Buskonzept Grenchen und Umgebung zuhanden des Kantons schliesslich einstimmig.

