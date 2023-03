Grenchen: So viel kostet das Agglomerationsprogramm

Gemeinderat Grenchen Grenchen: So viel kostet die Erstellung eines Agglomerationsprogramms Der Gemeinderat Grenchen hat einen Nachtragskredit von 150 000 Franken für das Agglomerationsprogramm 5. Generation gesprochen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 15.03.2023, 17.15 Uhr

Der Gemeinderat hat den Planungskredit für das Aggloprogramm 5. Generation genehmigt. Peter Brotschi

Nach der erfolgreichen ersten Teilnahme am 4. Agglomerationsprogramm des Bundes, das Ballungsräume mit Subventionen für die Verkehrsinfrastruktur alimentiert, hat die Region Grenchen beschlossen, auch am 5. Agglomerationsprogramm teilzunehmen. Das erste Preisschild für den Berg Papier, der die Verkehrsexperten des Bundes zum Öffnen der Schatulle bewegen soll, ist jetzt auch bekannt.

Der Gemeinderat Grenchen hat am Dienstag die Honorarofferte des Planungsbüros ecoptima akzeptiert. Für 150’000 Franken sollen die Planungen aktualisiert und neue Grundlagen erarbeitet werden. Dies sei gut investiertes Geld mit einem ansehnlichen «Return on investment», hiess es im Rat. So leistet beispielsweise der Bund im Rahmen des 4. Aggloprogrammes einen namhaften Beitrag an die Neugestaltung des Bahnhofplatzes.

Zudem werden die Planungskosten aufgeteilt: Der Kanton übernimmt 40 Prozent, Grenchen 38 Prozent und Bettlach und Lengnau je 11 Prozent. In der detaillierten Honorarofferte wird sichtbar, welche Unterlagen das Bundesamt für Raumplanung einfordert. Diese zu erarbeiten wäre ohne Unterstützung von spezialisierten Büros für die beteiligten Gemeinden kaum möglich. Neu gefordert seien beispielsweise Umsetzungstabellen.

Weiter soll überprüft werden, welche bereits im aktuellen Programm verfolgten Massnahmen, die zurückgestellt wurden (B-Massnahmen) in der nächsten Phase zu A-Massnahmen werden. Insgesamt soll die Region nicht neu positioniert werden, sondern weiterhin unter der Affiche «Technologieagglomeration» weiterentwickelt werden.

Zu beachten seien insbesondere auch die Arbeiten des «Masterplans» für die Entwicklung der Industriezone Grenchen-Bettlach, die als Top-Entwicklungsgebiet der «Hauptstadtregion» gilt und in der auch ein kantonaler Industriepark angesiedelt werden könnte.

Susanne Sahli ist seit September 2020 Wirtschaftsförderin in Grenchen. zvg

Wirtschaftsförderin Susanne Sahli, welche die Umsetzung deses Masterplans koordiniert, informierte über die an dieser Front begonnenen Arbeiten. Diese gestalten sich offenbar als eher komplex, hat man es doch im Perimeter von über 90 Hektaren mit nicht weniger als 70 verschiedenen Grundeigentümern zu tun.

Eine Begleitgruppe, in der auch hochkarätige Wirtschaftsvertreter aus der Region vertreten sind, hat in einem Workshop mögliche Szenarien aufgezeigt. Oder auch unmögliche: Ein Wirtschaftsvertreter habe eine Zone ohne Einsprachemöglichkeiten vorgeschlagen, liess Sahli cum grano salis durchblicken.

Zur Weiterentwicklung Grenchens gehören auch der Relaunch des Erscheinungsbildes (Logo) und eine neue Website. Beides soll dieses Jahr noch umgesetzt werden.

Vizestadtpräsident Remo Bill hofft, dass die Homepage kein neuer Wein in alten Schläuchen wird. zvg

Im Rat wurde kritisiert, etwa von Vizestadtpräsident Remo Bill, die Stadt setze beim Webauftritt auf die falsche Software bzw. lediglich auf ein Update des bisherigen Anbieters. Bill: «Ich hoffe, die Homepage wird kein neuer Wein in alten Schläuchen.»

Dem wurde von Sahli und Stadtpräsident François Scheidegger entgegengehalten, es handle sich um ein bewährtes Produkt mit hoher Verfügbarkeit, das von 550 Gemeinden in der Schweiz eingesetzt werde.

