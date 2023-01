Stadt Grenchen will zeitgemässere Personalordnung

Gemeinderat Grenchens Personalordnung wird revidiert: «Basis für attraktive und konkurrenzfähige Anstellungsbedingungen» – was soll geändert werden? Der Grenchner Gemeinderat will die Personalordnung revidieren. Die heutige Personalordnung wurde vor rund 36 Jahren erarbeitet. Das letzte Wort hat die Gemeindeversammlung. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Foyer des Hôtel de Ville: Für die Stadt Grenchen arbeiten rund 500 Personen (inklusive Lehrerschaft). Bruno Kissling

Die heutigen Anstellungsbedingungen des Personals der Stadt Grenchen werden in der Personalordnung und in mehr als einem Dutzend Ausführungsbestimmungen geregelt. Je nach Stufe entscheidet die Gemeindeversammlung (Personalordnung), der Gemeinderat oder die Gemeinderatskommission (GRK).

Die aktuelle Personalordnung und die Mehrheit der Ausführungsbestimmungen datieren gemäss der Vorlage, über die sich der Rat am Dienstag in erster Lesung beugen wird, aus den 1990er-Jahren. 2017 gab es eine Revision, in welcher der Beamtenstatus bis auf wenige Ausnahmen aufgehoben wurde.

«Die heutige Personalordnung wurde in den 1980er-Jahren erarbeitet, vor rund 36 Jahren», erklärt Esther Müller-Cernoch, Personalchefin der Stadt Grenchen. «Viele Paragrafen sind veraltet und heute nicht mehr zeitgemäss.»

Separate Regelungen für Beamte vorgesehen

Ziel der aktuellen Revision ist auch, die Regelungen zu entschlacken. So hat die neue Personalordnung nur noch 72 Paragrafen gegenüber 80 in der alten Version. Die Bestimmungen über Beamte sollen ausgelagert und separat geregelt werden. In der Tat gibt es in der Stadt nur noch vier «verbeamtete» Funktionen: Stadtpräsident und Vize, Friedensrichter, Inventurbeamter.

Ferner gelte es, Lücken zu schliessen und manche Bestimmungen präziser zu formulieren. «Nicht bewährte oder unklare Regelungen werden aktualisiert», erklärt Müller. Nicht zuletzt gelte es, damit eine «Basis für attraktive und konkurrenzfähige Anstellungsbedingungen» zu erhalten.

Materiell gibt es wenig Änderungen. Die Anstellungsbedingungen sollen «mindestens gleich gut» bleiben wie vor der Revision. «Details, die nicht auf Stufe Gesetzgeber, also Gemeindeversammlung, gehören, werden künftig in Ausführungsbestimmungen geregelt. Das erleichtert auch künftige Anpassungen», erklärt die Personalchefin.

Präzisiert wird etwa, wann künftig Personal privatrechtlich angestellt wird, so bei Pensen unter 30 Prozent, bei befristeter Anstellung oder bei Mitarbeitenden im Stundenlohn sowie bei Lernenden und Praktikanten. Die GRK kann hier die Ausführungsbestimmungen festlegen.

Bei privatrechtlicher Anstellung gilt im Wesentlichen das Obligationenrecht; öffentlich-rechtliche Verträge unterstehen dem Recht des jeweiligen Gemeinwesens, das ziemlich unterschiedlich sein kann. Im Vergleich zum Privatrecht ist beispielsweise die Vertragsauflösung im öffentlichen Recht formalisierter und schwieriger.

Die Revision der Personalordnung habe keinen Einfluss auf die Anzahl privatrechtlich Angestellter, versichert Müller. Diese Zahl sei immer schwankend. In Grenchen sind zurzeit 310 Personen von der Stadt angestellt, davon arbeitet aber nur ein Drittel 100 Prozent. Dazu kommen rund 290 Lehrpersonen.

Alle dürfen künftig die Personalkommission wählen

Aus dem Sammelsurium der Anpassungen seien einige herausgegriffen: So soll gemäss Vorlage die Sozialpartnerschaft gestärkt werden, indem neu die Gesamtheit der Mitarbeitenden die Personalkommission wählt. Bisher war der Gemeinderat Wahlinstanz. Erstmals werden im Paragraf 2 auch Grundsätze der Personalpolitik formuliert.

Präziser formuliert wird auch das Vorgesetztenverhältnis des Stadtpräsidenten. Explizit ist er nur noch Vorgesetzter der Abteilungsleiter und explizit bezeichneter Funktionen in Direktunterstellung (etwa der Feuerwehrkommandant).

Die langjährige Praxis einer Wohnsitzzulage für Mitarbeitende in öffentlich-rechtlicher Anstellung wird beibehalten, ebenso die Wohnsitzpflicht für bestimmte Funktionen. Der Begriff Besoldung wird durch Lohn ersetzt.

Erstmals formuliert werden mögliche Disziplinarmassnahmen bei Dienstpflichtverletzungen: vom Verweis über Busse (bis 3000 Franken) bis zur Entlassung. Auch allfällige Kündigungsgründe werden präziser aufgelistet.

Die Teuerung kann nur noch jährlich angepasst werden; bisher zweimal jährlich, wenn die Teuerung zwischen 1. Dezember und 31. Mai drei Prozent überstieg, was schon sehr lange nicht mehr vorkam.

Mutterschaftsurlaub von 16 Wochen bei voller Lohnzahlung erhält dafür neu jede Angestellte, auch wenn sie nach der Babypause nicht mehr zur Stadt zurückkehrt. Dies sei heute bei vielen Arbeitgebern üblich, heisst es.

Personalvertretung konnte mitwirken

Laut Personalchefin Esther Müller werden zwei Lesungen im Gemeinderat durchgeführt, da die Vorlage umfangreich und komplex ist. «Der Gemeinderat soll genügend Zeit haben für eine Diskussion», sagt Müller. Die Vorlage sei intensiv auch mit der Personalvertretung diskutiert worden. «Die von dieser Seite vorgebrachten Punkte konnten berücksichtigt werden und die jetzt vorliegende Fassung wird auch von der Arbeitnehmerseite mitgetragen», sagt Müller.

Nach der ersten Lesung geht das Reglement noch zur Vorprüfung an den Kanton, danach kommt die definitive Fassung nochmals in den Rat, der diese zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet. Stand jetzt soll die Versammlung vom 20. Juni die Personalordnung beschliessen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen