Flughafen-Verwaltungsrat: Ein Stadt-Vertreter nicht mehr gewählt

Gemeinderat Grenchen Im Verwaltungsrat des Flughafens Grenchen sitzt ab sofort nur noch ein Vertreter der Stadt – zwei Sitze bleiben vorerst vakant Die Gemeinderatskommission wollte die beiden Vertreter der Stadt im Flughafen-Verwaltungsrat abwählen lassen. Diesem Ansinnen wurde zumindest teilweise entsprochen – nach einer Chropfleerete: SVP-Mann Richard Aschberger wurde bis 2025 gewählt, Ivo Erard hingegen nicht bestätigt. Oliver Menge 1 Kommentar 31.01.2023, 23.17 Uhr

Richard Aschberger wurde als Verwaltungsrat und Vertreter der Stadt Grenchen in der Flughafen AG bis 2025 bestätigt. Hanspeter Bärtschi

Es war längst überfällig: Offenbar zum ersten Mal überhaupt diskutierte der Gemeinderat am Dienstagabend über die Vorkommnisse der letzten Monate am Flughafen Grenchen. Der ehemalige Verwaltungsrat Alex Kaufmann berichtete über das Scheitern des Projekts Swiss Rotor Hub, das bereits lanciert wurde, als er noch im Amt war. Das sei der eigentliche Auslöser gewesen für die Führungskrise am Flughafen.

Doch das kam erst später: Zuerst erhitzten sich die Gemüter im Gemeinderat an einer Motion von FDP-Gemeinderat Robert Gerber, der die Vertretungen der Stadt mit zum Teil neuen Regeln ausstatten wollte: Einer Amtszeitbeschränkung und einer möglichen Frauenquote. Und ganz grundsätzlich mit einer Liste von Organisationen, bei denen eine Vertretung durch die Stadt nicht mehr nötig sei, wie beispielsweise bei der Spitex.

Schon in diesem Punkt entbrannten Diskussionen über das Für und Wider. Am Ende beschloss der Rat, bei folgenden Organisationen auf städtische Delegierte zu verzichten: Mütter- und Väterberatung, Tennishalle AG, Volkshochschule, Sternwarte und IG Strassen. Bei allen anderen in Frage gestellten Vertretungen stimmte der Rat deutlich dagegen.

Beim Traktandum Wahlen ging es dann deutlich heisser zu. SVP-Gemeinderat Ivo von Büren konnte es kaum erwarten, seinen Antrag zu stellen, den Grünliberalen Patrick Crausaz als fünften Kandidaten für die vierköpfige Delegation der Stadt bei der Gemeinschaftsantenne GAG vorzuschlagen. Er wurde anstelle von Eric Schulthess mit 11 zu 4 Stimmen gewählt, der im selben Stimmenverhältnis abgewählt wurde. Die anderen Vertreter – Jürg Kaufmann, Simon Klaus und Marc Willemin – wurden alle einstimmig gewählt.

Bei der Diskussion um die Vertreter im Verwaltungsrat des Flughafens ging es hoch her. Denn zuerst berichteten Mitglieder der Gemeinderatskommission von ihren Treffen mit dem am Montag neu gewählten Verwaltungsrat André Bourquin, der bereits vor seiner Wahl als neuer VR-Präsident gehandelt wurde – und schon da schieden sich die Geister.

Die einen wollten gehört haben, Bourquin wünsche sich einen Start bei Null, also mit komplett neuem Verwaltungsrat. Die anderen hatten es so verstanden, als wäre ein wenig Kontinuität ganz gut, jetzt, wo das Ansinnen, den Kopf des Verwaltungsrates «abzuschlagen» erfolgt war.

Ex VR-Mitglied Alex Kaufmann versuchte, seine Sicht der Dinge darzulegen und votierte mit einem flammenden Appell dafür, einen Neustart zu wagen; bei allem Respekt vor Richard Aschberger, der offenbar einen guten Job gemacht habe bisher.

Ivo von Büren war stinksauer und zeigte das deutlich, denn die GRK, deren Mitglied er ist, hatte sich offenbar dazu entschlossen, analog zum Vorgehen letztes Jahr bei der SWG, eine Findungskommission einzusetzen. Dann vorübergehend GRK-Mitglieder in den Flughafen-VR zu entsenden und – falls er die Prüfung bestehe – Richard Aschberger und zwei weitere Vertreter erneut zu wählen. Aber was er in den letzten Tagen und Stunden erlebt habe, mit Telefonaten, E-Mails etc. – das sei zu viel, meinte von Büren.

Richard Aschberger wurde von SP-Gemeinderat Dani Hafner aufgefordert, seine Sicht der Dinge darzulegen, weil er schlicht keine Ahnung habe. Dieser erklärte unter anderem, dass die Beteiligung der Regierung am Komplott, die Stadtvertreter abzuwählen, wie das mancherorts behauptet werde, schlicht gelogen sei.

Auch Stadtpräsident François Scheidegger versuchte, Licht ins Dunkel zu bringen, denn er hatte nach der Flughafen-GV André Bourquin nach dessen Wahl getroffen, zusammen mit dem Vertreter des Kantons, Rolf Bläsi. Und da sei der Wunsch geäussert worden, die Kontinuität zu wahren.

Der Rat entschied in der Folge auf Antrag von Alex Kaufmann, nur einen Vertreter in den VR zu wählen. In einer geheimen Wahl wurde schliesslich Richard Aschberger mit 14 der 15 Stimmen gewählt, Ivo Erard erhielt 5 Stimmen und erreichte das absolute Mehr von 8 Stimmen nicht. Er gilt somit als abgewählt.

1 Kommentar Conrad Stampfli vor etwa 4 Stunden Ein 5er VR aus 3 von der GV gewählten Mitgliedern und je 1 Vertreter von Kanton und Stadt ist die ideale Größe für den VR des RFP. Das wurde gut gemacht. Alle Kommentare anzeigen