Grenchen: Bald ist Baubeginn beim Bahnhofplatz

Gemeinderat Grenchen Grenchen soll auch beim 5. Agglomerationsprogramm dabei sein Der Schwung aus dem 4. Agglomerationsprogramm soll genutzt werden. Dies die einhellige Meinung des Grenchner Gemeinderats. Als nächstes Projekt nach dem Bahnhofplatz soll eine Velounterführung beim Bahnhof realisiert werden.

Visualisierung des Bahnhofplatzes Grenchen. zvg

Erstmals erhalten die Gemeinden Grenchen, Bettlach und Lengnau Geld des Bundes zur Realisierung von Verkehrsinfrastruktur. Dies, weil die drei Gemeinden als Agglomeration anerkannt wurden. Bis zu 4,88 Mio. Fr. können theoretisch an Beiträgen für Projekte abgeholt werden.

Der Bund hat Anfang September auch grünes Licht gegeben für einen frühzeitigen Baubeginn des Hauptprojektes des Agglomerationsprogramms (4. Generation): die Umgestaltung des Bahnhofplatzes Grenchen. Bis zu 1,98 Mio. Fr. können hier ausgerichtet werden. Dies bei Projektkosten von gesamthaft 5,65 Mio. Fr. Mit dem nötigen Abriss eines Hauses soll nun demnächst begonnen werden.

Seitens des Kantons als Bauherr ist zudem eine neue Langsamverkehrsquerung über die Autobahn beim Anschluss Grenchen Teil des 4. Agglomerationsprogramms.

Einstimmiges Ja zur 5. Generation

Es gelte, diesen Schwung aufrechtzuerhalten und beim 5. Agglomerationsprogramm mitzumachen, so Stadtpräsident François Scheidegger, dem diesbezüglich nicht widersprochen wurde. Die Vorlage, wonach Grenchen am Aggloprogramm 5. Generation mitmachen soll, wurde einstimmig beschlossen.

Dafür werden aber wieder Kosten anfallen, denn um die Beamten bei den Bundesämtern zu überzeugen, muss man ihre Sprache sprechen. Will heissen: Die Projekte müssen als ökologisch unentbehrlich und gut für das Klima und die Umwelt dargestellt und «verkauft» werden.

Angesichts von Verbesserungen bei der ÖV- und der Langsamverkehrssituation trifft das zweifellos zu. Um die Beamten mit eindrücklichen Papieren und Daten zu überzeugen, gibt es heute Profis in Aggloprogramm-erprobten Planungsbüros, welche über das entsprechende Fachwissen verfügen.

Wenn in Gesprächen mit Fachleuten des Bundes noch Kritik an Projekten Grenchens auftaucht, hänge dies auch damit zusammen, dass Grenchen erstmals an einem Aggloprogramm mitgemacht habe, meinte Stadtbaumeister Aquil Briggen zu diesbezüglicher Kritik von Gemeinderat Daniel Hafner (SP).

Das Malaise im Bauinspektorat dauert an Für Stirnrunzeln sorgte im Gemeinderat, dass die Baudirektion zum wiederholten Mal einen Nachtragskredit für eine externe Unterstützung im Bauinspektorat beantragte. Es war bereits die 6. Tranche, welche seit dem ersten Kredit, damals noch vom Stadtpräsident bewilligt, dafür gesprochen wurde. Per Ende Juli waren 340'000 Fr. bewilligt und 320'000 Fr. aufgebraucht worden. Das Stichwort könnte auch hier Fachkräftemangel heissen: Der an Long Covid erkrankte langjährige Grenchner Bauinspektor wollte zuerst seine Arbeit wieder aufnehmen und einen Nachfolger einarbeiten, musste aber die Segel bald wieder streichen. Bei ihm liefen aber alle Fäden seit Jahrzehntes zusammen. Der Aufbau der neuen Strukturen dauert somit laut Stadtbaumeister Aquil Briggen länger als erwartet. Dazu kämen weiterhin viele Baugesuche und vor allem die Einsprachen gegen Mobilfunkantennen, welche baujuristisches Fachwissen erforderten. Der Rat bewilligte schliesslich eine weitere Tranche von 50'000 Fr., beantragt waren 80'000 Franken. (at.)

Als ein wichtiges Projekt des Aggloprogramms 5. Generation sieht die Stadt eine neue Velo-Unter- oder Überführung beim Bahnhof Süd vor. Diese muss allerdings mit den Plänen der SBB koordiniert werden, welche laut Briggen ebenfalls mit der Planung eines besseren Perronzugangs befasst sei.

