Grenchen Gemeinderat lanciert dringenden Appell: Jede und jeder soll mithelfen, Energie zu sparen Der Grenchner Gemeinderat geht den drohenden Energie-Engpass an und veranlasst den Stadtpräsidenten, einen Sonderstab ins Leben zu rufen.

Strom könnte schon bald knapp werden. Deshalb ist sparen angesagt, meint auch der Grenchner Gemeinderat. key

Der Grenchner Gemeinderat hat sich an seiner Sitzung vom Dienstagabend mit der drohenden Energiemangellage schon diesen Winter auseinandergesetzt, erste Beschlüsse dahingehend gefasst und einen «Appell des Gemeinderates zum Energie-Engpass» verabschiedet.

Als Sofortmassnahme wird der Stadtpräsident beauftragt, einen Sonderstab, bestehend aus den Abteilungsleitenden sowie SWG-Geschäftsführer Per Just, zu bilden und das Nötige zu veranlassen, um die Folgen der steigenden Energiepreise und einer drohenden Energiemangellage zu mildern.

Die Gemeinderatsvorlage gibt sich dabei unmissverständlich:

«Wenn wir das Risiko verringern möchten, dass im Winter Lichter ausgehen und Wohnungen kalt werden, müssen wir bereits heute Energie sparen.»

Die Gefahr einer Mangellage ist konkret, noch konkreter ist die Tatsache, dass jeder und jede von den (kräftig) steigenden Kosten betroffen ist. Dringend sind Sparmassnahmen schon aus Kostengründen auch für die öffentliche Hand: Bereits jetzt werden nämlich rund 1,3 Mio Franken für Strom/Wasser/Heizung ausgegeben.

Und für 2022 zeichnet sich eine massive Steigerung ab, eine Verdoppelung der Kosten für das nächste Jahr scheint nicht ausgeschlossen.

Jetzt muss man «in die Hosen steigen»

Die Fraktionen waren sich einig, dass man nun schleunigst «in die Hosen steigen müsse» und Per Just, der in einem Input-Vortrag die Lage analysierte, fand klare Worte: «Wir haben wirklich ein Problem. Es ist fertig mit Schönreden». Sparen, sparen, sparen sei angesagt und «je erfolgreicher Sparappelle, je unwahrscheinlicher Abschaltungen».

Das SWG-Gebäude in Grenchen. Andreas Toggweiler

Im Appell des Gemeinderates wird darauf hingewiesen, dass viel an Energie und Geld gespart werden könne, ohne wesentliche Komforteinbusse. Die gesparte Energie sei die beste und umweltfreundlichste. Es werde diesmal aber nötig sein, auch beim Komfort Abstriche zu machen.

In diesem Sinne fordert der Gemeinderat die Stadtverwaltung und die stadtnahen Betriebe auf, ab sofort die knapp oder zumindest massiv teurer werdenden Ressourcen verantwortungsbewusst und mit grosser Sparsamkeit einzusetzen. Das gehe nicht, ohne die Ansprüche zurückzuschrauben oder die eine oder andere Arbeit wieder mit Körperkraft zu erledigen.

Der Gemeinderat erwartet von der Stadtverwaltung ein konzertiertes, entschiedenes Vorgehen für Sparmassnahmen und das Erarbeiten eines Notfallplans im Kompetenzbereich der Stadt für verschiedene Engpass-Szenarien.

Aufruf an die Bevölkerung und an die Wirtschaft

Das Parlament fordert zudem die Bevölkerung auf, das Ihre beizutragen und den Verbrauch von Energie auf das Notwendigste zu reduzieren.

Der Gemeinderat appelliert schliesslich insbesondere auch an die Wirtschaft, ebenfalls tatkräftig voranzugehen und weitsichtig umzusetzen, was irgendwie möglich ist. Der innovative Geist der Grenchner Betriebe könne hier unter Umständen Lösungen ermöglichen, die vorher noch kaum denkbar schienen.

Kein Massnahmenpaket zu Förderung der Fahrradfreundlichkeit

Im Weiteren hat der Gemeinderat eine Motion von Erstunterzeichner Robert Gerber (FDP) mit Stichentscheid des Stadtpräsidenten für nicht erheblich erklärt. Dieser hatte das Stadtpräsidium beauftragen wollen, dem Gemeinderat Bericht und Antrag zur Erarbeitung eines Massnahmenpakets zur Förderung der Fahrradfreundlichkeit der Stadt vorzulegen.

Transformatorenanlage in Grenchen. Urs Byland

Nach einer kontroversen, angenehm geführten Diskussion stimmten die beiden FDP-Vertreter (der Stadtpräsident stimmt normalerweise nicht mit) zusammen mit der geschlossenen SP-Fraktion und dem GLP-Gemeinderat dafür, die SVP und die Mitte aus diversen Gründen (vieles ist bereits realisiert, einiges im Fluss) dagegen, was zur Pattsituation von 7 zu 7 Stimmen führte.

Überwiesen wurde hingegen eine Motion von Angela Kummer (SP), die «Abfallsünder» direkt angehen, für eine sauberere Stadt sorgen und deswegen dem Werkhof die nötigen personellen Ressourcen zur Verfügung stellen will.

Ihre weitere Motion für «weniger Lichtverschmutzung und mehr Lebensqualität» wurde ebenfalls angenommen und gleichzeitig abgeschrieben, da vieles bereits umgesetzt wurde oder im Begriff ist, umgesetzt zu werden.