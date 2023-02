Stadthaus Grenchen bekommt Erdsonde statt Gasheizung

Gemeinderat Gemeindehaus Grenchen: Geheizt wird künftig mit einer Erdsonde, nicht mehr mit Gas Obwohl sie viel mehr kostet, wird die defekte Gasheizung im Hôtel de Ville in Grenchen durch eine Erdsondenheizung ersetzt. Man will als Energiestadt ein Zeichen setzen. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 31.01.2023, 23.22 Uhr

Das Hôtel de Ville bekommt eine Erdsondenheizung. Andreas Toggweiler

Das Grenchner Stadthaus wird zurzeit mit einer Notheizung beheizt, weil die über 20-jährige Gasheizung ausgestiegen ist und nicht mehr repariert werden kann. Stadtbaumeister Aquil Briggen stellte deshalb dem Gemeinderat zwei Varianten vor, wie die Heizung saniert werden kann. Der Ersatz durch eine neue Gasheizung würde zwar «nur» 80 000 Franken kosten, aber von den Betriebskosten her langfristig teurer werden.

Die höheren Investitionskosten von rund 300 000 Franken für eine Erdsondenheizung seien aber unter der Prämisse der Dekarbonisierung vorzuziehen, meinte bereits die GRK und empfahl dem Rat, diese Option zu wählen. Auch für die Vorbildrolle als Energiestadt wäre dies angezeigt. «Und im Sommer könnte mit den Erdsonden sogar eine leichte Kühlung des Gebäudes erzielt werden», sagte der Stadtbaumeister.

Für alle Fraktionen im Rat war damit die Situation eindeutig. «Sogar wir von der SVP als Sparpartei können dazu ja sagen, weil diese Lösung langfristig auch günstiger kommt», sagte etwa Marc Willemin. Nach einigen technischen Fragen wurde die Vorlage einstimmig bewilligt.

Personalordnung geht schlank durch

In erster Lesung behandelte der Gemeinderat das neue Personalreglement der Stadt, das totalrevidiert wird. Laut Personalchefin Esther Müller stecken über zwei Jahre Arbeit, an die 30 Sitzungen und eine dreimalige Behandlung in der GRK in der neuen Personalordnung. «Mein Ziel wäre, dass sie auf den 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt werden kann», so Müller.

Der Gemeinderat macht da offenbar mit, denn alle Fraktionen signalisierten am Dienstagabend Eintreten und Zustimmung zum Dokument. Richard Aschberger (SVP) meinte allerdings, die Regelungen seien immer noch «extrem arbeitnehmerfreundlich». Die Reform sei deshalb erst «ein erster Schritt auf einem Marathonlauf».

