Gemeinderat Grenchen Facelifting ja, aber der Grenchner Stadtpark soll auch durch Anlässe belebt werden Der Gemeinderat Grenchen hat dem städtischen Projekt zur Aufwertung des Stadtparks grundsätzlich zugestimmt. Über wichtige Details soll aber später noch befunden werden.

Ist dieser Park zu wenig attraktiv? Die Neugestaltung des Grenchner Stadtparks weckte viele Wünsche. Hanspeter Bärtschi

Das Vorhaben zu einer Verschönerung des Grenchner Stadtparks ist im Gemeinderat mehrheitlich auf offene Ohren gestossen. Die Debatte über eine Vorlage der Baudirektion zeigte aber auch, dass die Vorstellungen über die Nutzung des Stadtparks ziemlich verschieden sind.

Die Diskussion geriet denn auch mehr zu einem Wunschkonzert, was im Stadtpark noch alles fehlt und was man (auch noch) damit machen könnte. So schlug etwa Robert Gerber (FDP) vor, zu prüfen, ob man nicht mit einer Bühne zur Attraktivierung beitragen könnte, indem künftig mehr Anlässe und Konzerte im lauschigen Stadtpark stattfinden könnten.

Eine Waldbühne für Grenchen

«Dies würde unseren Kulturtempel Stadttheater mit einer Waldbühne ergänzen und damit aufwerten», meinte Gerber. Um gleich selbst festzuhalten, dass das eigentlich Wunschbedarf sei – «aber Wünsche darf man ja haben».

Dabei kostet allein die Entbuschung und Neubepflanzung mehr als eine Million Franken in den nächsten vier Jahren. Weitere (eher zwingende) Wünsche wie Beleuchtung und Beschriftung, neue Parkbänke oder (eher fakultative) wie ein Sonnensegel für mehr Schatten wurden ferner genannt. Simon Klaus (die Mitte) vermisste ein Kulturkonzept für den Park. «Es wäre ein guter Platz für Konzerte und Open-Air-Kino», meinte auch Konrad Schleiss (FDP).

Was dann schliesslich Ivo von Büren (SVP) auf den Plan rief, der im ganzen Projekt «reinen Wunschbedarf» ortete, angesichts der grossen Investitionen, welche in Grenchen anstehen: Ein Bootshafen, ein neuer Bahnhofplatz, neue Schulhäuser, eine Sanierung des Fussballstadions, die Neugestaltung der Lindenstrasse, dazu diverse weitere Strassensanierungen:

«Meine Damen und Herren, das ist einfach zu viel.»

Auch Fabian Affolter (SVP) kritisierte: «Seit Jahren versuchen wir mit aller Macht den Marktplatz zu beleben und jetzt soll das alles in den Stadtpark. Das geht doch nicht.»

«Wichtig ist, dass wir vorwärtskommen»

Ebenfalls grundsätzlich, wenn auch aus anderer Warte, beurteilte SP-Fraktionschef Alex Kaufmann die Situation: Etwa unter dem Motto, das eine tun und das andere nicht lassen. «Wichtig ist, dass wir der Vorlage zustimmen, damit wir überhaupt vorwärtskommen.»

Zu überwachsen? Mitarbeiter der Stadtgärtnerei bei der Arbeit im Stadtpark. Hanspeter Bärtschi

Die ausgiebige Diskussion hatte unterdessen gezeigt, dass im Stadtpark schon heute Bühnen oder Festzelte aufgestellt werden, (so etwa am Kinderland-Open-Air), es aber tatsächlich bei zugehöriger Infrastruktur wie Wasser, Strom, Toiletten hapert. Unbestritten ist auch eine Entbuschung, etwa von Buchssträuchern.

Die Vorlage, die zwar mit 11 gegen 4 Stimmen klar überwiesen wurde, gerät so etwas zur rollenden Planung. Denn unklar blieb vorerst, welcher Wunschbedarf noch berücksichtigt werden kann, wenn überhaupt.

Stadtbaumeister Aquil Briggen liess es denn auch offen, ob angesichts dieser Ausgangslage eine erste Tranche fürs Budget 2023 bereit wäre. Der angenommene Antrag der Vorlage ist allerdings klar: Eine erste Tranche muss ins Budget.

