Gemeinderat Grenchen: Viel Diskussion um Delegierte

Gemeinderat Grenchen Weder Frauenquote noch Amtszeitbeschränkung gewünscht: Grenchner Gemeinderat diskutiert, wen er in welches Gremium schicken will In welchen Organisationen soll die Stadt Grenchen Einsitz nehmen? Diese Frage stellte sich im Grenchner Gemeinderat nicht zum ersten Mal. Jetzt ging es in der zweiten Lesung jedoch ans Eingemachte. Oliver Menge Jetzt kommentieren 01.02.2023, 18.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spitex Grenchen: Auch künftig wird dort eine Vertretung der Stadt Grenchen vertreten sein, so beschlossen vom Gemeinderat. Andreas Toggweiler

Im November 2021 erklärte der Gemeinderat eine überparteiliche Motion von Erstunterzeichner Robert Gerber für erheblich, in der «eine Überprüfung der Delegations- und Vertretungspraxis der Stadt Grenchen in den Organisationen und Institutionen» verlangt wurde.

In der ersten Lesung ein Jahr später kristallisierte sich im Gemeinderat der klare Wunsch heraus, die Liste der durch den Gemeinderat zu wählenden Personen sei auf die Fälle zu konzentrieren, in denen eine Vertretung der Stadt auch wirklich Sinn ergebe.

Die Stadtkanzlei hatte nun eine entsprechende Vorlage ausgearbeitet und Vorschläge gemacht, wo man auf eine Vertretung verzichten könne. Diese wurden mit grundsätzlichen Bestimmungen ergänzt, beispielsweise einer Amtszeitbeschränkung und einer (nicht verpflichtenden) Frauenquote von 30 Prozent.

Die Vorlage beinhaltete eine Liste mit Organisationen, bei denen auf eine städtische Vertretung verzichtet werden könnte. Und schon ging's los: Auf eine Vertretung bei der Spitex, dieser wichtigen Organisation, könne der Gemeinderat keinesfalls verzichten, so die einen. Da die Delegierten dort auch operativ eingebunden seien, bestehe die Gefahr eines potenziellen Gewissenskonfliktes, die anderen. Man müsse sich so oder so immer gut überlegen, welchen Hut man gerade trage, die Dritten.

Ellenlange Diskussionen und Voten, die letztendlich nicht viel brachten

Die Diskussionen zogen sich munter weiter in die Abendstunden hinein, sodass sogar eine ausserplanmässige Pause verordnet wurde. Vor der Türe gab sogar Erstunterzeichner Robert Gerber zu, dass er nie und nimmer mit so etwas gerechnet habe. Ganz im Gegensatz zu SVP-Gemeinderat Ivo von Büren, der seinem Missfallen über die Vorlage noch deutlicher Ausdruck verlieh als zuvor im Gemeinderatssaal.

Am Ende entschied der Rat in einem ab und zu verwirrenden Abstimmungskarussell, dass nur bei fünf der elf vorgeschlagenen Organisationen auf eine Vertretung verzichtet werden soll: bei der Mütter- und Väterberatung, der Tennishalle, der Volkshochschule, der Sternwarte und der IG Strassen. Amtszeitbeschränkung und Frauenquote wurden mit 9 zu 6 Stimmen abgelehnt.

Eine Besonderheit gab es aber doch zu vermelden: Bei der Betriebsgesellschaft des Velodrome wurde Finanzverwalter David Baumgartner abgewählt. Dort soll statt ihm ein politischer Vertreter Einsitz nehmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen