Gemeinderat bewilligt 19,2-Mio. Kredit für Kastelserweiterung

Gemeinderat Grenchen Die Erweiterung des Schulhauses Kastels hat im Gemeinderat die erste Hürde geschafft In seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause befasste sich der Rat mit dem grossen Projekt, das die Stadt noch einige Jahre beschäftigen wird. Er bewilligte einen 19,2-Millionen-Franken-Kredit. Oliver Menge Jetzt kommentieren 06.07.2022, 05.00 Uhr

Illustration der neuen Doppelturnhalle im Minergie-Standard zvg

Das wohl gewichtigste Traktandum an der letzten Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien war zweifelsohne das Projekt Kastelsschulhaus, das der Rat zuhanden einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung verabschieden musste. Denn das Schulhaus aus den 50er-Jahren platzt aus allen Nähten und längst benötigter Schulraum konnte seit Jahren nur mit Provisorien sichergestellt werden.

Das aus einem Architekturwettbewerb hervorgegangene Siegerprojekt «Dialog» war von der Jury zur Weiterbearbeitung und Realisierung empfohlen worden. Eine neue Doppelturnhalle und ein neues Gebäude mit Aula und Tagesschule. Kostenpunkt: 20,9 Millionen Franken.

Die Baudirektion wurde daraufhin damit beauftragt, Einsparmöglichkeiten auszuarbeiten und Varianten aufzuzeigen. Stadtbaumeister Aquil Briggen legte dem Rat in der Folge die Überlegungen dar, wie sie nun erarbeitet und dem Gemeinderat vorgeschlagen werden.

Klassenzimmer statt Aula und Tagesschule

Aus dem ursprünglichen Projekt wurde eine Variante abgeleitet, die anstelle der Aula und der Tagesschule im neuen Gebäude, das über der bestehenden Zivilschutzanlage zu stehen kommt, Klassenzimmer und Gruppenräume vorsieht. Und statt im hinteren Gebäude, in dem sich jetzt die (viel zu kleine) Turnhalle befindet, einen zusätzlichen Boden einzuziehen, um dort Schulraum zu schaffen – alleine dieser Boden würde laut Briggen eine siebenstellige Summe kosten –, soll dort die Aula hinkommen.

Zwar stellten in der Diskussion einige Ratsmitglieder die Frage, ob denn überhaupt eine Aula notwendig sei. Peter Brotschi von der Mitte beispielsweise führte an, dass er in der Nachbargemeinde Bettlach 19 Jahre lang Unterricht gegeben habe. Die reiche Gemeinde habe zwei Schulhäuser ohne Aula und auch im Projekt zum Ausbau des Schulhauses Einschlag sei keine solche geplant.

Gesamtschulleiterin Nicole Hirt erklärte, es bestehe sehr wohl Bedarf, sei es für Veranstaltungen, Elternabende und so weiter. Der Rat einigte sich schliesslich darauf, diesen Teil des Schulhauses auch als Reserve betrachten zu können für Zeiten, in denen erneut Bedarf an Schulraum besteht. Die Eingriffe an den drei übrigen, bestehenden Gebäuden fallen laut Briggen minimal aus, man habe dort auch «Verzichtsplanung» betrieben.

Vize-Stadtpräsident Remo Bill lobte das neue Projekt auch aus seiner professionellen Sicht, ist doch die Schulanlage architektonisch wertvoll. Die Schulanlage wurde 2008 anlässlich des Wakkerpreises ausgezeichnet. Auch die neuen Bauten fügten sich gut ins Ensemble ein. Aber, so Bill: Wichtig sei, dass man mit diesem Projekt dem Ziel «Energiestadt Gold» einen Schritt näherkomme. Die Neubauten müssten laut Bill das Minergie-A Label erfüllen.

Die Teuerung ist nicht zu unterschätzen

Während man beim Wettbewerbsprojekt von 21 Millionen Franken und dem Vorprojekt von 18,2 Millionen Franken ausging – Preisbasis 2020 –, macht sich die massive Teuerung im Bausektor nun bemerkbar. Von Oktober 2020 bis Oktober 2021 betrug sie 4,6 Prozent. Bis April 2022 kamen noch 5 Prozent dazu – insgesamt 1,72 Millionen Franken. Zwar ist der Beitrag des Kantons aus dem Lotteriefonds von 400000 Franken bereits fix und darf abgezogen werden.

Der zu bewilligende Kredit beläuft sich auf 19,24 Millionen Franken. Der Gemeinderat bewilligte diesen einstimmig. Eine ausserordentliche Gemeindeversammlung am 23. August wird die nächste Hürde für den Ausbau des Kastelsschulhauses sein. Stimmt der Souverän zu, kommt das Geschäft am 27. November an die Urne.

Der Gemeinderat befasste sich des Weiteren mit dem Gestaltungsplan «Girard Ost». An der Kreuzung Solothurnstrasse–Girardstrasse soll eine grosse Überbauung realisiert werden, ein Bau, der im Unter- und Erdgeschoss verbunden ist und aus dem drei Blöcke mit insgesamt 72 Wohnungen «herauswachsen». Der höchste Bau, unmittelbar an der Solothurnstrasse, wird mit sieben Stockwerken der höchste und gleich hoch wie das Gebäude, in dem sich die Raiffeisen-Bank befindet.

Der neue Investor, die Belano Group AG, ist spezialisiert auf «selbstständiges Wohnen im Alter». Vorwiegend sind Kleinwohnungen geplant, welche durch gemeinsam nutzbare Bereiche wie etwa eine Cafeteria oder Fitnessräume ergänzt werden.

Der Gemeinderat diskutierte in der Folge – wie könnte es in Grenchen anders sein – die Anzahl der geplanten Parkplätze: Während sich Dani Hafner von der SP vehement für eine Reduktion einsetzte, wollte Marc Willemin von der SVP niemandem das Auto verbieten. Weitere Diskussionen gab es zu den vorgeschriebenen Gewerbeflächen im Parterre. Der Rat stimmte schliesslich dem Gestaltungsplan einstimmig zu.

