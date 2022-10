Gemeinderat Grenchen sagt Ja zur Sanierung des Hallenbades

Gemeinderat Grenchen Der Gemeinderat investiert 1,6 Millionen für die Sanierung des Hallenbades Trotz hoher Energiepreise will der Gemeinderat am Angebot der städtischen Schwimmhalle festhalten. Die Gemeindeversammlung hat zum Kredit das letzte Wort. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 25.10.2022, 22.25 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Schwimmhalle Grenchen soll für 1,6 Mio. Fr. saniert werden. Oliver Menge / D5

Die Grenchner Gemeinderatssitzung vom Dienstag stand ganz im Zeichen der Finanzen. So genehmigte der Rat das Budget und die Investitionsrechnung für 2023, nicht jedoch ohne zuvor um diverse Investitionsposten zu ringen. Denn ein Investitionsbudget von fast 14 Millionen, das erschien dann doch den meisten Räten unvertretbar hoch.

Der grösste Posten, die Sanierung der Grenchner Schwimmhalle, die mit 1,554 Mio. Fr. veranschlagt ist und über die die Gemeindeversammlung in einem separaten Traktandum befinden wird, fand aber nach ausführlicher Diskussion Zustimmung.

Das Projekt hat eine Vorgeschichte. Hat man doch schon vor einem Jahr darüber verhandelt und den damaligen Kredit gekürzt. Die Baudirektion stellte in der Folge fest, dass die Arbeiten mit dem gekürzten Kredit nicht sinnvoll machbar seien und stand somit gestern mit praktisch dem gleichen Betrag wieder vor dem Rat.

«Einzig dass die inzwischen verzeichnete Bauteuerung knapp noch von einem Beitrag des kantonalen Sportfonds gedeckt werden kann»,

wie Stadtbaumeister Aquil Briggen ausführte. In der Halle, die teilweise noch im Zustand von 1970 sei, beginnen sich Plättli zu lösen, die Wasseraufbereitung sei nicht mehr Up to Date und die Luftzirkulation ungenügend.

Im Rat stellten sich aber auch ein Jahr später wieder Fragen - auch wenn in einem ganz andren Kontext: Ist heute der Betrieb einer «Enegieschleuder» wie eines Hallenbads überhaupt noch opportun? - «Andere Städte schliessen zurzeit ihre Hallenbäder aufgrund der explodierenden Energiekosten. Ich bin hart daran, einen solchen Antrag zu stellen», meinte etwa SVP-Fraktionschef Ivo von Büren.

Ist eine solche «Energieschleuder» noch zeitgemäss?

Matthias Meier-Moreno (Fraktionschef der Mitte) doppelte nach und forderte zunächst, Varianten zu prüfen, damit dieser problematische Energieverbrauch gesenkt werden könne. Dies unter dem Motto: wenn schon sanieren, dann richtig. Aquil Briggen zeigte in der Folge auf, dass energetisch am meisten mit der in der Vorlage vorgesehenen neuen Wasseraufbereitung zu erreichen sei. Denn die Fassade sei bereits 2012 erneuert worden und zusätzliche Dämmungen brächten wohl nur kleine Verbesserungen.

Angela Kummer (SP) wies zudem darauf hin, dass die Grenchner Schwimmhalle dank dem Wärmeverbund mit Holzschnitzelheizung schon ziemlich nachhaltig betrieben werde. Gesamtschulleiterin Nicole Hirt meinte auf Anfrage, dass die Nachfrage durchaus intakt sei. Im Durchschnitt würden 160-180 Eintritte pro Tag verzeichnet (inklusive Schule). Für eine Stadt, die sich einer exzellenten Sportinfrastruktur rühme, sei ein Hallenbad jedenfalls kein Luxus.

«Gehört zum Grundangebot einer Stadt»

Auch Stadtpräsident Francois Scheidegger sprach von einem ausgewiesenen Bedarf.Für Konrad Schleiss (FDP) gehört ein Schwimmbad zur Zentrumsfunktion einer Stadt. «Wir tragen eine Verantwortung für ein solches Grundangebot», meinte er. Allenfalls könne man die Eintrittspreise an die Energiepreise koppeln.

«In Rüttenen wurde das Hallenbad aufgehoben. Dort befindet sich heute eine Modelleisenbahn - wollen wir so etwas?», meinte SP-Fraktionschef Alex Kaufmann und gab damit implizit eine Antwort.

Steuersenkung findet klare Mehrheit

Die Stimmung im Rat wandte sich klar zugunsten der Vorlage, auch Ivo von Büren und Matthias Meier gaben ihre Skepsis auf. nachdem versichert wurde, der Rat können bei der Ausführungsvorlage noch mitreden. A propos Finanzen: die übrigen Investitionen wurden in minutiösen Verhandlungen auf 11,7 Mio Fr. zurückgeschraubt. Die Steuersenkung um 2,5 Punkte wurde mit 11 gegen 4 Stimmen der SP klar genehmigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen