Auslegeordnung Kommissions- und Vertretungswahlen Grenchen

Bei einigen Wahlen in Grenchen gibt es Sprengpotenzial Am 21. September wählt der Gemeinderat Kommissionsmitglieder und Vertretungen der Stadt. Offenbar sind die «Päckli» schon geschnürt.

Oliver Menge 17.09.2021, 05.00 Uhr

In den Unterlagen wurden die Wahlen, wo es eine Kampfwahl gibt, deutlich markiert. Oliver Menge

Die FDP ging aus den letzten Wahlen als klare Verliererin hervor und verlor einen Sitz im Gemeinderat Grenchen. Diesen Sitz holte sich die SVP. Doch nun sieht es ganz danach aus, als ob die FDP in Kommissionen und Vertretungen der Stadt Grenchen in anderen Gremien mehr Sitze erhalten soll, als ihr eigentlich zustehen würden.

Wie aus zuverlässiger Quelle zu hören war, wurden die entsprechenden Gespräche zwischen Exponenten der SVP und der FDP unmittelbar nach den Wahlen geführt und die «Päckli geschnürt». Ivo von Büren, SVP-Gemeinderat und Fraktionschef, soll dabei hauptsächlich die Fäden in der Hand gehalten haben. Die eigentlichen Gespräche zwischen allen Parteien über die Verteilung seien später aber weitgehend gescheitert, hört man von verschiedener Seite.

«Dr Mischt isch scho gfüehrt, muesch de luege.»

Die FDP hat noch drei Sitze im Gemeinderat, Stadtpräsident François Scheidegger nicht mitgezählt, der als «Chef des Ladens» nur in der Personalkommission als Arbeitgebervertreter sitzt sowie in einigen Gremien von Amtes wegen. Überproportional viele FDP-Nominationen. Für die Bau-, Planungs- und Umweltkommission Bapluk mit sieben Mitgliedern und vier Ersatzmitgliedern sind aber nebst den drei bisherigen Vertretern der SVP, den drei Nominierten der SP, von denen zwei Bisherige (Ordentlich und Ersatz) sind, auch drei FDP-Nominationen vermerkt: Zwei bisherige und eine neue Nomination.

Die Mitte hat nur zwei Nominationen, obwohl sie gleich viele Sitze im Gemeinderat hat. Bemerkenswert ist bei dieser Kommissionswahl auch, dass der parteilose Elias Meier kandidiert, der vor etwas mehr als vier Jahren deutlich gemacht hatte, er kandidiere fürs Stadtpräsidium, alles andere interessiere ihn nicht.

Bei der Kulturkommission will sich die SVP neu einen Sitz der fünf ordentlichen und drei Ersatzmitglieder schnappen, insgesamt kandidieren neun Personen, darunter die zwei Bisherigen der FDP, für die acht Sitze. Auch in der Jugendkommission wollen die Bürgerlichen mehr Einfluss. Sowohl die SVP als auch die FDP nominieren je zwei Kandidatinnen und Kandidaten, wovon je eine Nomination neu ist. Die Mitte kommt mit ihren zwei Bisherigen, die EVP und die Grünen lancieren je eine, wahrscheinlich chancenlose, Kandidatur.

Bei den Vertretungen der Stadt könnte es spannend werden

Es gilt am Dienstag, 21. September, auch die Vertretungen der Stadt in diversen Gremien und Institutionen zu wählen. Es sieht ganz danach aus, als ob hier die Bürgerlichen, allen voran SVP-Gemeinderat Ivo von Büren, einige Bomben platzen lassen wollen.

Er selber kandidiert nebst seinen Sitzen in der Gemeinderatskommission GRK, im SWG Verwaltungsrat, der Bapluk, dem Partnerschaftsausschuss und als Delegierter der Stadt in der ARA Regio Grenchen jetzt auch noch für den Sitz der Stadt im Stiftungsrat der Alterssiedlung Grenchen und macht dort Nicole Hirt, GLP-Gemeinderätin und frisch gewählte Gesamtschulleiterin, den Sitz streitig, den sie seit nunmehr vier Jahren innehat.

«Als ich ihn fragte, warum er für diesen Sitz kandidiere, antwortete er mir ‹du machst deinen Job nicht›. Aber auf die Frage, was er denn genau zu bemängeln habe, sagte er bloss, ich würde auch in meinen Job als Schuldirektorin nichts kapieren. Dabei fange ich erst im März nächsten Jahres an», sagt Nicole Hirt auf Anfrage. Aber wo seine Motivation für die Kandidatur tatsächlich liege, das wisse sie nicht. Die SVP macht der SP übrigens auch den Platz im Vorstand von Grenchen Tourismus streitig, Angela Kummer soll durch Markus Mehr ersetzt werden.

Eine weitere Kampfwahl gibt’s um die Verwaltungsratssitze in der Gemeinschaftsantennen-Anlage Grenchen GAG: Nebst den drei Bisherigen von SP, FDP und SVP meldet sich ein alter Bekannter zurück: Eric von Schulthess kandidiert als Parteiloser, Die Mitte hat Simon Klaus nominiert.

Eine Wahl, die vieles auf den Kopf stellen und schwierig machen könnte

Das grösste Sprengpotenzial hat aber wahrscheinlich die Wahl der drei Vertreter der Stadt Grenchen in den achtköpfigen Verwaltungsrat der Regionalflugplatz Jura-Grenchen AG. Bisher wurde die Stadt durch den Architekten Ivo Erard von der FDP, SP-Gemeinderat Alex Kaufmann und seit 2017 durch Richard Aschberger, SVP-Gemeinde- und Kantonsrat vertreten. Neu sind zusätzlich Fabian Affolter für die SVP, Andreas Dysli für die FDP und Urs Wigger für Die Mitte nominiert.

Ivo Erard wurde weder von der Partei noch von der FDP-Fraktion angefragt, ob er seinen Sitz zur Verfügung stellen wolle. Auch Richard Aschberger erfuhr erst durch die Gemeinderatsunterlagen, dass ein zusätzlicher Parteikollege nominiert wurde, wenn auch der Anspruch von der Parteistärke her gerechtfertigt wäre, wie das im Sommer festgestellt worden sei. Auch hier ist zu vermuten, dass SVP-Fraktionschef Ivo von Büren die Fäden gezogen hat.

Die Frage ist nur: Soll der SP-Vertreter aus dem Verwaltungsrat geschasst werden? Oder der eigene Parteikollege? Oder ist man der Meinung, dass der FDP-Vertreter nach x Jahren lange genug im VR sass? Oder sollen gar alle gehen müssen?

«Bisherige haben ausgezeichnete Arbeit geleistet»

Verwaltungsratspräsident Erich Blösch ist nicht erfreut über die drohende Entwicklung. Die übrigen VR-Mitglieder wurden erst kürzlich für drei weitere Jahre gewählt. «Bis jemand einigermassen weiss, um was es hier geht, dauert es mindestens zwei Jahre.»

Ausserdem gebe es rund um den Flughafen viele «Baustellen» zu lösen, die Situation sei kritisch. Da wäre das Swiss-Rotorhub-Bauprojekt, bei dem noch eine Einsprache hängig ist – bezeichnenderweise ist FDP-Kandidat Andreas Dysli Mitunterzeichner dieser Einsprache –, ausserdem bestehen die Fragen der Finanzierung der Flugsicherung und die Auswirkungen der Pandemie.

«Mit den Bisherigen konnten wir gut zusammenarbeiten, sie haben ausgezeichnete Arbeit geleistet», sagt Blösch. Alex Kaufmann gebe immer wichtige Inputs und es sei auch eminent wichtig, dass die SP eingebunden sei. Ivo Erard kenne sich in Baurechtsfragen aus wie kein zweiter und Richard Aschberger habe sich als ausgezeichneter Mediator in Sachen Einsprache Rotorhub bewiesen und stelle die wichtigen Verbindungen zum Kanton her.

Spätestens Mittwochmorgen wissen wir, ob das Kalkül der SVP aufgeht.