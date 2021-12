Grenchner Schulen: Gemeinderat will Hilfe vom Kanton

Gemeinderat Grenchen Ausländeranteil in Grenchens Schulen: Der Kanton soll Massnahmen ergreifen Der Grenchner Gemeinderat ist sich einig: Damit die Grenchner Schule mit den vielen fremdsprachigen Kindern zurechtkommt, ist Hilfe vom Kanton nötig. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 01.12.2021, 15.32 Uhr

In Grenchen sind mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler fremdsprachig. Das bringt die Schulen ans Limit. Symbolfoto: Severin Bigler / AGR

«Allein seit vergangenen August sind in Grenchen 16 Kinder ohne Deutschkenntnisse zugezogen», erklärte Gesamtschulleiter Hubert Bläsi anlässlich der Behandlung des Pensenantrags für die Grenchner Schulen im kommenden Schuljahr. Darunter sind Kinder, die auch nach mehreren Schuljahren noch kein Deutsch können, wie dem diesjährigen Schulreporting-Bericht zu entnehmen ist. FDP-Fraktionschef Robert Gerber:

«Jedes Jahr kostet uns die Schule eine Million mehr, wir sind machtlos, wie es scheint. In einem System gefangen.»

Bereits zuvor, anlässlich der Behandlung des Reporting-Berichtes war die Fremdsprachigenquote der Grenchner Schulen das Thema Nummer 1. «Mit einer Klassengrösse von 24 bei so viel Fremdsprachigen sind wir am Limit. Die Klassen müssen verkleinert werden», forderte SP-Fraktionschef Alex Kaufmann.

«Wir sind besorgt», meinte auch FDP-Sprecher Alexander Kohli. Denn die sprachlichen Defizite würden sich spätestens beim Eintritt ins Lehrverhältnis verheerend auswirken. «Umso wichtiger ist die bei uns etablierte Frühförderung, um solchen Entwicklungen entgegenzuwirken.» Generell müsse die Sprachkompetenz der Bevölkerung gefördert werden.

Das Schulreporting sei ein wichtiges Instrument, um die komplexe Situation der Grenchner Schulen zu verstehen, meinte Kohli weiter. Dem pflichtete Mitte-Fraktionschef Matthias Meier-Moreno bei, der sich auch beunruhigt zeigte über die Entwicklung. Die Zahlen zeigten die Notwendigkeit der Schulsozialarbeit auf.

Gleichzeitig lobte Meier die bemerkenswerte Integrationsleistung, welche die Grenchner Schulen trotz dieser Rahmenbedingungen erbringen.

«Es ist doch erfreulich, dass fast alle Schulabgänger eine Anschlusslösung gefunden haben.»

Richard Aschberger (SVP) machte für die Entwicklung das «Grenchner All-inclusive-Schulprogramm» verantwortlich. Es stehe am Anfang des Problems, doch der Gemeinderat verschliesse die Augen davor und erhöhe einfach laufend den Stellenetat.

«Das Angebot schafft die Nachfrage», ist Aschberger überzeugt. Es würden vor allem Familien zuziehen, welche «keine Nettozahler» für Grenchen darstellen.

«Um diese Ansprüche zu befriedigen, müssen wir jetzt einen mittleren zweistelligen Betrag an Investitionen auslösen», meinte Aschberger, wobei die Raumansprüche vor allem vom Kanton und Bund (d. h. vom Lehrplan 21) kämen.

Für Nicole Hirt (GLP) läuft auf kantonaler Ebene etwas grundsätzlich schief.

«Grenchen hat gleich viele Förderlektionen zugute wie Feldbrunnen. So ist die Chancengleichheit eine Farce.»

Als Kantonsrätin werde sie sich dafür einsetzen, dass sich dies ändert.

Auch Angela Kummer (Gemeinde- und Kantonsrätin, SP) sprach sich gegenüber dieser Zeitung nach der Gemeinderatssitzung dafür aus, dass Gemeinden mit hohem Fremdsprachigenanteil künftig bei den Förderlektionen speziell berücksichtigt werden. Man werde versuchen, im Kantonsrat eine Allianz von Vertretern aus Gemeinden mit ähnlichen Problemen zu bilden.

Anderseits widersprach sie im Rat der Darstellung, die Familien kämen nur wegen der guten Schulen nach Grenchen: «Die Menschen kommen wegen der Arbeit und der günstigen Wohnsituation.» Die Grenchner Schule leiste aber Grosses und fange viele Defizite auf.

Für Peter Brotschi (Mitte) ist die Situation klar:

«Grenchen steht auf der Verliererseite der Globalisierung. Die Eidgenossenschaft will die Personenfreizügigkeit und wir zahlen den Preis dafür.»

Daniel Hafner (SP) konterte: «Alle zehn Jahre führen wir dieselbe Diskussion. Zuerst über die Italiener, dann über Menschen aus Sri Lanka, und dem Balkan. Ich bin Stolz darauf, dass Grenchen es so gut schafft diese Menschen zu integrieren. Sie betreuten unter anderem drei Jahre lang meinen Vater, der schwer pflegebedürftig war.»

Auch Gesamtschulleiter Hubert Bläsi widersprach der Darstellung von Richard Aschberger.

«Wir bieten keine All-inclusive-Schule an, sondern wir vollziehen die kantonalen Vorgaben im Bildungswesen.»

Das Schulreporting, (es war das letzte von Hubert Bläsi, der im Februar in Pension geht) das Schulprogramm und die Pensenanträge wurden vom Rat einstimmig genehmigt.

Wahlen und Abschied

Der Gemeinderat hat Angela Kummer (SP) zur Nachfolgerin von Hubert Bläsi als Delegierte der Stadt Grenchen in den Vorstand des Vereins Perspektive Region Solothurn-Grenchen gewählt. Ferner wurde Reto Nardini als Präsident der Stiftung Museum Grenchen bestätigt, nachdem die Museumsgesellschaft Nardini bereits als Nachfolger des zurückgetretenen Lukas Walter gewählt hat.

Patrick Zberg.

Nicole Hirt

Ihre Demission als Gemeinderätin per Ende Jahr hat Nicole Hirt (GLP) bekannt gegeben. Hirt wird am 1. März 2022 Gesamtschulleiterin von Grenchen als Nachfolgerin von Hubert Bläsi. Sie wurde 2013 in den Gemeinderat gewählt. Ersatzgemeinderat Patrick Zberg rutscht nach. Stadtpräsident François Scheidegger blickte in seiner Schlussansprache auf das Polit-Jahr zurück, in welchem der Gemeinderat 117 Geschäfte behandelt hat. Die GRK behandelte 142 Geschäfte.

