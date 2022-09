Der Grenchner Stadtpark soll bleiben, wie er ist

Gemeinderat Grenchen Am Stadtpark wird vorerst nichts mehr umgekrempelt Ein Postulat der SP wollte den Stadtpark Grenchen zu einem «Naturerlebnis- und Erholungsraum» machen. Es hatte keinen Erfolg. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 21.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Gemeinderat ist gegen grössere Eingriffe im Grenchner Stadtpark. Hanspeter Bärtschi

Der Grenchner Gemeinderat befasste sich am Dienstag unter anderem mit zwei Postulaten, welche städtische und private Freizeitanlagen zum Gegenstand hatten: die Pumptrackanlage und den Stadtpark. Beide Einrichtungen sollen nach Ansicht der Postulanten aufgewertet oder erweitert werden, beide Vorstösse kamen aus der SP-Fraktion und beide wurden ursprünglich als Motion eingereicht und später in ein Postulat umgewandelt.

Angela Kummer hatte sich mit ihrem Vorstoss in die Diskussion über die Aufwertung des Stadtparks eingeschaltet und wollte den Planungen einen neuen Drall geben. «Die Stadt Grenchen soll den Stadtpark zu einem Naturerlebnis und Erholungsraum umgestalten», forderte Kummer. «Wenn wir schon so viel investieren, sollte ein Mehrwert für die Bevölkerung herausschauen», sagte sie gestern Abend im Gemeinderat.

Sie schlug mehr Sitz- und Bewegungsmöglichkeiten vor, Sportgeräte – beispielsweise durch Sponsoren installiert – ein Biotop und Pflanzungen, die als Vorbild für Private für naturnahe Gärten gelten können.

SVP befürchtet eine Verteuerung

Marc Willemin (SVP) hielt dem entgegen, dass man bereits eine Richtung eingeschlagen habe und die Baudirektion verschiedene Vorschläge präsentieren werde. Kummers Ideen würden das Projekt zusätzlich verteuern. «Am Ende brauchen wir noch einen Parkwächter.»

Die Baudirektion war überdies der Meinung, dass mit dem diskutierten Projekt eines Landschaftsarchitekten die Ziele des Postulats zu einem grossen Teil erfüllt werden. Es werde zudem geprüft, ob Anschlusspunkte für Strom, Wasser und Abwasser möglich sind, um den Park attraktiver für Anlässe zu machen.

Das Postulat wurde deutlich gegen 3 Stimmen und mit einer Enthaltung abgelehnt.

Mehr Erfolg hatte Kummers Fraktionskollege Alex Kaufmann mit seinem Anliegen, die Infrastruktur bei der Pumptrackanlage zu verbessern. Dass Schatten, WCs und Verpflegungsmöglichkeiten fehlen, ist allgemein anerkannt und so war denn das Postulat an sich nicht bestritten. Ebenso, dass die Stadt eigentlich gar nicht zuständig sei, sondern die Betreiber, in diesem Fall das Velodrome.

Die Kommunikation scheint schwierig

Der Stellungnahme der Verwaltung ist zu entnehmen, dass allenfalls die Tennishalle bereit wäre, Hand zu bieten, was Verpflegung und WC betrifft. Denn sie liegt unmittelbar neben dem Pumptrack. Der Diskussion war zwischen den Zeilen auch zu entnehmen, dass die Kommunikation zwischen den Beteiligten gelinde gesagt suboptimal ist. Es fiel auch das Wort «Kindergarten».

Kein Schatten, keine WCs: Pumptrack in Grenchen. Michel Lüthi

Offenbar stehen alle irgendwelchen Lösungen positiv gegenüber. Aber anpacken will sie niemand. Postulant Alex Kaufmann bezeichnet es denn auch als nötig, dass die Stadt als Koordinatorin auftritt.

Juko-Präsidentin und SVP-Gemeinderätin Nicole Arnold (SVP) signalisierte, dass auch die Jugendkommission am Ball ist: Ein Fall für die Unicef-Rezertifizierung und den zugehörigen neuen Aktionsplan, denn der Pumptrack wird meist von Jugendlichen genutzt.

Offen blieb am Schluss, ob man das Postulat bereits abschreiben sollte. Oder eben nicht: damit der Druck hoch bleibt. Der Rat entschied sich knapp mit 8 gegen 7 Stimmen für Abschreibung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen