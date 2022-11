Salzach schaltet zum Energiesparen Strassenbeleuchtung ab

Gemeinderat Energie sparen: Selzach schaltet seine Strassenlampen ab Die drohende Energiemangellage beschäftigte auch den Selzacher Gemeinderat. Dieser beschloss, ein Zeichen zu setzen – allerdings mit Einschränkungen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 02.11.2022, 11.00 Uhr

Bei einer Stromlücke Strom sparen: Die öffentliche Beleuchtung, Strassenlampen, müssen in Selzach nicht die ganze Nacht brennen. Bruno Kissling

Ende August gab der Bundesrat bekannt, wie man auf die bevorstehende Energieknappheit reagieren soll. Das soll grundsätzlich mit Sparappellen an die Bevölkerung geschehen.

Anfang September haben dann Kantonsräte der Mitte-Fraktion in einem dringlichen Auftrag an den Regierungsrat darum gebeten, dass sich dieser in Zusammenarbeit mit dem Verband Solothurner Einwohnergemeinden für eine zeitweilige Abschaltung oder mindestens starke Dimmung von Lichtquellen im öffentlichen Raum wie Strassenbeleuchtung und Schaufenster einsetzt.

Thomas Studer, Mitte-Kantonsrat, Erstunterzeichner und Vizegemeindepräsident von Selzach, möchte, dass Selzach mit gutem Beispiel vorangeht und entsprechende Massnahmen trifft.

Dort anfangen, wo es am wenigsten wehtut

Das Gemeindepräsidium schlug vor, dort anzufangen, wo es am wenigsten weh tue, bei der Strassenbeleuchtung. Denn diese benötige viel elektrische Energie und verursache eine grossflächige Lichtverschmutzung. Zwar sei eine ausreichende Beleuchtung von Verkehrsflächen und Gehwegen wichtig, aber nicht wochentags während der Nachtpause des öffentlichen Verkehrs.

Rund 35 Prozent des Stromverbrauchs könnten so eingespart werden, das sind rund 63'000 kWh oder 12'000 Franken pro Jahr. Auch würden Photovoltaikanlagen nur am Tag Strom produzieren. Darum sei es wichtig, in erster Linie nachts Strom zu sparen und dafür zu sorgen, dass wichtige Infrastrukturen wie Spitäler und Industriebetriebe bei einer möglichen Kontingentierung noch mit Strom versorgt werden.

Ausserdem verlängere die Nachtabschaltung der Strassenbeleuchtung deren Lebenserwartung und verursache weniger Unterhaltskosten. Und nachtaktive Tiere hätten nicht mehr unter der übermässigen Nachthelligkeit zu leiden.

Der Vorschlag an den Gemeinderat lautete, die Strassenbeleuchtung grundsätzlich und flächendeckend zwischen 1 Uhr und 5 Uhr nachts abzuschalten. Und das bereits ab dem 14. November bis auf weiteres.

Der Kanton weist auf die Einschränkungen hin

In einem Merkblatt, das in der Folge an alle Gemeinden verschickt wurde, warnte das Amt für Verkehr und Tiefbau vor einer allzu radikalen Abschaltung. Denn grundsätzlich müssten Kantonsstrassen und kritische Orte wie Fussgängerstreifen auch bei einer Abschaltung weiterhin beleuchtet sein.

Das Merkblatt enthielt offenbar auch Hinweise zu Sicherheitsaspekten, die nicht nur den Verkehr betrafen, sondern ganz grundsätzlich die Gefahren, die in dunklen Quartieren lauern – von körperlichen Übergriffen bis zum höheren Risiko von Einbrüchen etc.

Joris Amiet von der SVP verlangte in einem Gegenvorschlag, in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag auf eine Abschaltung zu verzichten, weil da viele Junge mit dem Nachtbus unterwegs seien und es wenig Sinn mache, die Quartiere im Dunkeln zu lassen.

Wer ist zuständig?

Im Rat entbrannte dann eine Diskussion darüber, wie weit man gehen dürfe, ob man die Weisung des AVT einfach ignorieren könne, so wie das andere Gemeinden, beispielsweise Oberdorf, bereits machen. Auch darüber, inwiefern die Strassenbeleuchtungsfrage vom Bund geregelt sei.

Dieser überlässt die Frage der Beleuchtungsregelung allerdings den Kantonen und Kommunen, wie diese Zeitung weiss. Folglich ist bestenfalls der Kanton zuständig. Das Parlament will sich am 9. November mit genau dieser Frage befassen.

Man kam im Selzacher Gemeinderat zum Schluss, dass es zwar eine Frage der Haftung werden könnte, wenn an einem exponierten Ort ein Unfall aufgrund der abgeschalteten Beleuchtung passiere, man dieses Risiko aber eingehen könne.

Alles am gleichen Schalter

Schwieriger werde es aber mit einer Teil-Abschaltung. Denn die Beleuchtung der Kantonsstrasse, die mitten durchs Dorf führt, sei nicht separat geschaltet, erklärte Bauverwalter Reto Zünd.

Eine punktuelle Abschaltung oder Dimmung sei nur mit LEDs möglich. Die Umrüstung der gesamten Strassenbeleuchtung Selzachs auf LED käme allerdings auf rund 800'000 Franken zu stehen, sagte Zünd. Trotz der hohen Investitionskosten will die Gemeinde das aber für die Zukunft vorsehen. Denn eine LED-Strassenbeleuchtung bringe aufs Weite gesehen die grössten Einsparungen, war sich Zünd sicher.

Mit 8 Stimmen bei 3 Gegenstimmen wurde der Antrag von Amiet schliesslich angenommen. Ab 14. November bleibt es von Montag bis Donnerstag zwischen 1 Uhr und 5 Uhr dunkel im ganzen Dorf – vorausgesetzt, der Kantonsrat beschliesst am 9. November nicht noch etwas völlig anderes.

