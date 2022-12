Tempo 3o ist in Selzach vom Tisch

Gemeinderat Die Einführung von Tempo 30 im ganzen Dorf Selzach ist für eine Weile vom Tisch Was sich bereits im Wahlkampf abgezeichnet hatte, setzte sich nun auch im Gemeinderat durch – wenn auch nur knapp: Eine einzige Stimme machte den Unterschied. Oliver Menge Jetzt kommentieren 02.12.2022, 14.00 Uhr

Auch die Dorfstrasse ist an manchen Stellen eng. Doch Tempo 30 wird es trotzdem nicht geben. Hanspeter Bärtschi

Selzachs Vizegemeindepräsident Thomas Studer, der die Gemeinderatssitzung leitete, rechnete schon bei seiner Begrüssung mit einer längeren Diskussion. Denn traktandiert war die Einführung von Tempo 30, und zwar flächendeckend.

Befürworter und Gegner sind am Parteibüchlein auszumachen

Bereits 2013/2014 zeigte sich, dass politisch in der Sache kein Konsens gefunden wird in Selzach: Grundsätzlich kann man sagen, die Bürgerlichen (FDP und SVP) sind gegen Tempo 30, Mitte-links ist dafür.

Zwei Petitionen waren bisher abgelehnt worden, eine weitere war noch hängig. Sie verlangte die Einführung von Tempo 30 auf der ganzen Schulhausstrasse vom Coop bis zur Einmündung der Bäriswilstrasse – unter Beibehaltung der bereits geschaffenen Begegnungszone mit Tempo-20 im Schulhausbereich – sowie im Gebiet Chli Wiissenstein, was praktisch dem ganzen Dorfteil östlich der Dorfstrasse und nördlich der T5 entspricht.

Das veranlasste den Gemeinderat dazu, die Arbeitsgruppe Verkehr zu beauftragen, zusammen mit einem Verkehrsplaner die Sache zu analysieren und eine flächendeckende Einführung von Tempo 30 zu diskutieren, um dann dem Gemeinderat eine Empfehlung abzugeben.

Doch das war offenbar alles andere als einfach, wie Peter Bichsel, SP-Gemeinderat und Präsident der Arbeitsgruppe, dem Rat berichtete. Man habe in der Arbeitsgruppe kein Konzept erarbeiten und keine eindeutige Positionierung für oder gegen Tempo 30 finden können – der Gemeinderat müsse entscheiden.

Die Arbeitsgruppe hatte zwei Varianten ausgearbeitet, die er dem Gemeinderat zur Abstimmung vorlegte. In einer ersten Variante lehnt der Gemeinderat die Einführung von Tempo 30 auf dem Gemeindegebiet Selzachs grundsätzlich ab. In einer zweiten Variante plant der Gemeinderat die flächendeckende Einführung von Tempo 30. In beiden Varianten wird die hängige Petition abgewiesen.

Verkehrsingenieur Markus Reichenbach vom Büro Kontextplan, der die Arbeitsgruppe fachlich begleitet hatte, hielt ein Referat über die weite Verbreitung von Tempo 30 – das mittlerweile kein Sonderfall, sondern Normalfall sei –, bevor der Gemeinderat in die Diskussion einstieg.

Die Fronten in der Sache verlaufen entlang den Parteilinien

Christoph Scholl von der FDP sprach sich ganz klar für Variante 1 aus. Er stellte aber den (unbestrittenen) Antrag, dass die Ergänzung «punktuelle Massnahmen wie Begegnungszonen analog zum Schulhaus sind weiterhin möglich» eingefügt wird.

Peter Bichsel von der SP sprach sich klar für Tempo 30 aus, und zwar flächendeckend, weil das die effizienteste Methode sei. Dabei gehe es nicht um Quartierstrassen, auf denen kaum mehr als 30 gefahren werden können, sondern um die Sammelstrassen wie die Dorfstrasse oder die Schulstrasse. Einen so teuren Ausbau, wie man ihn bei der Bettlachstrasse realisiert habe, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, könne man sich nicht überall leisten.

Marco Blum von der FDP konterte, dass die Sicherheit im Strassenverkehr auch ihm wichtig sei, er aber nicht generell Tempo 30 befürworte, sondern gezielte, punktuelle Massnahmen, die dann auch besser wahrgenommen würden.

Für Thomas Studer von der Mitte war klar unbestritten, dass fachlich gesehen alles für Tempo 30 spreche. Sicherheit, Lebensqualität, eine Verkehrsberuhigung und eventuell auch mal der Gedanke, das Auto nicht zu nehmen. Nicht zuletzt sei man in Sachen Umweltschutz in einem Dilemma und müsse etwas tun. Aber, so konstatierte er, das Parteibüchlein lasse Tempo 30 bei den Bürgerlichen einfach nicht zu.

«Tempo 30 ist das Gendersternchen der Verkehrspolitik»,

konterte Christoph Scholl. Er und die FDP hätten schon einmal Wahlkampf mit dem Thema gemacht und gewonnen. Er habe einfach das Gefühl, «das Volk will nicht Tempo 30».

Die Schlussabstimmung war denkbar knapp: Fünf Gemeinderätinnen und Gemeinderäte von der SP und der Mitte waren für Variante 2, die sechs Bürgerlichen stimmten für Variante 1 und damit gegen die Einführung von Tempo 30.

