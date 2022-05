Gemeinderat Bettlachs Jahresergebnis ist um mehr als 3 Millionen Franken besser als budgetiert Grenchens Nachbargemeinde verzeichnet ein gutes Ergebnis, das aber in erster Linie auf nicht liquiditätswirksame Buchungen zurückzuführen ist. Die Investitionen fallen tiefer aus als budgetiert – nicht zuletzt wegen der Verzögerung bei der Sanierung der Elektroanlagen im Schulhaus Büelen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 11.05.2022, 11.10 Uhr

Jahresrechnung und Budgetvergleich der Einwohnergemeinde Bettlach 2021 Oliver Menge

Bettlach darf sich freuen: Das Jahresergebnis fällt um über 3 Millionen Franken besser aus als budgetiert. Bei einem Gesamtaufwand von 25,099 Mio. Fr. und einem Gesamtertrag von 27,924 Mio. Fr. resultiert ein Ertragsüberschuss von 2,825 Mio. Fr.

Dieses erfreuliche Ergebnis sei vor allem auf verschiedene Sondereffekte - eine positive Folgebewertung der Sachanlagen des Finanzvermögens (1,19 Mio. Fr.) und Marktwertanpassungen bei den Wertschriften - einen tieferen Sach- und Betriebsaufwand (466'000 Fr.) sowie Transferaufwand (577'000 Fr.) und einen höheren Steuerertrag (526'000 Fr.) zurückzuführen, erklärte Gregor Mrhar, Gemeindeschreiber und Finanzverwalter.

Zu deutsch: Aufgrund einer Weisung des Kantons mussten alle Gemeinden ihre Landreserven und Liegenschaften etwas höher bewerten als zuvor, was zu den ausserordentlich guten Rechnungsergebnissen führt. So beispielsweise auch in der Rechnung der Stadt Grenchen vor wenigen Tagen. Daraus resultieren «Gewinne», die rein buchhalterischer Natur sind und auf die effektive Liquidität einer Gemeinde keinen Einfluss haben. Diese wurden erstmals nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 abgerechnet.

Insbesondere diese Marktwertanpassungen von gemeindeeigenen Liegenschaften und Landreserven sowie die Auflösung eines Teils der Neubewertungsreserve, insgesamt 2,224 Mio. Fr., hätten wesentlich zum Ertragsüberschuss von 2,825 Mio. Fr. beigetragen, erklärte Mrhar den Ratsmitgliedern. Dieser soll dem Eigenkapital zugerechnet werden, das sich auf 18,801 Mio. Fr. erhöht.

Die grössten Ausgabenposten

89 Prozent des Nettoaufwands fallen auf die Bereiche Allgemeine Verwaltung, Bildung, Soziale Sicherheit und Verkehr, wobei der Bereich Bildung mit 6,75 Mio. Fr. Nettoaufwand den grössten Posten ausmacht. Allerdings wurde selbst hier etwas weniger ausgegeben als budgetiert: minus 271'300 Franken aufgrund tieferer Löhne bei den Lehrpersonen, weniger Ausgaben für externe Schulgelder etc. Allerdings stiegen die Ausgaben verglichen mit der Rechnung 2020 um 258'000 Franken.

Der Transferaufwand fällt um 576'000 Franken tiefer aus als budgetiert, dies aufgrund tieferer Beiträge im Bereich Bildung (Beiträge für Heime und Sonderschulen, Gymnasialunterricht und Schulgelder an andere Gemeinden).

Höhere Steuereinnahmen bei den juristischen Personen

Der Steuerertrag ist höher als budgetiert: Der Fiskalertrag 2021 von 16,726 Millionen Franken fällt um 525'800 Franken höher ausgefallen als budgetiert. Das sei in erster Linie auf höhere Gewinn- und Kapitalsteuern bei den Juristischen Personen sowie Sondersteuern zurückzuführen.

Bei den Natürlichen Personen liegt der Steuerertrag um 146'000 Franken höher als budgetiert. Dies insbesondere aufgrund von Mehreinnahmen bei den Quellensteuern (+91'860 Fr.). Der Anteil des Steuerertrags von juristischen Personen ist aber trotz des guten Ergebnisses leicht rückläufig: Im Schnitt betrug der Anteil 11 Prozent, jetzt liegt er aktuell bei 8 Prozent.

Weniger investiert als vorgesehen

Die Nettoinvestitionen betragen insgesamt 938'862 Franken.

82,5 Prozent davon werden über Steuern, 17,5 Prozent über Gebühren finanziert. Die grössten Posten sind bei der Feuerwehr und der Bildung zu finden. So hat man den geplanten Ersatz des Pionierfahrzeugs vorgenommen und an den beiden grossen Brocken Gesamtsanierung Schulhaus Einschlag und Sanierung Elektroinstallationen im Schulhaus Büelen weitergearbeitet.

Allerdings konnte die effektive Sanierung im Büelen noch nicht vorgenommen werden, wie geplant. Auch andere Projekte in den Bereichen Schulliegenschaften, Strassen und Gewässerverbauungen wurden verschoben. Daher fallen die Investitionen auch geringer aus als budgetiert, man hatte mit Investitionen in der Höhe von 2,216 Mio. Fr. gerechnet.

Die Selbstfinanzierung beträgt 3,122 Millionen Franken und führt, unter Berücksichtigung der Nettoinvestitionen von 938'862 Fr. zum Finanzierungsüberschuss von 2,182 Mio. Fr. und einem Selbstfinanzierungsgrad von 332,5 Prozent – wesentlich besser als budgetiert. Im vergangenen Jahr musste Bettlach aufgrund der ausreichenden Liquidität kein Fremdkapital aufnehmen und ist weiterhin schuldenfrei. Der Rat genehmigte die Rechnung einstimmig zuhanden der Gemeindeversammlung.

Zusatz- und Nachtragskredite für die Sanierung Schulhaus Einschlag

Die Sanierung des Schulhauses Einschlag soll sich nicht noch weiter verzögern. Man möchte nächsten Sommer mit dem Bau beginnen. Oliver Menge

2017 hatte die Gemeindeversammlung für die Ausarbeitung des Detailprojekts einen Projektierungskredit von 480'000 Franken genehmigt. Im August des letzten Jahres musste wegen der Vertragsauflösung mit dem Planungsbüro ein Zusatzkredit von 175'000 Franken beantragt werden, den der Gemeinderat guthiess.

Aber das reicht noch nicht: Man kam in der Baukommission und im Gemeinderat im Zusammenhang mit der Vertragsgestaltung mit dem neuen Planerteam zum Schluss, dass es einen Gesamtprojektleiter braucht, der auch die Interessen der Bauherrschaft vertritt. Ausserdem war im Gemeinderat letztes Jahr die Idee aufgetaucht, die Machbarkeit einer zweiten Turnhalle zu prüfen.

Der bewilligte Projektierungskredit und der Zusatzkredit reichen nicht aus. Das Büro, welches den Zuschlag für die Gesamtsanierung erhalten habe, erachte die 10 Millionen Franken als nicht genügend, um das aktuelle Projekt zu realisieren, erklärte Gabriela Mathys, die Präsidentin der Spezialbaukommission Schulhaus Einschlag. Es muss ein neues Vorprojekt erstellt werden. Und weil der neue Bauverwalter, der am 1. Juli sein Amt antritt, sich zuerst einarbeiten und Pendenzen abarbeiten muss, will man die Projektleitung und Bauherrenvertretung auch ausschreiben und mandatieren.

Das verursacht Mehrkosten. Die Spezialbaukommission beantragte beim Gemeinderat einen Zusatzkredit von 330'000 Franken zum bestehenden Projektierungskredit und einen Zusatzkredit von 25'000 Franken zum Budget 2022 zuhanden der Gemeindeversammlung. Gabriela Mathys wies ausserdem darauf hin, dass es, wolle man im Sommer 2023 mit dem Bau beginnen, wohl eine ausserordentliche Gemeindeversammlung Anfang Jahr brauche.

Sowohl Jahresrechnung 2021 als auch die Zusatz- und Nachtragskredite wurden vom Gemeinderat zuhanden der Gemeindeversammlung einstimmig verabschiedet.

