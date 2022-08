Gemeinderat Bettlach Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag: Variante mit viel zusätzlichem Schulraum, aber nur einer Turnhalle obsiegt Der Gemeinderat Bettlach hatte sich bezüglich Schulhauserweiterung zwischen insgesamt sechs Varianten zu entscheiden, in welche Richtung nun weitergeplant werden soll. Er schaffte es, sogar noch über eine siebte abzustimmen.

Die Schulanlage Einschlag in Bettlach: Wie geht es weiter? Hanspeter Bärtschi

Ein Generationenprojekt soll sie werden, die Gesamtsanierung des Schulhauses Einschlag, von der man nun schon seit fast einem Jahrzehnt spricht. Das Projekt, das mit Abstand grösste Investitionsprojekt der nächsten Jahre, ist aufwendig und kompliziert. Geht es doch nicht nur um die dringend notwendige Sanierung im energetischen Bereich, sondern auch um den erhöhten Schulraumbedarf infolge der verschiedenen Schulreformen und der steigenden Bevölkerungszahlen.

Der Gemeinderat hat deshalb eine Spezialbaukommission eingesetzt, die unter anderem auch die Abklärung einer zweiten Turnhalle vornehmen musste.

In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro H+R wurden Varianten entwickelt, bei denen jede jeweils mit einer zusätzlichen Turnhalle versehen wurde, also Varianten A1 und 2, B1 und 2, C1 und 2.

Adrian Leuenberger, Architekt bei H+R Architekten AG, erläuterte kurz die verschiedenen Varianten und erklärte, dass man das Projekt im Sinne niedriger Kosten und möglichst im Interesse der Nutzer optimiert habe.

Blau: Die neue Turnhalle; rot: der neu zu bauende, zusätzliche Schulraum, rosa: Schulraum in der umgenutzten alten Turnhalle zvg

Kurz zusammengefasst:

In Variante A behält man die jetzige Turnhalle bei, in A2 wird eine zusätzliche, freistehende Turnhalle errichtet. Den Schulraum erhält man durch eine Verbreiterung und Verlängerung des Ostflügels und ein Obergeschoss auf der Fläche des Erdgeschosses. Kostenschätzung: 9,225 Mio. Fr. ohne (dringend notwendige) Sanierung der Turnhalle, das würde weitere 1,5 Mio. Fr. kosten. Die Turnhalle in A2 schätzt man auf 4,96 Mio. Fr., die Gesamtkosten auf 10,725 Mio. Fr. (A1) bzw. 15,68 Mio. Fr. (A2).

Bei der Variante B würde die bestehende Turnhalle zu Schulraum umgebaut, ein Zwischenboden eingezogen. Man verlängert und verbreitert den Osttrakt nicht, sondern baut lediglich ein zusätzliches, erstes Obergeschoss. Dafür braucht es aber eine neue, freistehende Turnhalle für 4,96 Mio. Fr. In der Variante B2 gäbe es statt einer neuen Turnhalle eine Doppelturnhalle, Kostenschätzung: 7,52 Mio. Fr. Gesamtkosten 13,26 Mio. Fr. (B1) bzw 15,85 Mio. Fr. (B2).

Variante C1 – der einstimmige Vorschlag der Spezialbaukommission – würde sowohl den Umbau der bestehenden Turnhalle in Schulraum, die Verbreiterung und Verlängerung des Ostflügels, das zusätzliche Obergeschoss sowie eine zusätzliche Turnhalle (C1) oder Doppelturnhalle (C2) beinhalten. Kostenpunkt: 14,16 Mio. Fr. (C1) bzw. 16,725 Mio. Fr. (C2).

Schulhaus Einschlag in Bettlach. Oliver Menge

Die Meinungen waren längst gemacht

SVP-Gemeinderat Patrik Gfeller freute sich zunächst darüber, dass man eine Variante erarbeitet hatte, die tatsächlich die 10 Mio. einhielt, von denen man bis jetzt immer gesprochen habe. Aber die Schule sei Aufgabe der Gemeinde. Und da man mit Variante A praktisch nichts an Schulraum gewinne, votiere er für C1. Solange das Schwimmbad existiere, brauche es auch nur eine Halle.

Markus Ulrich und André Siegenthaler von der Mitte waren nahe daran, das Projekt um Monate zu verzögern, da sie eine Variante C1+ überprüfen lassen wollten: Eine neue Turnhalle, zusätzlich aber darauf oder daneben eine weitere, kleinere Halle, beispielsweise für Aerobic im Turnverein – dieser war übrigens mit einer grossen Delegation anwesend. Der Antrag wurde später aber mit 4 zu 7 Stimmen abgelehnt.

Mathias Stricker von der SP, der sich auch gegen eine weitere Verzögerung mit einer zusätzlichen Variante ausgesprochen hatte, zeigte sich erfreut über den zusätzlichen Schulraum in Variante C. Aber, unter den gegebenen Umständen könne sich Bettlach die 2,5 Mio. Fr. für eine Doppelturnhalle nicht leisten. Darum: C1.

Verschiedene Varianten wurden diskutiert. Hanspeter Bärtschi

André von Arb von der FDP und Andrea Marti von der SP setzten sich vehement für Variante C2 mit Doppelturnhalle ein. Klar sei das viel Geld, aber es sei auch nie der richtige Moment, um Geld auszugeben, so von Arb. Die Variante eröffne Möglichkeiten, der Turnverein könne sich weiterentwickeln und C2 sei eine Chance für das wachsende Bettlach. Auch Marti war der Meinung, der Zeitpunkt sei jetzt am günstigsten.

Markus Ulrich warf die Frage in die Runde, wer bitteschön dem Souverän die 16,7 Mio. erklären solle, wenn bisher immer nur von 10 Mio. die Rede gewesen sei?

Mit 8 zu 3 Stimmen beschloss der Gemeinderat, Variante C1 solle weiterverfolgt werden. Architekt Adrian Leuenberger versicherte auch, dass er den Gedanken eines möglichen Anbaus bei der Konzeption der neuen Turnhalle berücksichtigen werde und so eine einfache Erweiterung möglich sei.