Bettlach: Budgetiert sind 730'000 Franken Defizit für 2023

Gemeinderat Bettlach Diese fette Kröte schluckte der Bettlacher Gemeinderat stillschweigend Das Budget der Einwohnergemeinde Bettlach fürs nächste Jahr ist alles andere als berauschend: Man rechnet mit einem Verlust von 727'300 Franken. Oliver Menge Jetzt kommentieren 09.11.2022, 15.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Budget 2023 von Bettlach fällt tiefrot aus. Oliver Menge

Nachdem Finanzverwalter Gregor Mrhar das Budget 2023 vorgestellt hatte und Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut den Bettlacher Gemeinderat gefragt hatte, ob Eintreten bestritten sei und um Wortmeldungen bat, blieb es mucksmäuschenstill im Sitzungszimmer.

Momente später stimmte der Rat dem Budget 2023, das mit einem satten Verlust von über 700'000 Franken rechnet, mit zehn Stimmen bei einer Gegenstimme zu – und machte wenig später Feierabend.

Strassenprojekte, welche die Gemeindeversammlung noch gutheissen muss

Doch der Reihe nach: Der Rat genehmigte als Erstes einstimmig drei Strassenbauprojekte zuhanden der Gemeindeversammlung, die als einmalige, nicht gebundene Ausgaben je 200'000 Franken übersteigen. Es handelt sich einerseits um das Projekt «Meisenweg Ost», wo nebst einer Strassenerneuerung ein neues Trottoir und die Leitungen für Wasser und Abwasser neu erstellt werden sollen. Kostenpunkt 205'000 Franken.

Andererseits muss an der Erlimoosstrasse Mitte die Strasse saniert, ein neues Trottoir erstellt und ebenfalls die Abwasserleitung ersetzt werden. Kostenpunkt 360'000 Franken. Und drittens soll an der Chrüzliacherstrasse West die Wasserleitung auf der gesamten Länge ersetzt werden, die Strasse mit einer Tragdeckschicht erneuert und eine neue Sauberwasserleitung gelegt werden; Kostenpunkt 395'000 Franken. Die Gemeindeversammlung wird in einem separaten Traktandum über die Geschäfte befinden.

Finanzverwalter präsentiert ein tiefrotes Budget

Im Anschluss stellte Finanzverwalter Gregor Mrhar das Budget vor:

Bei einem betrieblichen Aufwand von 26'705'400 Franken und einem betrieblichen Ertrag von 24'960'900 Franken resultiert ein negatives Ergebnis aus der betrieblichen Tätigkeit von 1,75 Millionen Franken. Das ist über 2 Millionen schlechter als in der Jahresrechnung 2021, die in dem Bereich mit einem Plus von 320'000 Franken schloss.

Die Zahlen des Budgets 2023 werden noch etwas verbessert durch das Ergebnis aus der Finanzierung – plus 274'700 Franken – und das ausserordentliche Ergebnis von 742'500 Franken aufgrund der Auflösung einer weiteren Tranche der Neubewertungsreserve. Dies ergibt das Jahresergebnis in der Erfolgsrechnung von minus 727'300 Franken, über 3,5 Millionen Franken schlechter als noch in der Jahresrechnung 2021.

Die Abweichungen zu 2021 sind beträchtlich: Beim Personalaufwand nehmen die Ausgaben um 316'400 Franken oder 3,5 Prozent zu, beim Sach- und Betriebsaufwand um 469'700 Franken oder 11,4 Prozent. Letztere seien unter anderem auf die Preissteigerungen bei der Ver- und Entsorgung zurückzuführen, insbesondere aufgrund der gestiegenen Kosten für Gas und Heizöl.

Die Zunahme beim Transferertrag – vor allem Gemeindeausgleich Staf – beträgt 99'300 Franken (plus 4 Prozent), beim Transferaufwand ist die Zunahme aber deutlich höher: plus 718'700 Franken, ein Plus von 8,7 Prozent. Dafür verantwortlich sind vor allem Beiträge an den Kanton im Bereich Gesundheit und Soziales, die Abgabe an den Ressourcenausgleich und Beiträge und Entschädigungen an andere Gemeinden. Weniger Kosten fallen dagegen im Bereich Sonderschulen und Heime an.

Im Bereich Bildung rechnet man mit einem Ausgabenplus von 208’100 Franken oder 3,1 Prozent. Auch hier schlagen die höheren Energiekosten zu Buche sowie gestiegene Personalkosten. In der allgemeinen Verwaltung rechnet man mit um 143’500 Franken höheren Ausgaben, einem Plus von 8,9 Prozent aufgrund gestiegener Personalkosten, Informatikdienstleistungen Dritter, dem baulichen Unterhalt am Gemeindehaus und dem Kantonsbeitrag an die Steuerveranlagungskosten.

Das wegfallende externe Bauverwaltungsmandat wird die Rechnung dagegen entlasten.

Weniger Steuereinnahmen, eine ungenügende Selbstfinanzierung

Die Finanzverwaltung rechnet bei einem unveränderten Steuerfuss von 95 Prozent mit einem Steuerertrag von 16 Millionen Franken für 2023. Das sind rund 726'000 Franken weniger als 2021 und rund 300'000 Franken weniger als im Budget 2022. Davon entfallen 6 Prozent – 950'000 Franken auf juristische Personen. Im Schnitt der letzten sieben Jahre betrug ihr Anteil noch 8 Prozent am Gesamtsteuerertrag.

Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf knapp 1,7 Millionen Franken. Davon entfallen 480'000 Franken auf die Gesamtsanierungen Einschlag und Büelen, 793'000 Franken auf Gemeindestrassen, 383'900 Franken für die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie eine Tranche von 35'000 Franken für die Ortsplanungsrevision.

Die Selbstfinanzierung wird mit ungenügenden minus 259'000 Franken ausgewiesen, der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei minus 15,31 Prozent.

Weshalb hatte da niemand etwas zu sagen? Im Gegensatz zu manch anderen Gemeinden, wo eine Finanzkommission das Budget vorbereitet und dem Gemeinderat vorlegt, ist in Bettlach ein gemeinderätlicher Finanzausschuss für die Ausarbeitung zuständig, in dem drei Gemeinderäte unterschiedlicher Parteien bereits involviert sind. Zudem werde das Budget auch in den Fraktionen vorberaten. Daher wussten die Ratsmitglieder auch, was ihnen präsentiert werden sollte. Und äusserten sich auch nicht mehr dazu. Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut und Finanzverwalter Gregor Mrhar betonten im Anschluss an die Sitzung, dass jeweils bei den Budgetberatungen hart gefightet und oft um Hunderter- oder Tausendernötchen gekämpft werde. So habe der Ausschuss im Rahmen der Verhandlungen und Budgetüberarbeitungen das Defizit aus betrieblicher Tätigkeit um rund einen Drittel verkleinert und das Ergebnis aus der Finanzierung leicht erhöht. Das Gesamtergebnis sei so um rund 794’800 Franken verbessert worden.

In seiner Beurteilung hielt der Finanzausschuss fest, dass man nicht zufrieden sei mit dem Ergebnis (vgl. Kasten). Er hielt auch fest, dass der Steuerertrag von 16 Millionen optimistisch gerechnet sei und man die Folgen der geopolitischen Lage sowie den weiteren Verlauf der Coronapandemie nicht abschätzen könne. Aber er erachte es noch als vertretbar, das budgetierte Defizit von 727'300 Franken über das Eigenkapital zu decken.

Im Zusammenhang mit dem Generationenprojekt «Sanierung und Erweiterung Schulhaus Einschlag» und aufgrund der schwierigen Zukunftsaussichten müsse die finanzielle Situation aber genau beobachtet werden, sagte Barbara Leibundgut in ihrer Funktion als Leiterin des Finanzausschusses.

Dies und das operative Defizit sowie die ungenügende Selbstfinanzierung hätten unter Umständen einschneidende Massnahmen zur Folge, die man prüfen und gegebenenfalls ergreifen müsse. Konkret hiesse das eine Anpassung des Steuersatzes und/oder Leistungsverzicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen