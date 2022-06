160 Gemeindepräsidentinnen trafen Bundesrätin Sommaruga

Gemeindepräsidentinnen Bundesrätin Sommaruga trifft die Gemeindepräsidentinnen der Region und würdigt das Engagement der Frauen Mit 160 anderen Gemeinde- und Stadtpräsidentinnen traf sich Lengnaus Gemeindepräsidentin Sandra Huber mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 13.06.2022, 12.29 Uhr

160 Gemeindepräsidentinnen fanden sich zum Treffen mit Bundesrätin Simonetta Sommaruga ein. Margrit Renfer

Die Lengnauer Gemeindepräsidentin Sandra Huber war gerade neu im Amt, als vor zwei Jahren Simonetta Sommaruga als Bundespräsidentin zum ersten Stadt- und Gemeindepräsidentinnentreffen einlud. Huber wollte an diesem speziellen Anlass unbedingt teilnehmen und erwartete vor allem Motivation und Inputs fürs neue Amt.

Dann kam Covid-19 und der Anlass wurde verschoben und verschoben. Endlich war es am letzten Samstag so weit. «Damals hätte ich mir wohl ein spezielles Kleid für diesen Anlass gekauft», sagt Sandra Huber. Heute blickt sie dem Treffen gelassener entgegen.

Gemeindepräsidentinnen aus der Region trafen Bundesrätin Sommaruga (2. von links): Anita Panzer (Feldbrunnen), Silvia Spycher (Selzach), Barbara Leibundgut (Bettlach), Sandra Huber (Lengnau), Susanne Rufer (Lüsslingen-Nennigkofen) und Verena Meyer (Buchegg). Margrit Renfer

Sie arbeitet mittlerweile im Vorstand von Seeland Biel-Bienne mit und tauscht sich auch auf Solothurner Seite mit den Gemeindepräsidien aus. Im Gymnasium Neufeld in Bern trifft sie Präsidentinnen aus der ganzen Schweiz. Sie alle stehen in der Verantwortung. Jüngere, Ältere, mit mehr oder weniger Erfahrung, eine geballte Kraft an Entscheidungsträgerinnen, jede in ihrer eigenen Art.

«Wir Frauen suchen eher eine Lösung des Problems mit Blick auf die Kinder, auf uns Frauen, auf ältere Menschen»,

sagt Bundesrätin Sommaruga. Manchmal könne es etwas länger dauern, wenn die Anliegen aller einbezogen würden, bevor eine Meinung gebildet sei. Dafür stünden dann alle dahinter.

Sandra Huber (links) und Simonetta Sommaruga. Margrit Renfer

Für Sandra Huber hätte diese etwas andere Art des Führens durchaus weiter ausdiskutiert werden können. Sie hört gespannt zu, wie es den Kolleginnen geht, wenn sie in ihrer Rolle etwa beim Einkaufen immer wieder angesprochen werden, oder welchen Einfluss das Präsidium auf die Familie hat.

Zuhören können, sich um die Menschen kümmern, als Chefin entscheiden und Konsequenzen tragen, einer Gemeinde oder Stadt vorstehen kann manchmal anstrengend und belastend sein.

«Meine lehrreichste Zeit war, als ich in Köniz als Gemeinderätin für die Feuerwehr zuständig war. Klare Strukturen, Teamgeist, Vorausschauen, Vorsorgen und im Notfall sofort entscheiden, gehörte dazu», sagt die Bundesrätin.

Gruppenbild mit weiteren Präsidentinnen aus der Region. mrl

Sandra Huber kommt aus den Wehrdiensten. Diese Schritte kennt sie. Sie will wie ihre Kolleginnen in Zukunft noch mehr Frauen motivieren und unterstützen, sich für die Arbeit in der Gemeinde einzusetzen. Schliesslich werden erst 16 Prozent der Gemeinden von Frauen geführt. Das Treffen in Bern motiviert, dranzubleiben.

