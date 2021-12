Das Grechner Arbeitsamt schliesst seinen Schalter für immer

Gemeindearbeitsamt geht zu Wer in der Region Grenchen arbeitslos wird, muss künftig nach Solothurn oder sich im Internet selbst behelfen Ein weiterer Schalter in Grenchen macht dicht: das Gemeindearbeitsamt geht zu. Wer in der Region Grenchen arbeitslos wird, muss nach Solothurn oder sich im Internet selbst behelfen. Das Gemeindearbeitsamt wird an Heiligabend geschlossen – für immer. Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Das Grenchner Arbeitsamt wird aufgehoben. at.

Dies nicht etwa, weil die Stadt das so verfügt hätte, sondern aufgrund übergeordneter nationaler Regelungen. Nach dem Entscheid des Bundesrates von Ende Mai 2021 zur Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes sind keine Anmeldungen zur Arbeitsvermittlung mehr bei den Wohngemeinden möglich.

«Wir konnten in Grenchen die Schliessung etwas hinauszögern, verhindern konnten wir sie nicht», meint Reto Kämpfer, Leiter der Sozialen Dienste Oberer Leberberg SDOL und des «Netzwerk Grenchen». In den Büros der Organisation für Arbeitsmarkt-Wiedereingliederung an der Kapellstrasse war das Gemeindearbeitsamt für Grenchen, Bettlach und Selzach seit 2017 einquartiert.

Synergien fallen künftig weg

Dass Kämpfer die Schliessung bedauert, liegt nicht nur am von oben verordneten Abbau einer weiteren Dienstleistung in Grenchen, sondern auch am Umstand, dass das Netzwerk Grenchen grosse Synergien nutzen konnte.

Das Büro wurde jeweils auch mit Trainees der Netzwerk-Arbeitsmarkt-Fitnessprogramme besetzt. Wer sich hier bewährt hat, ist reif für den ersten Arbeitsmarkt. Kämpfer: «Für Programmteilnehmerinnen und -teilnehmer war die Aufgabe im Arbeitsamt eine sehr sinnvolle und vor allem gut qualifizierte Arbeit. Wer dies hier gelernt hat, konnte gut eine Stelle an einem Empfang antreten.» Klassische Büroarbeit, Formulare ausfüllen, Sachverhalte checken kombinierte sich mit Kundenkontakten und oft auch der Notwendigkeit von speditiver Arbeit.

Etwa, wenn die Schlange der Arbeitslosen lang und länger wurde, was zum Glück in den vergangenen Jahren in Grenchen nurmehr selten der Fall war. Allerdings habe man zu Beginn der Pandemie durchaus auch wieder Kolonnen gesehen. Durchschnittlich waren es rund 100 Personen im Monat, zu Krisenzeiten waren es gut 160.

Tina Kramer und SDOl/Netzwerk-Chef Reto Kämpfer am kombinierten Schalter von Arbeitsamt und Netzwerk Grenchen. at.

«Am Anfang und Ende des Monats gab es jeweils am meisten Anmeldungen», erklärt Tina Kramer, die das Netzwerk-Arbeitsamt-Team in den letzten Jahren geleitet hat. Der Schalter war zudem mit dem Empfang des «Netzwerks» kombiniert, mit Öffnungszeiten jeweils von Montag bis Freitag von 07.45–11.45 Uhr und 12.45–16.45 Uhr. Da Betroffene oft wiederholt vorbeikommen, etwa um zu Hause ausgefüllte Unterlagen abzugeben, war es oft ein Kommen und Gehen.

Erste Anlaufstelle bei Jobverlust

«Das Gemeindearbeitsamt hat den Menschen, welche arbeitslos geworden sind oder kurz davor standen, geholfen, die benötigten Formulare vor Ort korrekt auszufüllen. Man hat ihnen die Möglichkeit gegeben, die Unterlagen zu kopieren, und hat ihnen jeweils die weiteren Schritte erklärt», erläutert Kramer die Aufgaben des Arbeitsamtes.

Man habe auch telefonische Auskünfte erteilt bei Fragen zur Arbeitslosigkeit sowie bei Bedarf an die entsprechenden Anlaufstellen wie zum Beispiel der Arbeitslosenkasse oder der Rechtsauskunft des Kantons Solothurn weitergeleitet. Auch war man ständig in Kontakt mit dem RAV (Regionales Arbeitsvermittlungszentrum).

«Das Arbeitsamt war die erste Anlaufstelle bei Arbeitslosigkeit oder drohendem Stellenverlust», betont Kramer. Sie sagt:

«Das ist ist eine Stresssituation für Betroffene und speziell wichtig, dass man von Menschen betreut wird und nicht vom Computer oder einer anonymen Stimme am Telefon.»

Die Betroffenen können sich neu nur noch elektronisch auf der Website arbeit.swiss anmelden oder müssen direkt auf das RAV in Solothurn gehen. Doch dies sei auch immer ein Mehraufwand. Man könne zwar sagen, dass die Onlineanmeldung dem Zeitgeist entspricht. «Aber viele sind damit überfordert und brauchen Unterstützung», weiss sie aus Erfahrung.

Im Kanton Solothurn gibt es jetzt keine Arbeitsämter mehr. Die meisten mussten per 1. Juli 2021 schliessen. «Da wir Rücksprache mit den Trägergemeinden und dem kantonalen Arbeitsamt hatten, wurde mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit aufgrund des grossen Umfangs der Anmeldungen beschlossen, das Arbeitsamt in Grenchen bis Ende 2021 weiterzuführen», erklärt Kramer.

Doch jetzt ist auch in Grenchen Schluss. Arbeitslos werde sie allerdings nicht, ergänzt sie. Im Netzwerk Grenchen gebe es genug zu tun. Bedauerlich sei, dass die Region nicht nur eine kundennahe Anlaufstelle verliere, sondern auch Einsatzmöglichkeiten für Netzwerk-Auszubildende.

Billiger für Gemeinden, schlechter für Kunden

«Die Schliessung bedeutet, dass die arbeitslosen Menschen in der Zentrumsregion Grenchen eine weitere Anlaufstelle verlieren», meint auch Kämpfer. Die Stadt und die Gemeinden sparen zwar Geld, indem jetzt alles über das RAV laufe, dennoch bedauert er die Entwicklung. «Für die SDOL und vor allem das geplante Projekt ‹Haus des Sozialen› im Ebosa-Areal bedeutet es, dass wir an der Eintrittspforte eine wichtige Aufgabe verlieren, keinen Einfluss mehr auf die Anmeldung der Stellensuchenden haben und mit ihnen auch nicht Begleitthemen der Stellenlosigkeit, wie etwa eine mögliche Verschuldung ansprechen können.» Diese wäre beispielsweise möglich mit einer Schuldenberatung unter dem gleichen Dach.

