Grenchen: Aktion "Ich schenke einen Brief" wird fortgeführt.

Gegen Einsamkeit Aktion «Ich schenke einen Brief» geht in die zweite Runde Wie im vergangenen Jahr sind Kinder und Familien aufgerufen, Briefe an Seniorinnen und Senioren zu senden, um ihnen eine kleine Freude zu bereiten. Oliver Menge Jetzt kommentieren 07.12.2021, 18.00 Uhr

Kinderbriefe sind besonders willkommen bei Seniorinnen und Senioren. Kristina Gysi

Die von der Grenchnerin Farah Rumy vor etwas mehr als einem Jahr ins Leben gerufene Aktion «Ich schenke einen Brief» wird weitergeführt. «Es ist bald wieder Weihnachten und Zeit, zu geben und füreinander da zu sein», sagt die Initiantin.

Ihre Aktion richtet sich an die jüngere Generation, speziell an Familien mit Kindern, die dazu aufgefordert werden, älteren Menschen in Alters- und Pflegeheimen Briefe zu senden, mit persönlichen Gedanken, Zeichnungen, Gedichten oder Geschichten, um ihnen die schwierige Zeit etwas zu erleichtern.

Farah Rumy aus Grenchen hat die Aktion vor ziemlich genau einem Jahr erstmals lanciert. Oliver Menge

«Die Coronapandemie hat das Leben vieler älterer Menschen auf den Kopf gestellt. Sie wurden isoliert, quasi von der Aussenwelt abgeschnitten, viele ihrer Angehörigen und Freunde sind während dieser Zeit erkrankt oder gar verstorben», sagt die diplomierte Pflegefachfrau und SP-Kantonsrätin gegenüber dem Grenchner Stadtanzeiger. Mit der Aktion «Ich schenke einen Brief» könne man etwas gegen die schwierige Situation tun und den Menschen in den Alterszentren zeigen, dass man sie nicht vergessen habe.

«Die aktuelle Pandemie habe uns beigebracht, dass soziale Kontakte überaus wichtig sind», so Farah Rumy. «Das merken wir besonders, wenn wir uns nicht treffen können oder dürfen.» Vor einem Jahr hätten sich das viele Menschen in Grenchen und Umgebung zu Herzen genommen, unzählige Briefe geschrieben oder gezeichnet, ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und diese eine Botschaft versendet: «Wir lieben euch und haben euch nicht vergessen. Ihr seid nicht allein.»

Die Aktion habe gezeigt, dass Worte genauso viel wert sein können wie ein freundlicher Blick oder eine innige Umarmung: «Die Emotionen und die Freude über die Kunstwerke in Wort und Bild waren überwältigend.» Für viele ältere Bewohnerinnen und Bewohner der Institutionen seien die Briefe ein Lichtblick gewesen, der ihnen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habe.

Aus diesem Grund bittet die 29-jährige Grenchner Politikerin Erwachsene und Kinder darum, sich noch einmal ein paar Minuten Zeit zu nehmen und einen Brief an eine unbekannte ältere Person in einem Alters- oder Pflegeheim oder der Spitex zu senden. «Je mehr Briefe oder Zeichnungen es sind, desto besser», sagt Farah Rumy, denn so könnten Galerien entstehen, die viel Freude bereiten.

Die Briefe dürfen selbstverständlich auch Kinderzeichnungen enthalten. Mareycke Frehner

Was man schreibe, ob nur ein kurzes Hallo, eine Kinderzeichnung beilege, etwas über sich selber erzähle oder eine Geschichte erfinde, sei völlig offen. Der Brief werde in einen Umschlag gesteckt, der mit «Ich schenke einen Brief» beschriftet ist und an die Adressen der Heime geschickt. Dort werden sie dann von den Heimleitungen verteilt. «Ich möchte einfach auch die jüngere Generation dafür sensibilisieren, den älteren Menschen so ihre Wertschätzung zu zeigen», sagt Farah Rumy.

