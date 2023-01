Gastroszene Lengnau: Es harzt nach wie vor

Pächter gesucht Das Ende einer Ära im «Rick's»: Lengnaus Beizen-Tristesse – eine unendliche Geschichte Die Ära Aurora Ionescu im Lengnauer Café-Restaurant Rick’s endet am kommenden Freitag. Für das Restaurant Adler wird weiter nach einem neuen Pächter gesucht. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 18.01.2023, 13.54 Uhr

Das Ende der Ära Aurora Ionescu im Lengnauer Café-Restaurant Rick’s ist am kommenden Freitag. Margrit Renfer

Allein oder fast allein beim Kaffee im Restaurant. Habe ich jeweils einen schlechten Tag erwischt oder ist es ein untrügliches Zeichen für das Ende eines Restaurants? War es zu Beginn Corona, fehlende Bundeshilfe oder etwas anderes? Auf alle Fälle, das «Rick’s» geht wieder zu.

Motiviert übernahm Aurora Ionescu vor zwei Jahren das Café-Restaurant in Lengnau. Die Köchin wollte mit frischer Pasta und italienisch-schweizerischer Küche Gäste für sich gewinnen. Nun gibt sie den gepachteten Betrieb am nächsten Freitag auf. Etwas, was sich schon seit einiger Zeit herumgesprochen hat.

Ihr Vertrag läuft bis Ende Januar 2023 und wird nicht verlängert. Im Moment wird Aurora wieder als angestellte Köchin in einem anderen Betrieb arbeiten. Ihr Sohn, der im Service des «Rick’s» tätig war, sucht sich eine andere Herausforderung.

Besitzer will wieder selber übernehmen

Das «Rick’s» gehört dem in Grenchen wohnhaften Atli Ziberi. Ziberi führte in Lengnau vorher den «Löwen», später den «Bären», bevor er gesundheitlich kürzertreten musste. Er habe die «Reparaturen» nun hinter sich, sagt Atli Ziberi und werde das Café-Restaurant nach einigen Renovationsarbeiten spätestens am 1. März wieder selber eröffnen.

Er könne es im Moment nicht zulassen, dass das «Rick’s» geschlossen bleibt. Ziberi ist zuversichtlich, weil er in Lengnau viele Leute kenne. Das «Rick’s» soll ein Restaurant fürs Dorf bleiben. Er plant ein Restaurant mit Schweizer Küche. Will etwa «suure Mocke» und Rahmschnitzel anbieten. Dazu müssten der Preis und die normalen Öffnungszeiten stimmen.

«Wirten ist nicht einfach, ein hartes Leben. Trotzdem fühle ich mich mit Lengnau verbunden und sehe im ‹Rick’s› Potenzial»,

sagt Ziberi und glaubt an das «Rick’s» in der Begegnungszone.

Neuer Pächter wird immer noch gesucht

Im «Bären» hängt noch immer dasselbe Schild an der Tür. Margrit Renfer

Noch von keiner Wiedereröffnung können die R&F Immobilien in Deitingen, Besitzer des Adlers, berichten. Den Mieter habe man aus der Liegenschaft ablösen können. Das Lokal sei geräumt und in Stand gestellt. Doch die Suche nach einem neuen Pächter sei nicht einfach.

Derweil steht an der geschlossenen Türe des «Bären» am Dienstag immer noch «Sonntag und Montag Ruhetag». Immerhin sind der «Hirschen», die Pizzerias, das «Naifan», der «Löwen» zum Teil, die Cafés in der Bäckerei, beim Markthof und an der Bielstrasse 1 noch bedient. Die Auswahl ist gross, wenn die Gaststätten dann gerade offen haben.

Affaire à suivre. Leider für die Gastronomie in Lengnau.

