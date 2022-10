Lengnau: Wie geht es mit dem Gasthof Adler weiter?

Gastronomie Lengnau Trotz – oder vielleicht wegen – des opulenten, barocken Interieurs kam der «Adler» Lengnau nicht zum Fliegen In der Beizenszene in Lengnau fehlt der klassische Gasthof. Im Dorf hofft man, dass der «Adler» wieder ein Treffpunkt wird. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 07.10.2022, 16.00 Uhr

Wirt Tonino Corea im barocken Interieur des Restaurants Michelangelo im «Adler», Aufnahme vom 25. Januar 2022. Hanspeter Bärtschi

Ein traditionelles Restaurant in einem Dorf wie Lengnau zu führen scheint eine Kunst.

Noch ist der «Hirschen» beliebt, im «Rick’s und Bären» ist wieder Leben eingekehrt, die Pizzerias, die Cafés und das «Thai» funktionieren, doch im «Löwen» gibt es nur zu trinken, die Mietverhältnisse sind meist kompliziert, werden immer teurer und der «Adler» ist wieder oder immer noch zu.

Im Moment gibt das Restaurant Adler in Lengnau wieder zu reden. Das kurze Gastspiel vom fliegenden Adler zum Michelangelo, mit Engeln und venezianischen Grottenstühlen ist zu Ende. Immer wieder habe ein Papier für die effektive Betriebsbewilligung gefehlt.

Diese kam dann erst im letzten Dezember, ausstehende Mietzahlungen brachten das Fass gemäss den Besitzern des Hauses zum Überlaufen.

Der «Adler» hat eine bewegte Geschichte

Doch von Anfang an: Das grosse, schöne Haus am Zentrum von Lengnau ist unübersehbar; der «Adler». Restaurant und Hotel wurden jahrelang vom ehemaligen Schwinger Leo Egli geführt. Das Restaurant war in der Schwingerszene bekannt und beliebt, auch wegen seiner Schwingerportionen. Der leider verstorbene Leo Egli und seine Frau Rösli waren Eigentümer und immer für ihre Gäste da.

Restaurant Adler in Lengnau (2021). Margrit Renfer

Altershalber verpachteten Eglis das Haus zuerst an jemand anderen und fanden dann mit Nicole Arnold eine neue Eigentümerin und Gastgeberin. Die engagierte Gastronomin war immer für alle da, aber als alleinerziehende Mutter wurde ihr nach sieben guten Jahren in Lengnau die Belastung zu gross. Sie verkaufte den Adler, das Restaurant mit den von Hotel- zu Gästezimmern mit Küche umfunktionierten Zimmern Ende 2019 an die R&F Immoblien in Deitingen.

Zwei separate Betriebe geschaffen

Das ganze Haus samt Küche und Haustechnik wurde dann kernsaniert. Die neuen Besitzer trennten Restaurant und Gästezimmer in zwei separate Betriebe und führen seither die Gästezimmer selber.

Das Restaurant wurde vermietet und hätte eigentlich Ende 2020 neu eröffnet werden sollen. Geplant war ein Angebot mit klassischer italienischer Küche mit dem Wirt Tonino Corea. Ende 2020 sagte Sandro Ravasio von den R&F Immobilien, der «Adler» sei innen ein neues Bijou und nicht mehr zu erkennen. Er sah im Pächterpaar viel Potenzial für das Gedeihen des Hauses mit Tradition.

Dann kam Corona. Der neue Wirt hatte das Restaurant mit auffallendem Interieur eingerichtet und zum «Michelangelo» gemacht. Er wollte Essen mit gehobener italienischer Küche anbieten. Aber Pächter und Vermieter waren sich nicht mehr einig. Das beidseitige italienische Flair hatte wohl zu viele Facetten.

Am 13. Oktober 2021 erschien die Meldung im Handelsamtsblatt, dass das Einzelunternehmen «Restaurant Adler Michelangelo» wegen Nichtaufnahme des Geschäftsbetriebes gelöscht wurde. Wegen des laufenden Verfahrens wollten sich die Akteure nicht detailliert dazu äussern.

Erlebnisrestaurant für kurze Zeit

Dann, im Dezember 2021, war das «Michelangelo» plötzlich offen. Ein Erlebnisrestaurant mit einem speziellen Barock-Touch. «Endlich nach dem Lockdown», sagte der Wirt. Die Gäste kamen nur spärlich, waren aber insgesamt zufrieden. Im speziellen Ambiente erwartete man etwas Besonderes.

Das Restaurant Michelangelo mit barockem Interieur. Hanspeter Bärtschi

Im Februar waren die Türen des «Adler Michelangelo» wieder zu. Die Gerüchteküche brodelte, eben von italienischen Facetten. Von offizieller Seite war nichts zu vernehmen, bis jetzt die Eigentümer mitteilten, dass sie sich mit dem Mieter in einem aussergerichtlichen Verfahren geeinigt hätten.

Eigentlich hätte das Restaurant bis Ende September ganz geräumt werden sollen. Das sei noch nicht vollends geschehen, sagt Sandro Ravasio von den R&F Immobilien. Gesucht wird jetzt ein neuer Pächter. «Wir stellen uns einen Familienbetrieb vor, wie das Rössli in Oensingen, das uns auch gehört», sagen die Eigentümer und hoffen auf eine gute Lösung.

Gemeindepräsidentin möchte einen Treffpunkt

Für Gemeindepräsidentin Sandra Huber wäre es wichtig, dass im «Adler» wieder ein Restaurant eröffnet würde. Es brauche Treffpunkte wie dieses Restaurant im Dorf. Sandra Huber sorgt sich um die Gastrobetriebe. Der «Hirschen», das im Moment beliebteste einheimische Restaurant, werde von einem bereits pensionierten Geschwisterpaar geführt, Zinserhöhungen und Überlastung belasteten andere, die als Mieter die Restaurants betreiben.

Natürlich seien die Pizzerias auch ok, doch es fehle der klassische Gasthof. Nicole Arnold, die nun in Grenchen wohnende, ehemalige Adlerwirtin sagt: «Das Führen eines Restaurants war noch nie einfach, aber jetzt noch schwieriger.» Oft fehle im Dorf das Verständnis, wenn die Öffnungszeiten reduziert würden und man dürfe sich nicht über fehlende Beizen beklagen, wenn man diese nur selten aufsuche. Das Betreiben eines Restaurants müsse sich schliesslich auch für den Wirt rentieren.

