In der Arche in Arch gibts wieder Güggeli

Gastronomie Es gibt wieder «Güggeli» in der Arche in Arch Das Traditionshaus «Gasthof Arche» wird am 1. Juni wieder eröffnet. Zuoberst stehen – wie einst während Jahren - Güggeli auf der Speisekarte. Margrit Renfer Jetzt kommentieren 31.05.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Behar Berisha übernimmt das Archer Traditionslokal Arche. Margrit Renfer

Die Geranien blühen vor den Fenstern, die neue Küche wartet darauf, in Betrieb genommen zu werden. Die Türen des Gasthofs Arche in Arch mit der Gaststube, den geräumigen Sälen und dem Fumoir sind ab 1. Juni wieder geöffnet.

Der neue Wirt heisst Behar Berisha. «Die Arche hat mir sofort gefallen» sagt der Mann, der zusammen mit seiner Frau Leonora Neues wagt. Es ist der erste Gasthof, den die beiden zusammen selbständig führen werden. Behar Berisha’s Restaurant-Erfahrung kommt von der administrativen Seite. Er ist Buchhalter zahlreicher Betriebe.

Seit 30 Jahren in der Schweiz

Daraus und weil seine Frau wieder berufstätig sein will ist der Wunsch gewachsen, einen Gasthof selber zu führen. Er erlangte das Wirtepatent. Weil er jahrelang auswärts gegessen und selber erfahren habe, wie neben dem Speise-Angebot eine gute Athmosphäre und der Umgang mit den Kunden im Gasthof wichtig sind, sei er gut vorbereitet.

Der seit dreissig Jahren in der Schweiz lebende aus dem Kosovo stammende und nun in Ipsach lebende BeharBerisha wird als vielseitiger Mann den Betrieb führen, am Buffet und im Service arbeiten. Kochen wird ein erfahrener Koch und Kollege von Berisha. Personalverstärkung für den Service wird noch gesucht. Berisha’s hoffen, dass der Gasthof Arche bald wieder Treffpunkt für die Bevölkerung von Arch und Umgebung wird.

Während Jahrzehnten war der Gasthof zur Arche die Adresse für feines Schweizer Poulet. Angeboten durch Bernhard Hänni und seine Frau Marjana. Nach deren Pensionierung vor zwei Jahren erfolgte ein Intermezzo mit einem anderen Pächter, der anfangs 2022 die Türen der Arche wieder schloss.

Die Gaststube ist bereit für die Wiedereröffnung. Margrit Renfer

Nun haben sich Bernhard Hänni und Behar Berisha zur Zusammenarbeit gefunden. «Es gibt wieder Güggeli in der Arche» sagt der neue Wirt. Mit einem modern angepassten Hahn im Logo wollen die neuen Betreiber die Tradition mit feinem Schweizer Poulet aufleben lassen. Spezielle Saucen dazu, Pouletsalat oder das «Güggeli à la Diavolo» warten darauf, bestellt zu werden.

Keine Konkurrenz für die Pizzeria

Weiter gibt es Speisen hiesiger Küche, etwa mit Cordon-bleu, Steak, Pasta oder Wurstsalat. Preis und Qualität sollen stimmen und alle sollten einmal probieren kommen, sich selber ein Urteil bilden. «Keine Pizza» sagt Berisha. Diese gebe es im anderen Restaurant in Arch.

Am 4. Juni ab 17.00 Uhr wird die Arche offiziell mit einem Apéro eröffnet. Der Gasthof wird jeweils von 09.00 Uhr bis 23.30 Uhr geöffnet sein. Am Mittag wird ein Tagesmenu angeboten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen