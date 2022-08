Grenchen: SWG erhöht Gaspreis um mehr als einen Drittel

Gaspreis In Grenchen steigt der Gaspreis am 1. September um mehr als einen Drittel 34,1 Prozent. Das ist die durchschnittliche Preiserhöhung, welche die Städtischen Werke Grenchen SWG auf 1. September ankündigen. SWG-Chef Per Just spricht von einem «Phänomen mit Ansage». Andreas Toggweiler Jetzt kommentieren 26.08.2022, 14.31 Uhr

Der Gaspreis steigt ab Mitte nächster Woche um 34,1 Prozent an. Bild: Matthias Kessler / LTA

SWG-Chef Per Just Bild: zvg

Die Marktpreise für Erdgas sind in letzter Zeit gestiegen. Das hat auch Folgen für die SWG: Sie muss ihrem Vorlieferanten, dem Gasverbund Mittelland, mehr fürs Erdgas bezahlen. Daher erhöht sie per 1. September 2022 ihre Gaspreise durchschnittlich um 34,6 Prozent je nach Vertragsart. Dies teilte die SWG am Donnerstag mit.

Die gestiegenen Marktpreise für Erdgas haben laut SWG-Mitteilung folgende Gründe: Verknappung des Angebots durch die Drosselung der Liefermenge über die Pipeline Nordstream 1 auf 20 % sowie Instandhaltungsarbeiten an norwegischen Gasaufbereitungsanlagen.

Gesteigerte Nachfrage von Erdgas zur Stromerzeugung aufgrund eingeschränkter Stromproduktion aus Kern-, Kohle- und Wasserkraftwerken in Europa (Trockenheit) sowie der weiterhin laufenden Gas-Einspeicherung.

«Die günstige und langjährige Verfügbarkeit von russischem Gas hat Europa blind gemacht für die damit verbundenen Risiken.»

Das sagte SWG-Chef Per Just anlässlich der Generalversammlung des Industrie- und Handelsverbandes Grenchen IHVG. Es handle sich um ein «Phänomen mit Ansage». Zum Ukraine-Krieg, der nicht absehbar war, gesellen sich die Folgen der Energiestrategie 2050 und das fehlende Stromabkommen mit der EU.

Die Winterstromlücke in verschiedenen Szenarien (TWh=Terawattstunden). Bild: zvg

Man spürte an der IHVG-Versammlung: Der Grenchner Industrie brennt die Energie-Perspektive für kommenden Winter unter den Nägeln. «Wie sollen wir uns auf die Situation vorbereiten?», lautete etwa eine Frage aus dem Plenum.

Die Beantwortung dieser Frage gestaltete sich nicht einfach. Denn die SWG produziert selber (noch) keinen Strom. Ein Projekt für Windkraftanlagen auf dem Grenchenberg wurde nach jahrzehntelanger Planung kürzlich vom Bundesgericht redimensioniert. Ein Baubeginn ist noch nicht absehbar.

Just stellte die Handlungsmöglichkeiten des Bundesrates vor, der in Mangellagen Massnahmen bis zur Kontingentierung und zyklischen Abschaltungen verfügen könne. Grenchen hat laut Just einen Strombedarf von 24 Megawatt. Sollte dieser auf die Hälfte kontingentiert werden, schlug er vor, grosse Notstromgruppen zu beschaffen. Diese könnten beispielsweise als Versicherungslösung finanziert werden, beispielsweise über eine Abgabe auf die Netznutzung.

Strom: Importe und Exporte der Schweiz. Bild: zvg

«Dies ist aber klar ein mittelfristiges Projekt und kann die Stromlücke dieses Winters noch nicht schliessen», meinte Just. Abgesehen davon, dass jetzt wohl noch andere solche Minikraftwerke beschaffen möchten, die mit Öl, Gas oder Wasserstoff betrieben werden können und rund 20 Millionen pro Stück kosten. Drei solcher Anlagen würden die Hälfte des Strombedarfs von Grenchen decken können.

Tipps fürs Stromsparen

Dennoch gab Just einige Tipps, wie man diesen Winter (oder generell) Strom sparen könne. Die Industrie müsse sich fragen, auf welche Prozesse, die viel Energie verbrauchen, man allenfalls verzichten könne oder welche von Strom auf einen anderen Energieträger umgestellt werden können. Interessant seien etwa die Möglichkeiten von Druckluft.

Das Thema Winterstromlücke werde sich künftig mit der geplanten Abschaltung der AKWs noch verschärfen. Die Dekarbonisierung (Elektromobilität, Wärmepumpen) werde zugleich den Strombedarf um geschätzte 60 Prozent gegenüber heute anwachsen lassen. Davon fehlen drei Viertel im Winter. Just:

«Dekarbonisierung heisst nichts anderes als Elektrifizierung.»

Drei solche Anlagen könnten die Hälfte des Grenchner Stromverbrauchs generieren. Bild: zvg

Die massiven höheren Energiepreise würden ihrerseits eine Sensibilisierung für das Energiesparen auslösen, hofft Per Just.

«Die Beträge auf unseren Rechnungen werden einige ins Grübeln bringen»,

meinte der SWG-Chef.

Kurt Lanz vom Fachverband Powerloop, der sich für die Installation von Blockheiz-Kraftwerken starkmacht, betonte, dass durch die sogenannte Wärme-Kraft-Kopplung die Energieausbeute von Brennstoff bis auf 90 Prozent gesteigert werden kann. Solche Anlagen nutzen bei der Stromproduktion Motorenabwärme zu Heizzwecken.

Im Sommer könne zudem mit Solarstrom Wasserstoff produziert werden, der dann im Winter genutzt werden kann (Power to Gas), schlug Lanz vor.

