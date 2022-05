Badisaison Start im Grenchner Gartenbad am Dienstag

Gartenbad Grenchen Die Saison in der Badi Grenchen startet am Dienstag: Der Chefbadmeister hofft auf einen guten Sommer Paul Martin Joss, Chefbadmeister im Gartenbad Grenchen, ist heilfroh, hat man die Coronapandemie endlich hinter sich gebracht. Und er ist zuversichtlich, dass diese Saison besser wird als die vergangene. Oliver Menge Jetzt kommentieren 02.05.2022, 15.40 Uhr

Paul Markus Joss, Chefbadmeister der Badi Grenchen, einen Tag vor Saisonstart beim grossen Sportbecken. Oliver Menge

Pünktlich um 8.30 Uhr öffnet die Badi Grenchen am Dienstag die Kasse. Es gibt einige Neuerungen – oder Dinge, die schon lange nicht mehr stattgefunden haben und manchen deswegen «neu» vorkommen könnten. Doch vorneweg: Die Preise bleiben gleich, sowohl für Einzeleintritte als auch für Abonnements (siehe separater Kasten).

Was ist neu?

Beim Eingang zeigte bisher eine Infotafel die Aussentemperatur und die Wassertemperatur im grossen Becken. Neu hängt jetzt da eine digitale Infotafel, auf der nebst der aktuellen Lufttemperatur und der Zeit die Temperaturen der drei Becken – Sportbecken, Nichtschwimmerbecken, besser bekannt als «Hufeisen», und Planschbecken – separat ausgewiesen sind.

Neu ist auch eine zweite, weithin sichtbare Uhr. Die bereits vorhandene grosse Uhr auf dem Hügel bei der Rutschbahn ist momentan gerade in Revision bei der Eterna, die diese finanziert hat. Neu wird auf der Wiese vor dem Hufeisen eine zweite Uhr montiert, gesponsert vom Grenchner Uhrenhersteller Breitling.

Was ist sozusagen neu?

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause werden wiederum Liegestühle vermietet, für 5 Franken Tagesmiete mit 10 Franken Depot. «Während der Pandemie war das aufgrund der Hygienevorschriften schlicht nicht möglich», erklärt Chefbadmeister Joss. Gratis abgegeben werden Sonnenschirme, die das Fitnessstudio City Fit in Grenchen finanziert hat. Hier wird lediglich die Depotgebühr von 20 Franken pro Tag fällig.

Seit letztem Jahr neu

Schon für letzte Saison bereit war die neue Wasseraufbereitung im gesamten Schwimmbad. Genauer, die neuen Umwälzpumpen, die weniger Energie verbrauchen. Denn sie reagieren auf die Wasserverdrängung der Badegäste: Sind mehr Menschen in den Becken, wird mehr Wasser verdrängt, was die Pumpen zu höherer Leistung bringt. Bei weniger Badenden verringert sich die Leistung entsprechend.

Das Wasser wird nach wie vor mit Chlorgranulat, also Aktiv-Chlor versetzt. Dieses verbindet sich mit den Verunreinigungen im Wasser, mit Bakterien, Viren und Sporen und tötet diese ab. Diese Verbindungen werden Chloramine genannt, die täglich gemessen werden und die Menge an zugegebenem Aktiv-Chlor beeinflussen. Je verunreinigter das Wasser ist, desto mehr Chemie ist nötig.

Duschen macht extrem viel aus

Im Gegensatz zu anderen Badeanstalten kann man in Grenchen nicht physisch verhindern, dass Leute die Beckenbereiche betreten, ohne zu duschen, obwohl das ausdrücklich verlangt wird und in den Baderegeln gross angeschrieben ist. «In anderen Badeanstalten, beispielsweise in Basel, muss man eine Schleuse durchlaufen, in der man geduscht wird, ob man will oder nicht. Die Duschen gehen automatisch an, wenn man durchläuft, was bei uns leider nicht möglich ist», erklärt Joss.

Andere Bäder seien auch sehr rigoros, was das anbelange: «Ungeduschte, die den Beckenbereich betreten und erwischt werden, müssen das Bad verlassen, und zwar vollständig.» Das könne man in Grenchen so leider nicht durchziehen, aber er appelliere an die Vernunft der Gäste, doch bitte zu duschen, bevor man ins kühle Nass hüpfe.

«Duschen hilft uns auch, Wasser und Chemie zu sparen, und zwar enorm viel!»

Beeindruckende Wassermengen

Apropos kühles Nass: Das Sportbecken fasst 3000 Kubikmeter Wasser, das sind 3 Millionen Liter. Das Hufeisen 1200 Kubik und das Planschbecken 50 Kubikmeter – dieses wird übrigens jeden Tag vollständig geleert. Durchschnittlich werden pro Person, die badet, pro Tag 20 Liter Frischwasser zugegeben. Insgesamt rund 5% des gesamten Beckeninhalts pro Tag im Schnitt.

Das heisst: Jährlich kommt man bei einem schlechten Sommer auf rund 30'000 Kubikmeter Wasserverbrauch. Bei einem heissen Sommer können es auch gut und gerne 50'000 Kubikmeter Frischwasser werden, weil man so auch die Wassertemperatur unter 25,5 Grad Celsius halten kann. Wird das Wasser wärmer, vermehren sich Keime umso schneller.

Dasselbe Personal

Maul Markus Joss arbeitet mit denselben zwei Badmeistern und einer Badmeisterin zusammen, dazu kommen noch sechs Aushilfen, die eine Schwimm- und Rettungsausbildung absolviert haben. Weitere Aushilfsbadmeister werden noch gesucht. An der Kasse sind dieselben drei Frauen im Einsatz, wie schon letztes Jahr.

Nun könne man nur noch auf einen schönen Sommer hoffen, sagt Joss. «Letzte Saison hatten wir gefühlte fünf Wochen Sommer – es kann eigentlich nur besser werden.» Wobei, erstaunlicherweise hielt sich der Verlust in Grenzen: «Wir hatten die neuen Pumpen bereits im Einsatz und hatten deswegen weniger Energiekosten, auch blieben die Leute weg, also benötigten wir weniger Wasser», erklärt Joss.

Preise und Öffnungszeiten: Die Preise sind unverändert, verglichen mit letztem Jahr.

Einzeleintritt 7 Fr. für Erwachsene und 3 Fr. für Kinder. Abonnements:

Einheimisch Saisonabi: 90 Fr. (Erwachsene), 35 Fr. (Kind), 210 Fr. (Familie).

Auswärtige Saisonabi: 110 Fr. / 50 Fr. / 260 Fr. Mieten: (nur Tagesmieten möglich)

Liegestuhl: 5 Fr., 10 Fr. Depot.

Sonnenschirm: gratis, 20 Fr. Depot.

Garderobenkasten: 2 Fr. und 10 Fr. Depot. Auch hier keine Dauermieten möglich, jedoch ein eigenes Schloss erlaubt. Öffnungszeiten:

Mai: von 8.30 bis 19.30 Uhr.

Juni bis August: von 8.30 bis 20.30 Uhr.

September: von 8.30 bis 19 Uhr.

