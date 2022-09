GAG-Grenchen feiert Jubiläum mit Schweizer Stars

GAG-Openair Stelldichein von Schweizer Stars auf dem Märetplatz Grenchen Die Gemeinschaftsantenne Grenchen und Umgebung GAG feiert ihr 50-Jahre-Jubiläum mit einem kleinen Openair an zwei Abenden. Lucilia Mendez von Däniken Jetzt kommentieren 05.09.2022, 05.00 Uhr

Gemeinschaftsantenne GAG feiert 50 Jahre mit Schweizer Musik. Bligg gibt sein einziges Konzert in der Schweiz. Morris Lüthi

Nur eine Woche nach dem «Grenchner Fest» stand an diesem Wochenende auf dem Märetplatz der nächste grosse Anlass an: Die GAG feierte mit fünf Schweizer Acts ihr 50-Jahre-Jubiläum.

Für den Freitag konnte das Publikum ganz normal Tickets kaufen, für den Samstagabend hatten sich die Verantwortlichen etwas Besonderes einfallen lassen: Weil man zu einem Geburtstagsfest Gäste einlädt, hat die GAG die Tickets für den zweiten Konzertabend nicht verkauft, sondern diese mittels einer Auslosung an Kunden und andere Interessierte kostenlos weitergegeben.

Den Start machte am Freitagabend «die dienstälteste noch aktive Mundartrockband» der Schweiz: «Span». Beim «Länge Wäg» – dem ersten Song des Abends – zeigte sich das Publikum noch etwas zurückhaltend.

Doch Sänger und Gitarrist «Schöre» Müller, der übrigens schon die Woche zuvor Grenchen die Ehre erwiesen hatte, vermochte das Publikum mit träfen Sprüchen bei der Stange zu halten – und so war dann die Stimmung bei einem der bekanntesten Berner Mundarthits - «Louenesee» – schon deutlich gelöster. Als sich die Berner mit dem Lied «Tschou zäme» verabschiedeten, glänzte auf manchem Gesicht ein nostalgisches Lächeln.

Ruhigere Klänge spielte anschliessend «Eliane» an. Ihre Band spielte dezent am Rand, so dass Eliane und ihr Klavier stets im Mittelpunkt standen. Die Sängerin trug gefühlvolle und tiefgründige Lieder vor, die Geschichten aus dem Alltag und vor allem von der Liebe erzählen – ohne zu sehr im Kitsch oder in der Melancholie zu versinken.

So richtig Partystimmung kam dann mit Florian Ast auf. Egal ob singend, erzählend oder mit einer Handorgel in den Händen: Wenn er auf der Bühne steht, ist für gute Laune im Publikum gesorgt. Seine Lieder kennt man – und durch seine mitreissende Art weiss er auch die Konzertbesucher auf den hintersten Festbänken in Bewegung zu bringen, das war in Grenchen nicht anders.

Einziges «Bligg»-Konzert in der Schweiz

Der Samstag startete mit dem Singer-Songwriter Nils Burri. Ein ziemlich aktiver Musiker, gibt er doch pro Jahr bis zu 120 Konzerte. Von Spielmüdigkeit war aber in Grenchen nichts zu merken - und wer bei «Singer-Songwriter» an Gesang und Gitarre denkt, lag an diesem Abend falsch: der Berner Oberländer war mit seiner Band angereist und trieb die Grenchner stetig an.

Mit seiner Musik zwischen Pop und Rock, seiner guten Laune und seiner gelebten Publikumsnähe, war er ein perfekter Wegbereiter für den Hauptact des Abends.

Bevor es aber los ging, richtete Stadtpräsident François Scheidegger ein paar Gratulationsworte an die GAG.

Und dann folgte der Grund, warum das Publikum förmlich an den Abschrankungen vor der Bühne klebte: «Bligg» ist ein Showman, der Vollgas unterwegs ist. Kein Wunder war er in Grenchen besonders motiviert, denn das Konzert war in diesem Jahr sein einziger Solo-Auftritt in der Deutschschweiz mit seiner Band– ansonsten war er mit Marc Sway als «Blay» unterwegs. «Bligg» spulte auf dem Märetplatz Hit um Hit ab, spielte mit dem Publikum, das seine Hits sichtlich aufsaugte.

Als sich dann «Bligg» von der Bühne verabschiedete, strömte das Publikum heimwärts. Hier und dort sah man Märetplatz-Anwohner auf ihren Balkons sitzen. Kann gut sein, dass sie etwas erleichtert waren: Nach Tour de Suisse, Donnschtig Jass, Rock am Märetplatz, Grenchner Fest und GAG-Jubiläum kehrt nun langsam wieder der etwas ruhigere Markt-Alltag zurück.

