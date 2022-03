Fussballplatz Lingeriz Grenchen: Ohne Goal macht es keinen Spass

In seiner Einsprache gegen die Planungszone wirft Anwalt Boris Banga seitens der Grundeigentümerin Grewaco der Stadt vor, «seine Mandantin auf inakzeptablem Weg in die Enge zu treiben». Die Stadt wolle das Grundstück durch die Umzonung «zu einem Pappenstiel ergattern». Im Entwurf der Ortsplanungsrevision (Mitwirkungsphase) sei ausser einer Kolorierung keine Begründung ersichtlich, wieso das Grundstück neu der Zone für öffentliche Bauten zugewiesen werde. Dies hätte zumindest begründet werden sollen. «Wie soll sonst ein Grundeigentümer seine Chancen für den Rechtsmittelweg abschätzen können?», heisst es in der Einsprache. In den Ausführungen zur Planungszone wird hingegen seitens der Stadt auf die Ausführungen des Projekts «Läbigs Lingeriz» verwiesen. Die Einsprache muss nun von der Baukommission und dem Gemeinderat behandelt werden.