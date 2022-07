Lösung für Grenchens Fussball-Infrastruktur zeichnet sich ab

Fussballinfrastruktur Eine Lösung zeichnet sich ab – wenn auch noch nicht detailliert – aber immerhin Die Idee, für die Dauer der Sanierung des Brühlstadions im südlichen Teil der Riedern eine provisorische Klubbeiz aufzustellen, scheint plötzlich nicht mehr nur auf taube Ohren zu stossen. Oliver Menge Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Garderobentrakt im Süden des Stadions Riedern – hier gäbe es auch Platz für ein provisorisches Klubhaus mit Restaurant, sogar Anschlüsse wären in der Nähe. Oliver Menge

Das offene Schreiben des FC Grenchen 15, in dem der Verein Italgrenchen zur Fusion aufgefordert wird, kommt nicht nur gut an (siehe auch Kommentar zum gleichen Thema). Der FC Grenchen 15 schreibt vom gemeinsam möglichen sportlichen Erfolg und der Stärke eines vereinten «FC Grenchen United».

Massimiliano Faga, der Co-Präsident von GS Italgrenchen, im Gegenzug hält in einer ersten Reaktion nicht viel davon, vor ein Ultimatum gesetzt zu werden, und sieht auch den Zweck der Fusion nicht ein. Ihm geht es in erster Linie darum, eine neue Heimat für seinen Verein, für die italienische Familie in Grenchen zu finden – sprich einen Ersatz für das verlorene Klubhaus mit Restaurant – und genau hier geht offenbar ein Törchen auf.

JP Peronace – den meisten spätestens seit dem «Donnschtig-Jass» als Produzent von wirklich scharfen, sehr scharfen Saucen bekannt – ist langjähriges Mitglied von Italgrenchen und hat in der Küche im alten Klubhaus seine Saucen produziert. Er war ausserdem im Vorstand von Italgrenchen bis vor einiger Zeit und dort Sponsoringverantwortlicher.

Als sich abzeichnete, dass Italgrenchen zumindest für eine gewisse Zeit kein Klubhaus mit Restaurant haben würde, holte er bei spezialisierten Firmen Offerten für eine mobile Lösung ein und war überrascht, wie einfach das zu bewerkstelligen wäre. Es handelt sich um Mietcontainer mit Küche, die komplett geliefert und abgeholt werden, lediglich die Anschlüsse vor Ort – Wasser, Abwasser, Strom – muss der Mieter bereitstellen.

Beispiel einer Lösung mit vier Elementen der Firma Ela Container. zvg

Der Preis für eine solche Lösung ist erstaunlich vernünftig: Laut Offerte der Firma Helveticont AG würde sich die Miete auf 1400 Franken pro Monat belaufen, dazu kommen rund 7000 Franken fürs Bringen und Abholen, Montage und Demontage inklusive Endreinigung. Ohne Wasser, Abwasser, Strom und die damit verbundenen Kosten und Gebühren käme eine solche Lösung also auf knapp 24'000 Franken im Jahr zu stehen.

Stadtpräsident äussert sich der Idee gegenüber positiv

Als das «Grenchner Tagblatt» Stadtpräsident François Scheidegger gegenüber die Lösung grob umriss, mit der Frage, ob sich die Stadt an den Kosten beteiligen würde, sagte dieser, er fände das eine «Super-Idee». Er habe schon immer gesagt, die Übergangszeit werde schwierig. Und das töne doch sehr vernünftig und machbar. Auch eine Beteiligung der Stadt an den Kosten schloss Scheidegger nicht kategorisch aus, das sei durchaus prüfenswert.

Aber warum überhaupt ist das Provisorium nötig? Wir erinnern uns: Irgendwann in nächster Zeit, sobald die Pläne genehmigt, die Kosten zusammengestellt und abgesegnet sind, wird das Stadion Brühl saniert – auch das Restaurant im Brühl. Das heisst konkret, der FC Grenchen 15 müsste für die Zeit ins Riedern ausweichen.

Dort hat der FCG 15 aktuell mindestens bis Ende Jahr eine Nutzungsvereinbarung mit der Stadt für die Infrastruktur. Danach beginnen die Probleme. Denn dann gäbe es zwei Vereine und nur eine Infrastruktur, sprich Beiz – vorausgesetzt, Vorstand und Verein GS Italgrenchen beschliessen bis in etwas mehr als einem Monat nicht die Fusion mit dem FC Grenchen 15. Deshalb die provisorische Lösung.

Nach vorne und hinten wären Türen und Fenster möglich. zvg

So sähe eine konkrete Lösung aus

Entweder Italgrenchen bezieht den Container und zieht, wenn die Arbeiten im Brühl abgeschlossen sind, und der FC Grenchen 15 das Stadionrestaurant im Brühl wieder betreiben kann, um ans andere Ende des Platzes, ins Klubhaus Riedern, so, wie die Stadt ihre Absicht diesbezüglich gegenüber dieser Zeitung mehrfach versichert hat: zwei Vereine mit je einer Infrastruktur. Oder der FC Grenchen 15 benutzt und betreibt während der Sanierung der Beiz im Brühl das Provisorium.

In einer ersten Reaktion meinte Faga, er sei etwas sauer, wenn er von dieser Idee höre. Denn er habe selber mehrfach die Möglichkeit eines zusätzlichen Restaurant-Containers an den Sitzungen mit der Stadt und dem FCG 15 vorgeschlagen und jedes Mal habe es geheissen, das komme auf gar keinen Fall in Frage. Damals ging es aber in erster Linie um den Kauf einer permanenten Lösung, einen Ersatz für die alte Baracke.

Faga holte selber auch Offerten ein und liess im Hinblick auf den Artikel in dieser Zeitung die eine von der Firma Avesco Rent in Murten nochmals aktualisieren: Die Kosten belaufen sich etwa auf denselben Betrag, rund 17'500 Franken, Miete, Montage, Demontage, Endreinigung und Fundierung inklusive, die Küche müsste separat eingerichtet werden und kostet extra. Auch hier kämen die Kosten für die Anschlüsse Abwasser, Wasser, Strom noch dazu.

So sähe ein Vorschlag im Grundriss aus. zvg

Der Unterschied zwischen beiden Lösungen mit Containern ist gering. Das eine Klubhaus wäre 6 x 7,3 m, das andere 6 x 9,7 m. Bestimmt gibt es sogar noch weitere solcher Angebote. Die Frage ist nur: Wer organisiert's? Wer bezahlt's?

Kompromissbereitschaft wird signalisiert

Massimiliano Faga macht deutlich, dass Italgrenchen ohnehin bereit sei, dem FC Grenchen 15 zirka 500 Franken monatlich als Entschädigung für entgangene Gewinne zu bezahlen, falls der FCG 15 seinen ausdrücklich formulierten Anspruch auf das Klubhaus Riedern aufgibt und die Riedern Italgrenchen überlässt.

Gegenüber dieser Zeitung sagt er aber auch, dass er nicht einfach Geld zum Fenster hinauswerfen wolle, um ein Provisorium zu finanzieren. Er wisse beispielsweise nicht, ob der Nutzungsvertrag für die Riedern nun gekündigt werde oder nicht auf Ende Jahr. Die Stadt habe sich diesbezüglich in Schweigen gehüllt. Aber laut Faga ist die Idee «nicht verkehrt» und prüfenswert, zumal der Stadtpräsident ein positives Signal gesendet habe. Er werde Kompromissbereitschaft zeigen.

Und was sagt der FC Grenchen 15? Diese Zeitung erreicht Marcel Bolliger auf einer Radtour – und auf dem falschen Fuss. Er werde erst einmal gar nichts dazu sagen. Der FC Grenchen 15 habe in seinem offenen Schreiben seine Position dargelegt und halte daran fest. Ihm sei auch egal, was diese Zeitung schreibe. Man werde jetzt erst einmal abwarten, wie Italgrenchen auf den Fusionsvorschlag reagiere. Es seien ohnehin nur gerade zwei Personen bei Italgrenchen, die sich gegen eine Fusion stellten.

