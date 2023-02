Grenchner Fussballknatsch beigelegt: Klubs haben unterzeichnet

Fussballinfrastruktur Nun gibt es eine Lösung im Stadionstreit zwischen Italgrenchen und FC Grenchen: Möglich gemacht hat das nicht zuletzt Urs Wirth Das «Gschtürm» um die beiden Stadien Riedern und Brühl war gross letztes Jahr. Doch nun haben alle Beteiligten eine zeitlich unbefristete Nutzungsvereinbarung unterzeichnet. Urs Wirth, langjähriger SP-Politiker und Ex-Vize-Stadtpräsident, war nicht ganz unschuldig daran. Oliver Menge Jetzt kommentieren 03.02.2023, 16.00 Uhr

Urs Wirth war Moderator und Mediator in Sachen Grenchner Fussballinfrastruktur. Oliver Menge

Zur Erinnerung: Letztes Jahr Anfang Sommer lancierte der Grenchner Fussballklub GS Italgrenchen einen Hilferuf: Weil auf dem Platz, auf dem Ital sein Klubhaus und seine Garderoben stehen hatte, eine Wohnüberbauung realisiert werden sollte, verliere der Klub seine Heimat. Ital erhob den Anspruch auf das Stadion Riedern gemäss Versprechungen der Stadt.

Der FC Grenchen 15 seinerseits widersetzte sich: Auch er habe Anspruch auf die Riedern. Dies insbesondere, weil die Sanierung des altehrwürdigen und unter Denkmalschutz stehenden Stadions Brühl bevorstehe und man in der Zeit in die Riedern ausweichen müsse. Für die Stadt hingegen war klar, dass die Fragen rund um die Fussballinfrastruktur in einer Nutzungsvereinbarung geregelt werden sollten.

Für Italgrenchen wurde bereits Anfang Juli letzten Jahres der Garderobentrakt in den Süden des Stadions Riedern verlegt. Oliver Menge

Ein Konsens konnte in der Folge an etlichen Sitzungen nicht gefunden werden, man hatte als Aussenstehender den Eindruck, als seien sich die Vertreter der beiden Klubs spinnefeind und jegliche vernünftige Unterhaltung sei unmöglich. Immer wieder wurden alte Geschichten aufgewärmt. Das ging sogar so weit, dass der grössere der beiden Vereine dem kleineren im Sommer ein Ultimatum stellte, um eine Fusion zu erzwingen.

Ein gewiefter Mediator musste her

Die Stadt hatte eine Begleitgruppe eingesetzt und fragte den ehemaligen Vollblutpolitiker und Leiter des Heilpädagogischen Schulzentrums, Urs Wirth, an, ob er als Moderator und Mediator dort mitwirken und auch gleich die Leitung übernehmen wolle.

Wirth, dessen einzige Erfahrung in Sachen Fussball darin bestand, dass er in seiner Jugend wegen seiner «Breite» jeweils ins Tor gestellt worden sei, wie er mit einem Schmunzeln erzählt, sagte zu und schaffte es, dass nach nur gerade vier Sitzungen das entsprechende Papier unterzeichnet wurde.

Bis vor zwei Jahren war Urs Wirth Leiter der Heilpädagogischen Sonderschule. Hanspeter Bärtschi

«Zuallererst musste sich aber die Stadt darüber klar werden, was sie im Grunde will»,

sagt Wirth: «Die Voraussetzungen waren gegeben: Wir haben zwei Liegenschaften, die eine mit baulichen Anforderungen. Die Stadt verfügt über eine hervorragende Fussballinfrastruktur, die man den Vereinen kostenlos zur Verfügung stellt.»

Zwei Vereine – zwei Stadien. Eigentlich eine klare Sache: Der FC Grenchen 15 nutzt als grösserer Klub das Stadion Brühl, neue Heimat des kleineren Klubs Italgrenchen wird das Stadion Riedern. Sowohl für die Verantwortlichen der Stadt als auch für ihn selber sei klar gewesen, man müsse sich aufeinander zubewegen, sagt Wirth.

Final der Schweizer American-Football-Meisterschaft in Grenchen. Grizzlies vs. Broncos am 16. Juli 2022. Corinne Glanzmann

Künftig wird im Brühl auch American Football gespielt Die Stadt erhielt kürzlich auch eine Anfrage des Schweizerischen American Football Verbandes (SAFV), der letztes Jahr im Sommer in Grenchen vor 1200 Zuschauerinnen und Zuschauern das Finalspiel der beiden besten Football-Teams der Schweiz um den Titel des Swiss-Bowl-Champions durchgeführt hatte und auf der Suche nach einem neuen Nationalstadion ist. Das Stadion Brühl erwies sich als sozusagen perfekt. Vier bis fünf Anlässe sollen jährlich über die Bühne gehen. Die Stadt könnte bei der Sanierung und der Umsetzung der Anforderungen des Verbandes auf Gelder vom NASAK (Nationales Sportanlagen Konzept) zählen. Und laut Wirth sind die baulichen Anpassungen, die man zu diesem Zweck vornehmen muss, vergleichsweise gering: «Wir haben schon jetzt geplant, die Garderoben so zu gestalten, dass man zum Beispiel zwei Garderoben zu einer zusammenlegen kann, weil die Mannschaften ja bedeutend mehr Spieler haben, als beim Fussball», sagt Urs Wirth.

Konzentration auf die wesentlichen und wichtigen Punkte

«Vor allem musste man die Sanierung des Brühls komplett ausblenden», erklärt Wirth. Das sei nicht immer gelungen, sei aber für das Erreichen des Ziels, nämlich einer Nutzungsvereinbarung, die von allen Seiten akzeptiert wurde, unerlässlich, sagt Wirth. Denn schliesslich wisse man Stand jetzt nicht, was wann und wie bei dieser Sanierung passiere und welche Einschränkungen das zur Folge habe.

Das Stadion Brühl muss saniert werden. Oliver Menge

«Diese Probleme werden wir zum Zeitpunkt angehen, wenn wir auch wirklich wissen, dass sie konkret werden.» Beispielsweise die rechtzeitige Bereitstellung einer Ersatzlösung für die Garderoben oder das Klublokal im Brühl, wenn dieses saniert wird.

Keine Restaurants, sondern Klublokale

Für die Stadt sei auch klar gewesen, dass man sich vom Begriff «Restaurant» entfernen muss. Die beiden Lokalitäten seien ganz klar nichts weiter als Klublokale, in denen die Vereine während des Spielbetriebs oder bei Veranstaltungen Speisen und Getränke anbieten könnten. Ein neues Restaurant mit Steuergeldern zu finanzieren, die den bestehenden Restaurants Konkurrenz machen, wie das beispielsweise von Marcel Bolliger vom FC Grenchen 15 vorgeschlagen wurde, kam nicht in Frage.

Grosse Diskussionen gab es über die künftige Nutzung der «Restaurants» – hier das Klublokal im Stadion Riedern. Oliver Menge

Die Begleitgruppe, bestehend aus Vize-Stadtpräsident Remo Bill, Stadtbaumeister Aquil Briggen, Mike Brotschi von der Standortförderung, Sport und Kultur, Markus Mehr von der Sportkommission (bis zu seinem Austritt). Marcel Bolliger vom FC Grenchen 15 und Massimo Faga von Italgrenchen, habe viel Energie aufgewendet.

«Letztendlich haben wir einen Kompromiss gefunden, der für alle stimmte.» Auch die Stadt habe Konzessionen gemacht. «Beispielsweise wird die Markierungsfarbe, die bisher von den Klubs bezahlt wurde, neu von der Stadt übernommen. Dies als Konsequenz daraus, dass die Stadt für den Unterhalt aufkommt. Wir machten einfach eine saubere Trennung der Aufgaben. Sache der Klubs ist beispielsweise die ganze Organisation des Spiel- und Trainingsbetriebs.»

Natürlich habe es Diskussionen und Widerstände gegeben. Aber letztendlich sei die Alternative die gewesen, dass die Stadt ein Reglement entworfen hätte mit Verfügungscharakter. Und daran habe niemand wirklich Interesse gehabt.

«Ich habe eine ‹Schyssfröid› und bin dankbar, insbesondere den Vertretern der beiden Fussballvereine, dass man eine freundliche Vereinbarung statt eines Reglements treffen konnte»,

sagt Urs Wirth, der weiterhin der Begleitgruppe vorstehen wird, die bis zum Abschluss der Sanierungen und Umbauten weiterbestehen wird und so eine nachhaltige und zukunftsorientierte Nutzung der städtischen Fussballinfrastruktur garantiert. «Die Vereine sollen ihre hervorragende Förderung des Nachwuchs- und Breitensports gut ausgerüstet weiterführen können.»

